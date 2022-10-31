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Новини Агресія Росії проти України
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Базу російських військових виявили у Маріупольському районі

камаз

У Маріупольському районі, в с. Урзуф виявлено базу, де розмістилися російські окупанти.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено місце базування російських окупантів у Маріупольському районі, в с. Урзуф. Тут розквартировано щонайменше 6 КамАЗів мобілізованих росіян, військова техніка. Керівництво базою вищого рівня прибуває майже щодня на двох гелікоптерах", - написав Андрющенко.

За його словами, тренування загарбників проходить на полігоні біля хутора Бабах-Тарама. Андрющенко уточнив, що за радянських часів неподалік розташовувалась військова частина зенітних військ.

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Автор: 

військова база (91) Маріуполь (3231) окупація (6697) Донецька область (8475)


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Топ коментарі
+13
если на Цензоре - значит уже учтено в завтрашней сводке ГШ.
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31.10.2022 13:47
+12
в штаб повідомляйте. а штаб вже нам, про враження та кількість смажених
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31.10.2022 13:47
+5
І що? Треба щоб їх HIMARS "виявили".
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31.10.2022 13:50
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если на Цензоре - значит уже учтено в завтрашней сводке ГШ.
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31.10.2022 13:47 Відповісти
в штаб повідомляйте. а штаб вже нам, про враження та кількість смажених
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31.10.2022 13:47 Відповісти
І що? Треба щоб їх HIMARS "виявили".
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31.10.2022 13:50 Відповісти
Там Атакамс потрібні.
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31.10.2022 14:08 Відповісти
назва хутора прям манить
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31.10.2022 13:52 Відповісти
Ну так бабах - тарарам .
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31.10.2022 13:52 Відповісти
На жаль, жоден Хаймарс до Бабах-Тарами, Ялти, Урзуфа чи Маріуполя не дотягнеться.....
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31.10.2022 14:02 Відповісти
Не знаю.
Взагалі,це старий полігон біля Новопетрівки,Бердянського району.В/ч там розформовані ще до двотисячних,але є підремонтовані будівлі.
Були прильоти в Бердянському районі біля сіл Андріївка,Андрівка (Десь на 40 км.ближче Новопетрівки ).
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31.10.2022 17:39 Відповісти
Будуть цілю для ЗСУ . Хаймарс достане ці полігони в залежності на яку відстань він під'їде
Також можуть вдарити беспілотниками як по Севастопольській бухті і без Хаймарсів.
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31.10.2022 14:10 Відповісти
Надеюсь, туда уже летит Св.Хаймарс.
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31.10.2022 14:32 Відповісти
 
 