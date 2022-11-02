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Київська область (3805) електроенергія (6016) ДТЕК (1947) відключення світла (1022)

ДТЕК розпочинає на Київщині екстрені відключення через зростання споживання електроенергії

світло,світла,відключення,віялові

Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської ОВА, про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

Як зазначається, екстрені відключення в області ДТЕК розпочинає вже зараз.

У Київській ОВА зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють, та закликалои стежити за оновленнями на сторінках ДТЕК Київські регіональні мережі.

Читайте: ДТЕК опублікував оновлені графіки стабілізаційних відключень у Києві: світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин

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Топ коментарі
+9
відключили б бункер з гундосиками й канали квартальні..
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02.11.2022 19:24
+7
Та куди там? Там же центр прінятія рєшеній, панімаєш? Ета другоє...
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02.11.2022 19:30
+6
Лучше живите долго и счастливо, а ракета пусть прилетит в бункер к тем *********, что украинцев за людей не считают.
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02.11.2022 20:14
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відключили б бункер з гундосиками й канали квартальні..
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02.11.2022 19:24 Відповісти
Та куди там? Там же центр прінятія рєшеній, панімаєш? Ета другоє...
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02.11.2022 19:30 Відповісти
це якись треш. гнусиві клоуни заволоділи умами недолугих українців,
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02.11.2022 19:33 Відповісти
та зебобік спецом нагнітає..він ж спасітєль
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02.11.2022 19:35 Відповісти
Вмикайте опалення і споживання знизиться. ДБЛБЛ.
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02.11.2022 19:25 Відповісти
У Вишневому, Київської області сказали, що включать коли -10 буде. Це треш.
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Хлопці - ніякий це не треш....все - вже так склалося, у цьому і наша вина є, асвальт не гріє, не захищає і не годує...тепер і надалі потрібен інший підхід....розумієте? Ні? Ось закон 5110
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02.11.2022 19:33 Відповісти
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Как вариант . У кого есть двухконтурный котел . Проверено , работает .
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Перебиться между выключениями - может и хватит. А если неделю не света будет? Одноконтурная с естественной циркуляцией - и нахер все бесперебойники и моторчики
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02.11.2022 19:37 Відповісти
Ну хоть что-то . 180 АЧ хватает на сутки . Если котел работает через термо датчик .
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02.11.2022 19:43 Відповісти
У нас уже третий день только на ночь включают. Высотка, без газа, электроплиткой не воспользуешься, кофе даже не сваришь. И холодно...

Сочувствую тем, кто на 20+ этаже живет...

Интересно, как долго протянет холодильник в таких условиях
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02.11.2022 19:46 Відповісти
Довго не протяне, а бутулізм не шутка, краще не ризикуйте і повикидайте заморожене, багатократно розморожене через зеключення...
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02.11.2022 19:50 Відповісти
так а нове м"ясо-молочку де брати? Магазини теж потерпають від відключень світла.
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02.11.2022 21:44 Відповісти
керосинка..

через що новобудови й висотки 80-х не люблю..батареї з фольги, електроплити..жахіття..
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02.11.2022 19:51 Відповісти
К керосинке еще керосин по 90 грн. за литр нужен и ХБ фитили шириной 67 мм, которых нет нигде от слова совсем. Добавьте еще дикий вонизм от этого агрегата.
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02.11.2022 19:56 Відповісти
та згодна..я й від свічок чхаю, аж капець...

але хоч води скіп'ятити..мене до 24 замкнуло на свічки, одноразові макорони й супи, кофе-цукор розчинні..мої думали - білка завітала..а ні..скоріш хом'як..

мішок цукру й купа солі їх добили..
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02.11.2022 20:03 Відповісти
Ну таке.
Нічого не хочу сказати, але 2 таких тижня - і з радістю вітатиму прилетівшу в мене ракету, як таку, що скінчила жахливе нікчемне існування печерної людини.
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02.11.2022 20:07 Відповісти
та тьху на Вас..все буде добре)

то мої особисті хом'яки з білками)
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02.11.2022 20:10 Відповісти
Лучше живите долго и счастливо, а ракета пусть прилетит в бункер к тем *********, что украинцев за людей не считают.
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02.11.2022 20:14 Відповісти
Согласен, от такой ситуации... Сам ставлю керосинку на балконе, чтоб не угореть. А фитили сделал из ХБ брезентового ремня, а вместо керосина -уайт- спирит. Вонище еще то, но греет и дешевле керосина в два раза
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02.11.2022 20:09 Відповісти
так экономьте, и не будете нюхать запах керосина, и рыбку съесть и на х... сесть, сейчас увы не получится, не то время
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03.11.2022 18:11 Відповісти
как жить в высотках?дети, старики,без света,тепла , еды
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02.11.2022 20:27 Відповісти
А еще у стариков пенсия по 80-100 долларов в месяц,
с которой надо оплатить коммунальные тарифы, и ******************* их **** и фамилию не спраш вает.
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02.11.2022 20:34 Відповісти
економте ресурси й буде менше відключень, тому давайте не сіяти паніку, декілька днів без світла, це не кінець світу
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03.11.2022 12:39 Відповісти
Для міст це вже справжній террор. У селах зараз народ серйозно замислюється про повну автономію від ахмєткіной клоаки під назвою ДТЕК.
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02.11.2022 21:05 Відповісти
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02.11.2022 21:56 Відповісти
Та й взагалі, знайшли чого боятися - ядерного удару.
Вмерти не страшно. Страшно що доведеться отак "жити" місяцями...
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02.11.2022 22:20 Відповісти
А сейчас что,еще не отключают что ли?? Вчера 14 часов без света за сутки.Три отключения.С 10.00 до 10.00 следующего дня,свет был в дневное время 4 часа и 6 часов с 00.00 до 6.00(ночью) Нах...мне свет ночью? Это просто пиз...ц,а не веерные отключения.У одних рекламы горят,как нвогодние елки,у других раз в день,через день...Тут же,просто невозможно вести какую то жизнь,пожрать приготовить.Это равномерно и одинаково???Не больше 6 часов ??? *******!
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02.11.2022 22:31 Відповісти
война, постоянные обстрелы со стороны орков, о какой нормальной жизни вы мечтаете? покуда мы не победим, ее не будет
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03.11.2022 17:59 Відповісти
Сухий спирт чи сухе горюче. Декілька таблеток дозволять скип'ятити кастрюлю води і не так смердить.
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03.11.2022 01:33 Відповісти
я так розумію деяким ще досі не зрозуміло, що роблять орки, важливо ж все в хаті ввімкнути й радіти життю, як щодо економії українці?!
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03.11.2022 12:38 Відповісти
всем кто возмущается, вы хотите вообще в темноте круглыми сутками сидеть? война на дворе, а они хотят жить обычной привычной жизнью, нужно чем то жертвовать, ради нашего будущего
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03.11.2022 18:07 Відповісти
 
 