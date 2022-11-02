ДТЕК розпочинає на Київщині екстрені відключення через зростання споживання електроенергії
Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської ОВА, про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.
Як зазначається, екстрені відключення в області ДТЕК розпочинає вже зараз.
У Київській ОВА зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють, та закликалои стежити за оновленнями на сторінках ДТЕК Київські регіональні мережі.
Топ коментарі
+9 Марина Кравець
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Как вариант . У кого есть двухконтурный котел . Проверено , работает .
Сочувствую тем, кто на 20+ этаже живет...
Интересно, как долго протянет холодильник в таких условиях
через що новобудови й висотки 80-х не люблю..батареї з фольги, електроплити..жахіття..
але хоч води скіп'ятити..мене до 24 замкнуло на свічки, одноразові макорони й супи, кофе-цукор розчинні..мої думали - білка завітала..а ні..скоріш хом'як..
мішок цукру й купа солі їх добили..
Нічого не хочу сказати, але 2 таких тижня - і з радістю вітатиму прилетівшу в мене ракету, як таку, що скінчила жахливе нікчемне існування печерної людини.
то мої особисті хом'яки з білками)
с которой надо оплатить коммунальные тарифы, и ******************* их **** и фамилию не спраш вает.
Вмерти не страшно. Страшно що доведеться отак "жити" місяцями...