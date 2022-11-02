Росіяни розкрадають найбільшу швейну компанію в Херсоні

Російські військові розкрадають найбільше підприємство легкої промисловості в Херсонській області – ТОВ "Швейна компанія "ВІД". До розв’язаної Росією війни на підприємстві шили формений одяг для українських силових структур та інше обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевич наголосив, що загарбники також розкрадають "ще 5 філій" швейної компанії. Вони теж розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначає Янушевич, під час окупації робота фірми не просто припинилася – наразі окупанти фурами вивозять звідти швейні машини, розкрійні столи, вишивальні машини, офісну та комп’ютерну техніку та інше обладнання.

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"У Херсоні окупанти розграбовують найбільше підприємство легкої промисловості. Через цей грабунок із боку росіян завдано збитків близько 200 тис. доларів", – повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.