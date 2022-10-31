Базу російських військових виявили у Маріупольському районі
У Маріупольському районі, в с. Урзуф виявлено базу, де розмістилися російські окупанти.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено місце базування російських окупантів у Маріупольському районі, в с. Урзуф. Тут розквартировано щонайменше 6 КамАЗів мобілізованих росіян, військова техніка. Керівництво базою вищого рівня прибуває майже щодня на двох гелікоптерах", - написав Андрющенко.
За його словами, тренування загарбників проходить на полігоні біля хутора Бабах-Тарама. Андрющенко уточнив, що за радянських часів неподалік розташовувалась військова частина зенітних військ.
Топ коментарі
+13 Urs
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+5 Garry Grant
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Взагалі,це старий полігон біля Новопетрівки,Бердянського району.В/ч там розформовані ще до двотисячних,але є підремонтовані будівлі.
Були прильоти в Бердянському районі біля сіл Андріївка,Андрівка (Десь на 40 км.ближче Новопетрівки ).
Також можуть вдарити беспілотниками як по Севастопольській бухті і без Хаймарсів.