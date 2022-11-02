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Запоріжжя (2191) обстріл (27098) Старух (199)

Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, - ОВА

запоріжжя

Російські окупаційні війська завдали удару по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ППО не встигає збивати російські ракети над Запоріжжям, вони долітають за 45-50 секунд, - голова ОВА Старух

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Летіли мопеди.
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02.11.2022 21:42 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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02.11.2022 22:13 Відповісти
 
 