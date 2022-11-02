САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка
Прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування "УП" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди".
"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),
- ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України", - ідеться в повідомленні.
Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.
Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.
Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.
Будь ласка, зачекайте...
Рот до ушей, хоть завязочкі пришей!
А потіхомувлєс і нічого не буде!! Як з Насраловим чи Насриловим!!
Або терміново в коляску, як Тимошенко чи, як Микола екс-міністр з Мінтрансу, що дівах за рахунок України катав на літаку до Парижу!!!
Головне, щоб хірурги з Феофанії та одіяло у КЛЄТКУ зельоноє було!!
Лохи з судів вірять, аж на УРА, і одразу відпускають!!
А там, через кордон і в батальйон до генерала Хорошковського, як БЗДІЖенець!!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️🤣😠😡🇪🇪🇺🇸🇨🇦🇸🇪🇬🇧🇦🇿🇳🇴🇪🇺🇩🇪🇹🇷🇨🇿🇮🇩🇫🇮🇱🇹🇯🇵⚔️❤️🇺🇦‼️
А Резниченко весь в работе: до обеда в спортзале, два часа на работе, вечером в кабаке, а сутра опять на фитнес поправлять здоровье....
Редкая сволочь !!!
-Чомусправа не проти Резниченка,котрий спрямовував кашти своїй подружці, а тільки проти
-Хто саме виділяв шалені кошти більші ніж на Київську, Харківську, Сумську,Одеську разом,саме Резніченку на Дніпопетровську?
- Чому на нарадах у Єрмака і Шмігля зрозподілу коштів і пріоритетів зрозбудови поряд з іноземними інвесторами сидить офіційно ніхто- такий собі пан Голик, подільник ( неофіційниий заступник-він себе так називає).
- Хтось в Украаїні слідкує за особами, що в розшуку ФБР США. Такі собі брати Дубінські( врозшуку ФБР) власники половини фірмочки, яка відмивала ці гроші разом зі спортсменкою-подружкою Резниченка.
- Чи вся ця гоп-компаанія чиновників-бандюків-"спортсменів" вже перетнула кордон? Чи оголосили їх всіх в розшук. Скоріше-ні, бо видадуть головного- хто виділяв кошти саме їм.
Мілліарди раскрадаєшь, думаєшь нє відно?»