УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4422 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 488 13
Маріуполь (3206) окупація (6537) знесення (102) школа (2180)

Рашисти зносять школу №45 в окупованому Маріуполі

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять школу 45.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Від будинків до шкіл. ... Зносять школу №45, а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників", - йдеться в повідомленні.

 У міськраді зазначили, що таким чином російські загарбники намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі видали електрообігрівачі, які не можна вмикати, - міськрада. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
университет на этом месте строить будут.
показати весь коментар
02.11.2022 18:58
+6
Ізбу-читальню
показати весь коментар
02.11.2022 19:03
+5
маріпуль невивчив уроки з 2014 році. і тепер руками кацапів відшмагав себе розгами як унтер офіцерска вдова. нехай це буде вам уроком. . чудової вам холодної і морозної зими
показати весь коментар
02.11.2022 19:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
университет на этом месте строить будут.
показати весь коментар
02.11.2022 18:58 Відповісти
Ізбу-читальню
показати весь коментар
02.11.2022 19:03 Відповісти
Я вважаю що після перемоги слід по при сплату репарацій набирати на масові роботи по відбудові зруйнованих будівель чорноробами виключно кацапів. При чому їм нічого не платити та й не годувати і поводитися з ними як з тягловою скотиною
показати весь коментар
02.11.2022 19:02 Відповісти
не винаймати..он полонені нехай..і копальні уранові за ними
показати весь коментар
02.11.2022 19:15 Відповісти
одна з найстаріших шкіл в районі України, Мирного та Горького, не далеко від мого дому була
показати весь коментар
02.11.2022 19:05 Відповісти
знести школу- ЕТО НАШЕ ВСЬО
показати весь коментар
02.11.2022 19:07 Відповісти
цапам завжди поперек горла освічені українці були
показати весь коментар
02.11.2022 19:18 Відповісти
маріпуль невивчив уроки з 2014 році. і тепер руками кацапів відшмагав себе розгами як унтер офіцерска вдова. нехай це буде вам уроком. . чудової вам холодної і морозної зими
показати весь коментар
02.11.2022 19:23 Відповісти
під@ри все тільки руйнують
показати весь коментар
02.11.2022 19:58 Відповісти
__уездных станиц Мацква и ********** на карте не должно быть. Ваабще....__
показати весь коментар
02.11.2022 20:39 Відповісти
може аеропорт "Нью Маріуполь"
показати весь коментар
02.11.2022 21:25 Відповісти
 
 