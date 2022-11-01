У районі окупованої Волновахи, на дорозі Маріуполь-Донецьк, чути вибухи

У районі тимчасово захопленого російськими військами міста Волноваха під Маріуполем чути вибухи на дорозі Маріуполь-Донецьк, яку ворог використовує щодня для перевезення військової техніки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі Волновахи - бавовна. Одночасно окупаційні пропагандисти почали "плач Ярославни", що бавовна завітала на цивільну дорогу Маріуполь-Донецьк. Відверта брехня. Дорога з Маріуполя - Донецьк використовується для перевезення військової техніки щодня. Як з Росії через Новоазовськ-Маріуполь. Так і з Кримського напряму", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти на ніч паркують військові вантажівки з БК прямо на подвір’ї цивільних.

Згодом Андрющенко уточнив, що вибухи пролунали в одному з готелів по трасі Маріуполь-Донецьк.

"Наші джерела кажуть, що було влучання готель Ахтамар по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташувались кадирівці та знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", - зазначив Андрющенко.

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