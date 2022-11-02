САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка

Прокурори САП зареєстрували провадження після розслідування "УП" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у відповідь на запит "Української правди".

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.),

(зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - ред.), ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі - ред.) КК України", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування доручили детективам НАБУ.

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Крім того, у відомстві повідомили, що наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Станом на 17.10 сам Резніченко на розслідування публічно ніяк не відреагував.