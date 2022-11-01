Оккупанты в Мариуполе массово отказывают в выплатах за утраченное жилье. ДОКУМЕНТ
В Мариуполе оккупанты отказывают гражданам, потерявшим жилье, в выплатах.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты массово предоставляют отказ от выплаты за потерянное жилье. Ответы в эталонном жанре бюрократической демагогии. Если перевести на человеческий - не дадим и не ждите.
Очень ожидаемо, что все обещания оказались очередной ложью", - написал он.
Топ комментарии
+17 Зэлэный_Змий
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+13 Garry Grant
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+9 mihail kucherenko
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Спеціально для маріупольців, які подавалися на відшкодування.. публікується мовою оригіналу:
"Шел мужик по лесу и встретил старую бабку. Та говорит:
-Милый, я заблудилась в лесу, выведи меня на дорогу, а я тебе за это 3 желания исполню, т. к. я колдунья.
Вывел мужик бабку, та ему предлагает желания загадать.
-Во первых хочу машину крутую.
-Пожалуйста! Дойдешь по этой тропе до поворота, за ним будет 600-ый «Мерседес» стоять,
документы на твое имя в бардачке лежат.
-Так-же хочу жену-красавиц
у.
-На заднем сидении этого «Мерседеса» будет сидеть блондинка, супер-модель, это твоя жена.
Документы о регистрации вашего брака в бардачке.
-Ну и в третих хочу миллион долларов.
-На переднем сидении будет стоять дипломат, в нем ровно миллион.
Обрадовался мужик хотел уже бежать к машине, тут его бабка просит:
-Милый, исполни и ты мое желание.
-Ты же бабка колдунья, сама все можешь.
-Э, все да не все. Я уже 40 лет как с мужчиной не была.
Не хотелось ему старуху, но делать нечего исполнил ее желание, побоялся вдруг колдунья порчу наведет.
Закончил и побежал по дорожке, а бабка ему вслед кричит:
-Эй. Милок, а лет-то тебе сколько?
-Сорок, бабушка, сорок.
-Такой большой, а до сих пор в сказки веришь. " (С)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Данко. Мовчать!
Всі мовчать так, що навіть стає ніяково.
Данко. Не розмишлять! Чмо японське! Іттіть!
Голос. Та куди ж іттіть?
Данко. Іттіть. Контра. Кто не хоче, вб'ю на**й!
Данко вириває з грудей сердце, яке світить карасиновим світом, і вимахує ним як фонарем.
Голос з натовпу. Ні хʼ7я собі!
Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!
" (С)
мариупольцы до сих пор верят этим тварям, расхренячившим в пыль или обворовавших в ноль их дома и квартиры ???