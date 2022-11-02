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дороги (3033) корупція (4615) Резніченко (517) САП (2164)

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка

резніченко

Прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування "УП" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди".

 "Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),
  • ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.

Також читайте: Фітнес-подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 1,5 млрд на ремонт доріг в області. ФОТОрепортаж

Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.

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Топ коментарі
+50
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02.11.2022 18:21
+47
Может журналистов назначим в САП, а прокуроров в журналисты и на фронт?
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02.11.2022 18:12
+42
*** позоріще, заборонить врешті решт одягати війскову форму всякому непотрібу окрім воених і почніть з ОП огидно дивитись
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02.11.2022 18:32
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Может журналистов назначим в САП, а прокуроров в журналисты и на фронт?
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02.11.2022 18:12 Відповісти
Рацпредложение дня, лукас. Отдельный прокуроро-судейский батальон и под Бахмут, выздоравливать
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02.11.2022 18:18 Відповісти
Що поганого зробив Бахмут,ці потвори здадуть його ? Краще цей батальон на форсування Дніпра в найширшому і найглибшому місці ,щоб уже гарантовано...
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02.11.2022 19:16 Відповісти
Та ні, наші судді "порішають" так , що кацапи і з-під Бахмута втечуть і ще Курськ з Белгородом залишаться винні за судові витрати
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02.11.2022 21:32 Відповісти
і був вже такий журналіст-розслідувач,антикорупціонер і де він зараз?
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02.11.2022 19:45 Відповісти
Можно все. Вопрос -нужно? Уже были "розслідувачі корупції". Один присосался к оборонпрому другой заделался залізничником, пожинают плоды из ранней молодости. Потом Бигуса нашли, то же парень за деньги "готов разоблачать". Думаецца, наличие професии в анамнезе, не гарантирует ничего.
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02.11.2022 20:44 Відповісти
САП і НАБУ це єдиний державний орган ( окрім ЗСУ), які роблять свою роботу на благо України
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02.11.2022 21:30 Відповісти
В общем это был сарказм. Но если кого задело, я прошу прощения.
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03.11.2022 07:46 Відповісти
Ого, прямо очєвідноє-нєвєроятноє
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02.11.2022 18:13 Відповісти
тобто він поки як свідок? чи завсім... як би ні до чого ))
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02.11.2022 18:14 Відповісти
Замаскований агент.
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02.11.2022 18:16 Відповісти
канєшна, зелений куєсос рєзнічєнко нє прі дєлах.
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02.11.2022 18:15 Відповісти
Копия злодея из Марвела....похож .Тот что собрал все камни бесконечности!!!!!Классный фильм!!!А этот мародёр с коханкою.....крадущий деньги мне не интересен...выпустят в Израиль,потм дело заведут как всегда.СЮР........
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02.11.2022 18:19 Відповісти
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02.11.2022 18:21 Відповісти
Там оччєнь нЄпрАстая справа. Там єшчьо расслєдАвАть і расслЄдАвать...
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02.11.2022 18:27 Відповісти
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02.11.2022 21:08 Відповісти
там гіперскладна ситуація, бо винен Порошенко, а як не верти- усі дороги ведуть в ЗелеОПу.
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02.11.2022 21:42 Відповісти
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03.11.2022 08:56 Відповісти
справа сосна, корабельна?
