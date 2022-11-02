УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4279 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 716 2
Іспанія (880) ППО (2928) допомога (7890) Альбарес Хосе Мануель (13)

Іспанія розуміє необхідність захисту українського неба, - глава МЗС Альбарес

кулеба,буено

Міністр закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено під час візиту до Києва на власні очі побачив наслідки російських обстрілів і пересвідчився в необхідності захисту українського неба від ракет і дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я в Києві вже вдруге в цьому році. Він дуже змінився після того, що я бачив у лютому, якраз перед тим, як Володимир Путін розпочав цю незаконну і жорстоку агресію, яка вилилась у війну… Я міг побачити на власні очі ті рани війни, які видно не тільки на будівлях, а й в очах українців… Іспанія розуміє, і мені також сказав про це міністр Кулеба, що в цей момент вкрай необхідно захищати українське небо, бо я сьогодні побачив руйнування в Києві, де загинули шестеро людей", - зазначив він на спільній з очільником МЗС України Дмитро Кулебою пресконференції.

Міністр нагадав, що останній пакет військової допомоги Іспанії включатиме системи захисту неба від російських дронів і ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батарея ЗРК Aspide, 4 системи ППО Hawk, ПТРК, гармати та снаряди: військова допомога від Іспанії вже на шляху до України

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Biba Kaudillo)
показати весь коментар
02.11.2022 20:03 Відповісти
Спасибо за ракеты, много помощи дали нам и притом некоторые категории одними из первых (по процентам от годового расхода смотреть не очень разумно, т.к. страны с флотом и авиацией автоматически удесятеряют военный бюджет, надо именно из сухопутного бюджета оценивать помощь). Интересно, что вообще думают испанцы и другие жители Западной и Южной Европы о том, что страна с четырехзначным числом самолетов, пятизначным числом танков и бмп всего 30 лет назад и кучей ракет (даже без ЯО) сидит и попрошайничает на магазины для автоматов. Включая особенно распил стратегических баллистических ракет после войны в Грузии, после угроз на G7(8) за полгода до этого и еще ранее после Мюнхенской речи, после активного вмешательства в выборы-2004 и Тузлы. А некоторые были слиты 1-2 года назад, как ракеты с-125 и патроны, стволы к зушкам, идеальное вооружение против пердолитаков, если заменить механический вычислитель банально на камеру на openmv и захватом движения на обычный 2-5 мегапиксельный сенсор с длиннофокусным объективом и вручную под подсказкам наводить установку и сбивать дрон за 1 очередь короткую, когда алгоритмы на питоне или си подсказали, как нажимать на педаль.
показати весь коментар
02.11.2022 20:42 Відповісти
 
 