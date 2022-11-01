Окупанти в Маріуполі масово відмовляють у виплатах за втрачене житло. ДОКУМЕНТ

У Маріуполі окупанти відмовляють громадянам, які втратили житло, у виплатах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти масово надають відмови від виплати за втрачене житло. Відповіді в еталонному жанрі бюрократичної демагогії. Якщо перевести на людську – не дамо і не чекайте.

Очікувано, всі обіцянки виявились черговою брехнею", - написав він.

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