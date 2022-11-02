Окупанти в Маріуполі видали електрообігрівачі, які не можна вмикати, - міськрада. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі роздали жителям електрообігрівачі, але у людей досі не має електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"У Маріуполі видали електрообігрівачі, які не можна включати. В окупованому Маріуполі підготовка до опалювального сезону провалилася. Аби хоч якось викрутитися колаборанти роздали жителям електрообігрівачі. Але у людей до сих пір не має електроенергії, а там, де є - через сильне навантаження починаються загоряння", - йдеться в повідомленні.
За даними міськради, лише з початку осені трапилося 75 пожеж через кризу в електромережі, бо окупанти самі ж її розстріляли під час блокади.
"Колаборанти навіть випустили по місцевому телебаченню цілий сюжет, що не можна вмикати обігрівачі разом з іншими електроприборами. Ось, так виглядають у дії обіцянки окупантів", - додали в міській раді.
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це займе дуже великий час і багато грошей на це треба а орки не дадуть гроші бо все йде на війну
Существуют ещё дизельные гегераторы, а у Кацапстана того дизеля
навалом.
Але ні, міська влада сказала: купуйте електро-бойлери, гарячої води не буде.
Тепер по всій країні економити требе ел. енергію. Запорізька влада так само просить не включати потужні прибори. А за гарячу воду мовчить.
Падлюки.
Только больно дерется стеком.
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только Сами не считает человеком.
(Н. Тихонов)
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