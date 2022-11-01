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У районі окупованої Волновахи, на дорозі Маріуполь-Донецьк, чути вибухи

волноваха

У районі тимчасово захопленого російськими військами міста Волноваха під Маріуполем чути вибухи на дорозі Маріуполь-Донецьк, яку ворог використовує щодня для перевезення військової техніки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі Волновахи - бавовна. Одночасно окупаційні пропагандисти почали "плач Ярославни", що бавовна завітала на цивільну дорогу Маріуполь-Донецьк. Відверта брехня. Дорога з Маріуполя - Донецьк використовується для перевезення військової техніки щодня. Як з Росії через Новоазовськ-Маріуполь. Так і з Кримського напряму", - йдеться в повідомленні. 

Також окупанти на ніч паркують військові вантажівки з БК прямо на подвір’ї цивільних.

Згодом Андрющенко уточнив, що вибухи пролунали в одному з готелів по трасі Маріуполь-Донецьк.

"Наші джерела кажуть, що було влучання готель Ахтамар по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташувались кадирівці та знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", - зазначив Андрющенко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Декілька сотень обігрівачів роздали в окупованому Маріуполі, проте електроенергії в місті немає, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4461) Маріуполь (3231) Донець (15) Волноваха (40) Андрющенко Петро (694)


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це українське "бавовнятко" трохи бавиться ...
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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01.11.2022 11:13 Відповісти
Апять ачєрєдная партія дєвствєних ішаков ажидаєт в шатрах сваіх нових владєльцев...
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01.11.2022 11:14 Відповісти
Наверное мистер HIMARS🇱🇷🔱♥️🖤🔱 психанул и запустил пару залпов....😛🇱🇷🔥🔥🔥
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01.11.2022 11:23 Відповісти
Химарс, - Сила, дон!
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01.11.2022 11:25 Відповісти
"тисяча порізів" по-Українськи.. кацапи, вішайтеся
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01.11.2022 11:25 Відповісти
Задвохсотили збрід тік-токерів разом з їхніми тачанками...
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01.11.2022 12:17 Відповісти
Звісно, що в сортах цапського гамна розбиратися не варто, але більшу медійну цінність становлять все ж таки засмажені тік-токери. Потрібно і далі випалювати їхні кубла і паралельно закидати по всім цапським телегам та іншим паблікам те, що це саме цапські чмобіки зливають ЗСУ координати тік-токеріа. І ще паралельно записати звернення до чмобіків, щоб вони активніше зливали координати тік-токерів, бо від цього залежить і їхнє життя безпосередньо - буде можливість втекти з позицій. З часом це може привести до того, що чмобіки і тік-токери будуть уже напряму гасити один одного, вплоть до того, що дон-дон взагалі може забрати своїх токерів з українського фронту і почати процес відокремлення Чечні від кацапії, який закінчать уже справжні патріоти чеченці.
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01.11.2022 13:12 Відповісти
 
 