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военная база (213) Мариуполь (5693) оккупация (9975) Донецкая область (8728)

Базу российских военных обнаружили в Мариупольском районе

камаз

В Мариупольском районе, в с. Урзуф обнаружили базу, где разместились российские оккупанты.

ПОб этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено место базирования российских оккупантов в Мариупольском районе, в с. Урзуф. Здесь расквартировано по меньшей мере 6 КамАЗов мобилизованных россиян, военная техника. Руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах", - написал Андрющенко.

По его словам, тренировка захватчиков проходит на полигоне возле хутора Бабах-Тарама. Андрющенко уточнил, что в советское время неподалеку располагалась военная часть зенитных войск.

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Топ комментарии
+13
если на Цензоре - значит уже учтено в завтрашней сводке ГШ.
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31.10.2022 13:47
+12
в штаб повідомляйте. а штаб вже нам, про враження та кількість смажених
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31.10.2022 13:47
+5
І що? Треба щоб їх HIMARS "виявили".
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31.10.2022 13:50
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если на Цензоре - значит уже учтено в завтрашней сводке ГШ.
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31.10.2022 13:47 Ответить
в штаб повідомляйте. а штаб вже нам, про враження та кількість смажених
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31.10.2022 13:47 Ответить
І що? Треба щоб їх HIMARS "виявили".
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31.10.2022 13:50 Ответить
Там Атакамс потрібні.
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31.10.2022 14:08 Ответить
назва хутора прям манить
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31.10.2022 13:52 Ответить
Ну так бабах - тарарам .
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31.10.2022 13:52 Ответить
На жаль, жоден Хаймарс до Бабах-Тарами, Ялти, Урзуфа чи Маріуполя не дотягнеться.....
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31.10.2022 14:02 Ответить
Не знаю.
Взагалі,це старий полігон біля Новопетрівки,Бердянського району.В/ч там розформовані ще до двотисячних,але є підремонтовані будівлі.
Були прильоти в Бердянському районі біля сіл Андріївка,Андрівка (Десь на 40 км.ближче Новопетрівки ).
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31.10.2022 17:39 Ответить
Будуть цілю для ЗСУ . Хаймарс достане ці полігони в залежності на яку відстань він під'їде
Також можуть вдарити беспілотниками як по Севастопольській бухті і без Хаймарсів.
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31.10.2022 14:10 Ответить
Надеюсь, туда уже летит Св.Хаймарс.
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31.10.2022 14:32 Ответить
 
 