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Оккупанты в Мариуполе массово отказывают в выплатах за утраченное жилье. ДОКУМЕНТ

В Мариуполе оккупанты отказывают гражданам, потерявшим жилье, в выплатах.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты массово предоставляют отказ от выплаты за потерянное жилье. Ответы в эталонном жанре бюрократической демагогии. Если перевести на человеческий - не дадим и не ждите.
Очень ожидаемо, что все обещания оказались очередной ложью", - написал он.

Читайте: В районе оккупированной Волновахи, на дороге Мариуполь-Донецк, слышны взрывы

Оккупанты в Мариуполе массово отказывают в выплатах за утраченное жилье 01

жилье (909) Мариуполь (5713) оккупация (10152) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+17
Виплати за житло від кацапів? Це такий новий анекдот?
Спеціально для маріупольців, які подавалися на відшкодування.. публікується мовою оригіналу:

"Шел мужик по лесу и встретил старую бабку. Та говорит:
-Милый, я заблудилась в лесу, выведи меня на дорогу, а я тебе за это 3 желания исполню, т. к. я колдунья.
Вывел мужик бабку, та ему предлагает желания загадать.
-Во первых хочу машину крутую.
-Пожалуйста! Дойдешь по этой тропе до поворота, за ним будет 600-ый «Мерседес» стоять,
документы на твое имя в бардачке лежат.
-Так-же хочу жену-красавиц
у.
-На заднем сидении этого «Мерседеса» будет сидеть блондинка, супер-модель, это твоя жена.
Документы о регистрации вашего брака в бардачке.
-Ну и в третих хочу миллион долларов.
-На переднем сидении будет стоять дипломат, в нем ровно миллион.
Обрадовался мужик хотел уже бежать к машине, тут его бабка просит:
-Милый, исполни и ты мое желание.
-Ты же бабка колдунья, сама все можешь.
-Э, все да не все. Я уже 40 лет как с мужчиной не была.
Не хотелось ему старуху, но делать нечего исполнил ее желание, побоялся вдруг колдунья порчу наведет.
Закончил и побежал по дорожке, а бабка ему вслед кричит:
-Эй. Милок, а лет-то тебе сколько?
-Сорок, бабушка, сорок.
-Такой большой, а до сих пор в сказки веришь. " (С)
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01.11.2022 12:18
+13
Ватников кинули. Печалька.😭
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01.11.2022 12:22
+9
Треба дочекатись, чи будуть виплати від України. Моя особиста думка- ахметов отримає відшкодування за меткомбінати, на тому і розійдуться...
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01.11.2022 12:18
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Правила форума Совет форумчан
Виплати за житло від кацапів? Це такий новий анекдот?
Спеціально для маріупольців, які подавалися на відшкодування.. публікується мовою оригіналу:

"Шел мужик по лесу и встретил старую бабку. Та говорит:
-Милый, я заблудилась в лесу, выведи меня на дорогу, а я тебе за это 3 желания исполню, т. к. я колдунья.
Вывел мужик бабку, та ему предлагает желания загадать.
-Во первых хочу машину крутую.
-Пожалуйста! Дойдешь по этой тропе до поворота, за ним будет 600-ый «Мерседес» стоять,
документы на твое имя в бардачке лежат.
-Так-же хочу жену-красавиц
у.
-На заднем сидении этого «Мерседеса» будет сидеть блондинка, супер-модель, это твоя жена.
Документы о регистрации вашего брака в бардачке.
-Ну и в третих хочу миллион долларов.
-На переднем сидении будет стоять дипломат, в нем ровно миллион.
Обрадовался мужик хотел уже бежать к машине, тут его бабка просит:
-Милый, исполни и ты мое желание.
-Ты же бабка колдунья, сама все можешь.
-Э, все да не все. Я уже 40 лет как с мужчиной не была.
Не хотелось ему старуху, но делать нечего исполнил ее желание, побоялся вдруг колдунья порчу наведет.
Закончил и побежал по дорожке, а бабка ему вслед кричит:
-Эй. Милок, а лет-то тебе сколько?
-Сорок, бабушка, сорок.
-Такой большой, а до сих пор в сказки веришь. " (С)
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01.11.2022 12:18 Ответить
Многа букаф. Но +1500.
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01.11.2022 12:36 Ответить
Треба дочекатись, чи будуть виплати від України. Моя особиста думка- ахметов отримає відшкодування за меткомбінати, на тому і розійдуться...
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01.11.2022 12:18 Ответить
Ватников кинули. Печалька.😭
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01.11.2022 12:22 Ответить
"Товаріщ Сталін! Проізошла чудовіщная ошибка!" (С)
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01.11.2022 12:26 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.11.2022 12:26 Ответить
Ну пачему абманули? Просто ватники не так поняли. Мужикам дадут жильше в казармах и окопах, а бабам и детям дадут избу в Магадане в Гулаге или под китайской границей. Просто нужно было прежде чем слушать рашистским обещаниям, для начала посмотреть как живет сама росийская орда.
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01.11.2022 12:48 Ответить
В Буче и других городах ситуация ,не лучше , за то на дороги и телемарофоны пропаганды ,выделили в бюджет миллиарды
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01.11.2022 12:28 Ответить
"

Данко. Мовчать!

Всі мовчать так, що навіть стає ніяково.
Данко. Не розмишлять! Чмо японське! Іттіть!
Голос. Та куди ж іттіть?
Данко. Іттіть. Контра. Кто не хоче, вб'ю на**й!

Данко вириває з грудей сердце, яке світить карасиновим світом, і вимахує ним як фонарем.
Голос з натовпу. Ні хʼ7я собі!
Данко. (Кричить.) Урааа! Вперьод, чмо японське!
" (С)
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01.11.2022 12:41 Ответить
А вы думали , что потерявшим жилье его компенсируют прямо во время войны? И это в то время как вся экономика страны критически зависит от союзников? Бучу будет компенсировать уже следующий президент россии.
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01.11.2022 13:07 Ответить
а думали будет как-то иначе??? удивительно даже...
мариупольцы до сих пор верят этим тварям, расхренячившим в пыль или обворовавших в ноль их дома и квартиры ???
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01.11.2022 12:31 Ответить
Сіквел серіалу "путін пріді, путін ввіді".
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01.11.2022 12:31 Ответить
Ну як вони щось будуть виплачувати якщо їм скоро доведеться звідти драпати. Самі ж подумайте..
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01.11.2022 12:37 Ответить
100 тіс деревяніх на ріло за потеряное жилье..єто даже не 50 тіс гривен, проще продать свои руині по камням больше заработают..
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01.11.2022 12:39 Ответить
Я над вами поражаюсь. Вы думали что будет иначе? Или вы ждали когда вас маньяк трахнувший в ж**** на вас женится?
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01.11.2022 12:41 Ответить
а как тама насчет избушки на курьих бушевских ножках в благодатном курортном заполярье ?
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01.11.2022 12:49 Ответить
Кто -то вообще поверил, что они что-то компенсируют? Нельзя быть таким наивным на 8ой год фашиствования рабсеи
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01.11.2022 13:05 Ответить
А вот в сєрі-алє всьо біло не так... Приезжал красавєц-генерал-пареченкоф и забірал Машу в маскву... Чьота в сцинаріях паламалась... Маша нєдоуміваєт...
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01.11.2022 13:24 Ответить
 
 