Іспанія розуміє необхідність захисту українського неба, - глава МЗС Альбарес
Міністр закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено під час візиту до Києва на власні очі побачив наслідки російських обстрілів і пересвідчився в необхідності захисту українського неба від ракет і дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я в Києві вже вдруге в цьому році. Він дуже змінився після того, що я бачив у лютому, якраз перед тим, як Володимир Путін розпочав цю незаконну і жорстоку агресію, яка вилилась у війну… Я міг побачити на власні очі ті рани війни, які видно не тільки на будівлях, а й в очах українців… Іспанія розуміє, і мені також сказав про це міністр Кулеба, що в цей момент вкрай необхідно захищати українське небо, бо я сьогодні побачив руйнування в Києві, де загинули шестеро людей", - зазначив він на спільній з очільником МЗС України Дмитро Кулебою пресконференції.
Міністр нагадав, що останній пакет військової допомоги Іспанії включатиме системи захисту неба від російських дронів і ракет.
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