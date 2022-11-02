Рашисти зносять школу №45 в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять школу 45.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Від будинків до шкіл. ... Зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що таким чином російські загарбники намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів.

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