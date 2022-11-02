Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, - ОВА
Російські окупаційні війська завдали удару по передмістю Запоріжжя.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар02.11.2022 21:42 Відповісти Мені подобається 2
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Чайка Київ
показати весь коментар02.11.2022 22:13 Відповісти Мені подобається 5
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