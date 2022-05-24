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"У Херсонській області має бути військова база РФ. Ми про це проситимемо", - колаборант Стремоусов
Колаборанти Херсонщини проситимуть Росію розмістити там російську військову базу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ставленик Кремля, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" області Кирило у пропагандистському росЗМІ "РІА Новости".
"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо".
Стремоусов заявив, що це "має стати гарантом безпеки", "життєво необхідно", і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".
Топ коментарі
+21 Leon Renk #454630
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+19 Serhy Madovich
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+17 Zamer4 Potolkoff
показати весь коментар24.05.2022 07:05
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Вы пишите что ВЫ лично делаете чтобы нас освободить и спасти Херсон например который вы отдали. Или вы не пишите потому что вы ничерта не делаете?! М?!
А эти ежедневные сводки генштаба. Та это ж пиз*ец. Как будто CTRL+C, CTRL+V каждый день. Ничерта в них не меняется.
Даже наступления на Херсон никакого нет. "Спасибо" президенту за то что нарушил всё что можно было в Конституции Украины и за сдачу Херсона. Или кто там постарался. Явно сверху кто-то. Не простолюдин же.
ЗСУ спасибо. Вот они хоть боряться за Украину.