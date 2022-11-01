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Новости Агрессия России против Украины Война
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В районе оккупированной Волновахи, на дороге Мариуполь-Донецк, слышны взрывы

волноваха

В районе временно захваченного российскими войсками города Волноваха под Мариуполем слышны взрывы на дороге Мариуполь-Донецк, которую враг использует ежедневно для перевозки военной техники.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Волновахи – хлопок. Одновременно оккупационные пропагандисты начали "плач Ярославны", хлопок посетил гражданскую дорогу Мариуполь-Донецк. Откровенная ложь. Дорога из Мариуполя – Донецк используется для перевозки военной техники ежедневно. Как из России через Новоазовск-Мариуполь. Так и по Крымскому направлению", - говорится в сообщении.

Также оккупанты на ночь паркуют военные грузовики с БК прямо во дворе гражданских.

Впоследствии Андрющенко уточнил, что взрывы прогремели в одной из гостиниц по трассе Мариуполь-Донецк.

"Наши источники говорят, что было попадание гостиницы Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где расположились кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - отметил Андрющенко.

Читайте: Базу российских военных обнаружили в Мариупольском районе

взрыв (6749) Мариуполь (5713) Донец (21) Волноваха (27) Андрющенко Петр (581)


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це українське "бавовнятко" трохи бавиться ...
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 11:13 Ответить
Апять ачєрєдная партія дєвствєних ішаков ажидаєт в шатрах сваіх нових владєльцев...
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01.11.2022 11:14 Ответить
Наверное мистер HIMARS🇱🇷🔱♥️🖤🔱 психанул и запустил пару залпов....😛🇱🇷🔥🔥🔥
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01.11.2022 11:23 Ответить
Химарс, - Сила, дон!
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01.11.2022 11:25 Ответить
"тисяча порізів" по-Українськи.. кацапи, вішайтеся
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01.11.2022 11:25 Ответить
Задвохсотили збрід тік-токерів разом з їхніми тачанками...
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01.11.2022 12:17 Ответить
Звісно, що в сортах цапського гамна розбиратися не варто, але більшу медійну цінність становлять все ж таки засмажені тік-токери. Потрібно і далі випалювати їхні кубла і паралельно закидати по всім цапським телегам та іншим паблікам те, що це саме цапські чмобіки зливають ЗСУ координати тік-токеріа. І ще паралельно записати звернення до чмобіків, щоб вони активніше зливали координати тік-токерів, бо від цього залежить і їхнє життя безпосередньо - буде можливість втекти з позицій. З часом це може привести до того, що чмобіки і тік-токери будуть уже напряму гасити один одного, вплоть до того, що дон-дон взагалі може забрати своїх токерів з українського фронту і почати процес відокремлення Чечні від кацапії, який закінчать уже справжні патріоти чеченці.
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01.11.2022 13:12 Ответить
 
 