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02.11.2022 18:27 Відповісти
*** позоріще, заборонить врешті решт одягати війскову форму всякому непотрібу окрім воених і почніть з ОП огидно дивитись
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02.11.2022 18:32 Відповісти
вона 100% присіла , щоб не применшувати велич воєначальника всесвітнього маштабу
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02.11.2022 18:47 Відповісти
Наші Чегевари!
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02.11.2022 19:20 Відповісти
Ужас ! В Запорожье , какой-то ГАДЮШНИК ИЗ МАРАДЕРОВ и все ставленники ермачины! Неужели нельзя обезвредить спрут -Татаров Портнов д'ерьмак Каламойский…………
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02.11.2022 19:05 Відповісти
Шо у неї з пикою?
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02.11.2022 19:08 Відповісти
Ого, скільки філерів та силікону закачано в груди і губи!
Рот до ушей, хоть завязочкі пришей!
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02.11.2022 19:11 Відповісти
Щоо, знову гроші в асфальт?!
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02.11.2022 18:26 Відповісти
ОПять!
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02.11.2022 20:45 Відповісти
Що знову журналісти? А що роблять сотні тисяч правоохоронців, які мають супер забезпечення і супер закони? Чому так? Чому не діє закон і правоохоронці?
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02.11.2022 18:28 Відповісти
Они Баканова ,Богуслаева , Суркисов,Портнова, Наумова ОХРАНЯЮТ ,Крышуют РЕЙДРОВ И ИЗБИВАЮТ ЖУРНАЛИСТОВ Сегодня напали на журналистов "Прямого
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02.11.2022 19:08 Відповісти
Бо в наших правопохоронних органах суцільно такі як Ківа...
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02.11.2022 19:10 Відповісти
Може и доведуть до суду -- а судді хто .
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02.11.2022 18:30 Відповісти
"Доведуть до суду". А чому почали доводити тільки після розголосу журналістів? Чому самі правоохоронці не бачать мільярних оборуток сьогоднішньої влади?
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02.11.2022 18:33 Відповісти
А хто іх зна -- наче ж поміняли міліцію на поліцію .
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02.11.2022 18:37 Відповісти
Аваков все зробив по-своєму, за державні гроші разом з антоніною геращенко набрали в поліцію сепарів, знищив в цьому органі державну мову і любов до України. Пам'ятаєте "опера" в Києві, який затримував майданівців і кричав " лягай Бандера"?
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Ну да різних людеи по духу на верх виносит -- а помните як він з італіиськоі тюрми нацгвардіиця визволяв .
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02.11.2022 18:51 Відповісти
я вже починаю підозрювати, що він організував і його посадку...
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02.11.2022 23:06 Відповісти
Собака не кусає руку годувальника...
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02.11.2022 19:21 Відповісти
А що, так можна?!
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02.11.2022 18:30 Відповісти
Коси коса!
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02.11.2022 18:36 Відповісти
Так гарненько прилаштувався, корабельна сосна поруч, бабло, під патронатом Стефанчука-Зеленського, стільки часу крисячив, а тут на тобі, НАРУШЕНІЄ …..
А потіхомувлєс і нічого не буде!! Як з Насраловим чи Насриловим!!
Або терміново в коляску, як Тимошенко чи, як Микола екс-міністр з Мінтрансу, що дівах за рахунок України катав на літаку до Парижу!!!
Головне, щоб хірурги з Феофанії та одіяло у КЛЄТКУ зельоноє було!!
Лохи з судів вірять, аж на УРА, і одразу відпускають!!
А там, через кордон і в батальйон до генерала Хорошковського, як БЗДІЖенець!!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️🤣😠😡🇪🇪🇺🇸🇨🇦🇸🇪🇬🇧🇦🇿🇳🇴🇪🇺🇩🇪🇹🇷🇨🇿🇮🇩🇫🇮🇱🇹🇯🇵⚔️❤️🇺🇦‼️
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02.11.2022 18:38 Відповісти
А справу чому цим вибл.дкам виділили з госбюджета грошей як п'яти областям разом взятих і в котрих дійсно багато руйнувань? Які крітеріі ? Кто з ОП руководящих нарадами за великими столами за це відповість? Явно відслідковуется договорняк по відкату ОП. І опрять мількая хитра рожа хмиря Тимошенко коли вже ж його виженуть ? І САП вже давно пора розібратися з цим кварталівскім будівником свого і своїх родичів благосостоянія
