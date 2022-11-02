Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

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