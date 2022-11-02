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Окупанти в Маріуполі видали електрообігрівачі, які не можна вмикати, - міськрада. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі роздали жителям електрообігрівачі, але у людей досі не має електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Маріуполі видали електрообігрівачі, які не можна включати. В окупованому Маріуполі підготовка до опалювального сезону провалилася. Аби хоч якось викрутитися колаборанти роздали жителям електрообігрівачі. Але у людей до сих пір не має електроенергії, а там, де є - через сильне навантаження починаються загоряння", - йдеться в повідомленні.

За даними міськради, лише з початку осені трапилося 75 пожеж через кризу в електромережі, бо окупанти самі ж її розстріляли під час блокади.

"Колаборанти навіть випустили по місцевому телебаченню цілий сюжет, що не можна вмикати обігрівачі разом з іншими електроприборамиОсь, так виглядають у дії обіцянки окупантів", - додали в міській раді.

Також читайте: Окупанти в Маріуполі масово відмовляють у виплатах за втрачене житло. ДОКУМЕНТ

Автор: 

газ (10455) Маріуполь (3236) окупація (6718) вугілля (2474) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (542)


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Топ коментарі
+3
колись буде..
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02.11.2022 18:36
+3
Хай воно їх гріє, бо залишилися там лише ті що чекали на "своїх", та наші партизани!
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02.11.2022 18:45
+3
В Запоріжжі теж відключили гарячу воду ще навесні. Люди чекали - на осінь запустять гарячу воду.
Але ні, міська влада сказала: купуйте електро-бойлери, гарячої води не буде.
Тепер по всій країні економити требе ел. енергію. Запорізька влада так само просить не включати потужні прибори. А за гарячу воду мовчить.

Падлюки.
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02.11.2022 18:47
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колись буде..
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02.11.2022 18:36 Відповісти
выдали под расписку тем, кто получил паспорт дыныры. Сказали - в апреле сдать в комендатуру.
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02.11.2022 18:37 Відповісти
В Маріуполі і не буде електроенергії до кінця війни бо настільки розбите місто що треба ремонтувати не тільки електропідстанції а встановлювати нові стовпи і тягнути нові лінії
це займе дуже великий час і багато грошей на це треба а орки не дадуть гроші бо все йде на війну
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02.11.2022 18:40 Відповісти
Им хоть выдали,а в Украине их всем выдали?
Существуют ещё дизельные гегераторы, а у Кацапстана того дизеля
навалом.
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Возле каждого дома поставят по генератору? Иначе никак. Столбов то нет, как и проводов к следующим домам по улице.
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02.11.2022 19:02 Відповісти
Хай воно їх гріє, бо залишилися там лише ті що чекали на "своїх", та наші партизани!
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02.11.2022 18:45 Відповісти
В Запоріжжі теж відключили гарячу воду ще навесні. Люди чекали - на осінь запустять гарячу воду.
Але ні, міська влада сказала: купуйте електро-бойлери, гарячої води не буде.
Тепер по всій країні економити требе ел. енергію. Запорізька влада так само просить не включати потужні прибори. А за гарячу воду мовчить.

Падлюки.
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02.11.2022 18:47 Відповісти
Кастрюлю на газ. Тазик в ванную. В чем проблемма?
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02.11.2022 19:04 Відповісти
Ты с Запорожского горсовета?
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02.11.2022 19:06 Відповісти
Нет. Я просто понимаю что куча проблемм в наших городах. Так что и в корыте можно несколько месяцев купаться. Хуже когда нет и стен куда это корыто поставить.
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02.11.2022 19:24 Відповісти
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02.11.2022 18:48 Відповісти
От, як можна так жити? Де партизани??
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только больно дерется стеком.
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только Сами не считает человеком.

(Н. Тихонов)
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02.11.2022 18:59 Відповісти
Ага, вроде как-то так:

" Я властитель твой, обезьяна!"
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02.11.2022 19:07 Відповісти
 
 