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Зелена нікчема своїх не здає. Запитайте у Трухіна.
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02.11.2022 18:56 Відповісти
Жирують на життях і крові воїнів і народу і це під час жорстокої війни, слів нема пристойних.
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02.11.2022 19:01 Відповісти
Нарешті САП запрацювала. Нажаль ВР не виділяє кошти на зп новим прокурорам, Чи незадоволені що скубуть велике крадівництво
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02.11.2022 19:06 Відповісти
Бідніші прокурори зговірливіші...
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02.11.2022 19:23 Відповісти
А мабуть прийшов час розігнати всі правозахисні органи + суди і хай цим займаються журналісти, яка буде економія в державі і корупція зникне.
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02.11.2022 19:07 Відповісти
Почему журналисты работают лучше чем СБУ?
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02.11.2022 19:20 Відповісти
Там всеми откатными потоками занимался луганский советник Ю.Голик - его первым за жабры, расскажет всё!
А Резниченко весь в работе: до обеда в спортзале, два часа на работе, вечером в кабаке, а сутра опять на фитнес поправлять здоровье....
Редкая сволочь !!!
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02.11.2022 19:26 Відповісти
Не у Дніпрі а у Києві копаємо панове.
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02.11.2022 20:15 Відповісти
ОП дозволяє.
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02.11.2022 20:25 Відповісти
близька подруга - це евфемізм для чого?
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02.11.2022 20:51 Відповісти
Досконале журнлістське розслідування з цього приводу тут https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-velyke-budivnytstvo-dnipropetrovshchyna/32111136.html Але злишились суттєві запитаання
-Чомусправа не проти Резниченка,котрий спрямовував кашти своїй подружці, а тільки проти
-Хто саме виділяв шалені кошти більші ніж на Київську, Харківську, Сумську,Одеську разом,саме Резніченку на Дніпопетровську?
- Чому на нарадах у Єрмака і Шмігля зрозподілу коштів і пріоритетів зрозбудови поряд з іноземними інвесторами сидить офіційно ніхто- такий собі пан Голик, подільник ( неофіційниий заступник-він себе так називає).
- Хтось в Украаїні слідкує за особами, що в розшуку ФБР США. Такі собі брати Дубінські( врозшуку ФБР) власники половини фірмочки, яка відмивала ці гроші разом зі спортсменкою-подружкою Резниченка.
- Чи вся ця гоп-компаанія чиновників-бандюків-"спортсменів" вже перетнула кордон? Чи оголосили їх всіх в розшук. Скоріше-ні, бо видадуть головного- хто виділяв кошти саме їм.
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02.11.2022 21:00 Відповісти
Дідусь вирішив віддячити молодусі за увагу, усього-то півтори мільярди.
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02.11.2022 21:18 Відповісти
По ходу на этом сайте сидят комментаторы сверху пояса типа в вышиванках, а снизу пояса с копытами, в чекистском галифе и с маузером. Точно что Украине не так сложно было выбрать нового президента, как прогнать старого. То дороги им не нравятся, то ремонт больниц и школ, всё плять не так. Петро 5-й, уберите вы уже своих БЕСполезных идиотов, всё равно вас никогда уже не выберут в президенты, потому что вы говно. Потратьте лучше деньги на полезное. Жму руку, обнимаю.
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02.11.2022 21:51 Відповісти
Ось вам ще.
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02.11.2022 22:09 Відповісти
«Падружка моя, как тєбє нє стидно?
Мілліарди раскрадаєшь, думаєшь нє відно?»
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02.11.2022 22:20 Відповісти
«Жизнь надо прожить так чтобы никто никогда не узнал с кем ты **.шься и где ты берёшь деньги…(Рудковский) Надеюсь ещё помните такого деятеля.
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02.11.2022 23:52 Відповісти
дві зелені мавпи. Фу
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03.11.2022 09:03 Відповісти
 
 