Базу российских военных обнаружили в Мариупольском районе
В Мариупольском районе, в с. Урзуф обнаружили базу, где разместились российские оккупанты.
ПОб этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено место базирования российских оккупантов в Мариупольском районе, в с. Урзуф. Здесь расквартировано по меньшей мере 6 КамАЗов мобилизованных россиян, военная техника. Руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах", - написал Андрющенко.
По его словам, тренировка захватчиков проходит на полигоне возле хутора Бабах-Тарама. Андрющенко уточнил, что в советское время неподалеку располагалась военная часть зенитных войск.
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показать весь комментарий31.10.2022 13:50
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Взагалі,це старий полігон біля Новопетрівки,Бердянського району.В/ч там розформовані ще до двотисячних,але є підремонтовані будівлі.
Були прильоти в Бердянському районі біля сіл Андріївка,Андрівка (Десь на 40 км.ближче Новопетрівки ).
Також можуть вдарити беспілотниками як по Севастопольській бухті і без Хаймарсів.