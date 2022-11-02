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Росіяни розкрадають найбільшу швейну компанію в Херсоні

херсон

Російські військові розкрадають найбільше підприємство легкої промисловості в Херсонській області – ТОВ "Швейна компанія "ВІД".  До розв’язаної Росією війни на підприємстві шили формений одяг для українських силових структур та інше обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевич наголосив, що загарбники також розкрадають "ще 5 філій" швейної компанії. Вони теж розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначає Янушевич, під час окупації  робота фірми не просто припинилася – наразі окупанти фурами вивозять звідти швейні машини, розкрійні столи, вишивальні машини, офісну та комп’ютерну техніку та інше обладнання.

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"У Херсоні окупанти розграбовують найбільше підприємство легкої промисловості. Через цей грабунок із боку росіян завдано збитків близько 200 тис. доларів", – повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

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Топ коментарі
+17
Ну а с чего по вашему мнению бураты должны шыть себе аксилибанты?

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02.11.2022 19:52
+5
Петушня. Только с азиатским очком.
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02.11.2022 19:58
+4
И шо дальше? Они эти станки продадут по цене чермента(цветмета) в пункт приема, чермет продаст их на авито нашим же компаниям за 20% от стоимости, мы выкупим их, а 100% стоимости плюс простой плюс моральный ущерб заберем у кацапского населеньи-ца (именно русаков, чеченцы и буряты к Эрдогану уже присосались и будут держать Кавказ вместе с ним, а русаков доить будут все подрят). Аналогично и с любой ТЭЦ, которые были весьма старые и неремонтнопригодные, зато благодаря гениальному ***** в репарации они пойдут с 0% степенью износа и по полной цене будет снята компенсация. Будут вместо них новенькие газотурбинки с хорошим КПД и лишние бабки пойдут ну хотя бы частично в страну, конечно Ахметов сюда свою лапу засунет по полной программе, не сомневаюсь.
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02.11.2022 20:05
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Ну а с чего по вашему мнению бураты должны шыть себе аксилибанты?

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02.11.2022 19:52 Відповісти
Петушня. Только с азиатским очком.
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02.11.2022 19:58 Відповісти
І спробуйте лише назвати їх нєрусскімі...парвут!
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02.11.2022 20:16 Відповісти
Ахренеть, это шо за праституты?
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02.11.2022 20:27 Відповісти
Тут немає нічого дивного рашисти все крадуть і коли повернуть Херсон то там нічого не буде
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02.11.2022 19:53 Відповісти
Писали, що вони навіть позрізали чавунні батареї опалення на металобрухт
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02.11.2022 19:55 Відповісти
в цьому сенсі - так. Але дивно те, як при розгромлених переправах вони таки вивозять не свої нікчемні тіла, а обладнання.
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02.11.2022 23:19 Відповісти
Невже вони думають, що на краденому зможуть протриматись як СРСР після Другої світової?
Чи може вони вважають, що у машинках стоять ЧІПи, що підійдуть для їх "високоточної" зброї?
ДБЛ (с)
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02.11.2022 19:55 Відповісти
рукожопі істоти почнуть шукати рабів..носовички шити
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02.11.2022 19:57 Відповісти
Да, они так думают. И на этом держатся уже столетия.
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02.11.2022 19:58 Відповісти
По Діскавері показували, що кацапи повивозили з Німеччини станки. Але вони їх не використовували то вони так ї стояли без діла. То ж є велика вирогідність що теж саме станеться і з цим обладнанням.
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02.11.2022 20:29 Відповісти
Ну не скажіть.В другій половині 80-х в Польщі в совєцькій військовій частині були робочі токарний і сверльльний німецькі верстати довоєнного часу. А в 89 році в автоколоні в кунгурі під пермю також бачив робочі металоріжучі круппівські верстати.
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02.11.2022 20:55 Відповісти
І що? Це не відміняє того факта, що кацапи дохрена чого повивозили та не використовували. В них була така політика - спіздить все, щоб німці не змогли встати з колін. А ось США робила навпаки - розробили план Маршалла та як могли допомогали німцям відновити економіку
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02.11.2022 22:59 Відповісти
И что оно им даст? Они рукожопы, всё равно ничего сами не сошьют.
И спойлер. Репарации всё зачтут
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02.11.2022 19:57 Відповісти
Шити оркам самим собі пакети на всю московщину у десятках міліонів штук, а не бути похороненими у трунах.
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02.11.2022 20:01 Відповісти
И шо дальше? Они эти станки продадут по цене чермента(цветмета) в пункт приема, чермет продаст их на авито нашим же компаниям за 20% от стоимости, мы выкупим их, а 100% стоимости плюс простой плюс моральный ущерб заберем у кацапского населеньи-ца (именно русаков, чеченцы и буряты к Эрдогану уже присосались и будут держать Кавказ вместе с ним, а русаков доить будут все подрят). Аналогично и с любой ТЭЦ, которые были весьма старые и неремонтнопригодные, зато благодаря гениальному ***** в репарации они пойдут с 0% степенью износа и по полной цене будет снята компенсация. Будут вместо них новенькие газотурбинки с хорошим КПД и лишние бабки пойдут ну хотя бы частично в страну, конечно Ахметов сюда свою лапу засунет по полной программе, не сомневаюсь.
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02.11.2022 20:05 Відповісти
Та весь восток будет перестроен за их счёт. Вместо советского унылого антуража - новенькие европейские города.
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02.11.2022 20:18 Відповісти
щоб вашим лохушками нитки в тих машинках кожні три хвилини плуталися, кожні дві хвилини голка ломалася, а кожні півхвилини нитка рвалася, щоб ви там вішалися при краденому обладнанні.
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02.11.2022 20:16 Відповісти
Московиты всегда были, есть и будут нищебродами. При первой оккупации Вильнюса они вывезли радиозавод (ладно, военный трофей), консервный завод и пекарни (непонятно зачем, если Поволжью и так жрать нечего было), но и склады детских игрушек (что, впервые в жизни увидели настоящие детские игрушки?)
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02.11.2022 20:18 Відповісти
Где то было видео с разбитой техникой. В одном из бтр были детские игрушки 🙈
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02.11.2022 20:19 Відповісти
Выбрасила в пропасть три порции шашлыка, разбила.. две....три....пиши три...бутылки вина

Чувствую Замороженых денег на всех не хватит .
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02.11.2022 20:21 Відповісти
Мрази 💩🇷🇺нелюди ублюдки ,чтоб ви все повыздыхал☠️
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02.11.2022 20:24 Відповісти
отака вона...ціна "чонгарської" зради....
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02.11.2022 20:27 Відповісти
Так то вже не асшабадітєлі, а мародери?
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02.11.2022 20:40 Відповісти
Записуйте збитки на репарації. Буряти крали - платитимуть всі ординці.
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02.11.2022 20:56 Відповісти
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02.11.2022 21:12 Відповісти
 
 