"У Херсонській області має бути військова база РФ. Ми про це проситимемо", - колаборант Стремоусов

Колаборанти Херсонщини проситимуть Росію розмістити там російську військову базу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ставленик Кремля, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" області Кирило у пропагандистському росЗМІ "РІА Новости".

"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо".

Стремоусов заявив, що це "має стати гарантом безпеки", "життєво необхідно", і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може здійснювати підготовку до захоплення частини Херсонської області та просування до Запоріжжя, - вашингтонський Інститут вивчення війни