Оккупанты в Мариуполе массово отказывают в выплатах за утраченное жилье. ДОКУМЕНТ

В Мариуполе оккупанты отказывают гражданам, потерявшим жилье, в выплатах.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты массово предоставляют отказ от выплаты за потерянное жилье. Ответы в эталонном жанре бюрократической демагогии. Если перевести на человеческий - не дадим и не ждите.

Очень ожидаемо, что все обещания оказались очередной ложью", - написал он.

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