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"У Херсонській області має бути військова база РФ. Ми про це проситимемо", - колаборант Стремоусов

херсонщина,область,херсонська

Колаборанти Херсонщини проситимуть Росію розмістити там російську військову базу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ставленик Кремля, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" області Кирило у пропагандистському росЗМІ "РІА Новости".

"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації. Ми про це проситимемо".

Стремоусов заявив, що це "має стати гарантом безпеки", "життєво необхідно", і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може здійснювати підготовку до захоплення частини Херсонської області та просування до Запоріжжя, - вашингтонський Інститут вивчення війни

Автор: 

армія рф (17264) військова база (90) Херсонська область (5716)


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Топ коментарі
+21
Колаборанти мають бути знищені фізично!
І хотелок поменшає!
Шуфрич і СО в дії!
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24.05.2022 07:13
+19
🔴⚫ Стремоусов уже приссал. Потому что знает, как только из Херсона выбьют свинокасапов - болтаться ему на фонарном столбе. Вот и верещит как недорезанный.
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24.05.2022 07:11
+17
Не забудьте це зробити на колінах.
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24.05.2022 07:05
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Не забудьте це зробити на колінах.
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24.05.2022 07:05 Відповісти
Як вони задовбали вже своїми "хотелками"
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24.05.2022 07:07 Відповісти
Чого "має" вона вже є
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24.05.2022 07:10 Відповісти
ні про які заходи по звільненню Херсона не чути.ВСУ відволікли на схід. При цьому Україні зараз зовсім не до звільнення ордловських територій, он на Херсоні вже воювати достатніх сил НЕМА!
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24.05.2022 09:39 Відповісти
🔴⚫ Стремоусов уже приссал. Потому что знает, как только из Херсона выбьют свинокасапов - болтаться ему на фонарном столбе. Вот и верещит как недорезанный.
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24.05.2022 07:11 Відповісти
Ви недооцінюєте. На шибениці цей пан виявиться ще до визволення Херсонської області.
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24.05.2022 07:19 Відповісти
Я не проти! Хай щастить партизанам!
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24.05.2022 07:33 Відповісти
**********....
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24.05.2022 08:23 Відповісти
Колаборанти мають бути знищені фізично!
І хотелок поменшає!
Шуфрич і СО в дії!
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24.05.2022 07:13 Відповісти
причем вместе со всем его выводком! а он там наплодил чертят толпу.
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24.05.2022 10:37 Відповісти
Для деяких шлях до зрадництва лише в один крок. Ще недавно цей пан просто критикував українську владу, а зараз вже зве сюди іноземні війська.
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24.05.2022 07:17 Відповісти
Можете уже начинать ее обустраивать в Чернобаевке.
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24.05.2022 07:17 Відповісти
Могила там буде твоя, дебіл
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24.05.2022 07:18 Відповісти
Наче ж в Чорнобаївці Херсонської області вже 20 військових баз москалі зробили....
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24.05.2022 07:24 Відповісти
Це добре. Кучність - це буде дуже добре для РСЗВ Himmars.
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24.05.2022 07:37 Відповісти
Нах...- це туди ,вонючка кацапська.
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24.05.2022 07:25 Відповісти
Як хфамілія? Стрьомновусий
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24.05.2022 07:27 Відповісти
відходьте з Херсонскої обл і не звільняйте хай забирають собі бо помруть наші сотні тисяч солдат при звільненні судячи зі слів зеленского на підході Запоріжжя, Дніпро, також єкакуюютеся бо скоро захватять
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24.05.2022 07:29 Відповісти
в прошлый раз Гройсман отжал все кавуны и даже арбузы, больно оттянул Стремноусову усы(но поговаривают что не только их) и зверски обозвав терпилой, погрузил их на баржу в Киев, не заплатив. доколе, надо защищать свое - заключил деятель, стремно посмотрев на ехидные "лица" орков. и добавил - А то будем жить как какая нибудь Южная Корея - загнивать то есть под лапой Запада.
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24.05.2022 07:29 Відповісти
Херсон місцеві чиновники, СБУ, мусара, прокурори здали без єдиного вистрілу!
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24.05.2022 07:33 Відповісти
А собачу будку слабо?
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24.05.2022 07:37 Відповісти
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24.05.2022 07:39 Відповісти
В Чернобаевке делайте, там хорошее место, сакральное, место русской славы, как в Севастополь примерно.
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24.05.2022 07:40 Відповісти
Он умом тронулся?🤔 Или ему пообещали забрать его с собой, когда их погонят обратно в лепрозорий?
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24.05.2022 08:36 Відповісти
а чого цей гад і досі живий?
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24.05.2022 09:22 Відповісти
Ага, отака!
""
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24.05.2022 09:35 Відповісти
Киньте цього підара ( і усіх з каналу ДНК) у вулик.
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24.05.2022 09:42 Відповісти
Таких як Стремусов ,СБУ має, за прикладом Ізраїлю ,в мішках пачками привозити в Київ ,для винесення смертних вироків за зраду України.
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24.05.2022 09:44 Відповісти
база в херсоне обьязательно будет только НАТОвская
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24.05.2022 09:52 Відповісти
И что наши власти (в том числе и президент) делают чтобы этого не произошло?! Как не зайду новости почитать так: русские готовятся сделать то-то, русские планируют сделать то-то, русские там сделали или наступают. А что наши власти и генштаб сделали/делают чтобы не допустить этого?! Или они только наблюдают и нам сообщают очевидные вещи?! А в некоторые моменты даже два раза и то что люди на оккупированных территориях и так знают.

Вы пишите что ВЫ лично делаете чтобы нас освободить и спасти Херсон например который вы отдали. Или вы не пишите потому что вы ничерта не делаете?! М?!
А эти ежедневные сводки генштаба. Та это ж пиз*ец. Как будто CTRL+C, CTRL+V каждый день. Ничерта в них не меняется.

Даже наступления на Херсон никакого нет. "Спасибо" президенту за то что нарушил всё что можно было в Конституции Украины и за сдачу Херсона. Или кто там постарался. Явно сверху кто-то. Не простолюдин же.

ЗСУ спасибо. Вот они хоть боряться за Украину.
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24.05.2022 09:53 Відповісти
величеньку ****** вам!
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24.05.2022 11:25 Відповісти
Он из cоциалистической партии. Делайте выводы. Сальдо - из партии регионов.
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24.05.2022 13:43 Відповісти
 
 