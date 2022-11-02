ДТЕК розпочинає на Київщині екстрені відключення через зростання споживання електроенергії

Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської ОВА, про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.



Як зазначається, екстрені відключення в області ДТЕК розпочинає вже зараз.



У Київській ОВА зауважили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не діють, та закликалои стежити за оновленнями на сторінках ДТЕК Київські регіональні мережі.

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