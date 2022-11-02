Рашисти зносять школу №45 в окупованому Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять школу 45.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Від будинків до шкіл. ... Зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що таким чином російські загарбники намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів.
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