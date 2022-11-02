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Камбоджа направить спеціалістів з розмінування для навчання українських саперів

сапери,камбоджа

Війна в Камбоджі, яка закінчилася у 1998 році, тривала майже три десятиліття, тому це одна з країн світу з найбільшою кількістю мін, а її сапери - одні з найдосвідченіших у світі.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Агенція із посиланням на Міністерство закордонних справ Королівства Камбоджа повідомляє, що прем’єр-міністр Гун Сен погодився надіслати саперів, щоб допомогти навчити українців розмінувати міни, встановлені російськими військами.

У вівторок, 1 листопада, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Гун Сен узяв зобов’язання направити інструкторів у співпраці з Японією, йдеться у повідомленні міністерства.

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Також під час розмови сторони домовилися призначити послів в країні один одного.

За даними видання, першу групу інструкторів відправлять у грудні, а другу - в першому кварталі 2023 року.

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спасибо камбоджи, но уровень зели ниже
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02.11.2022 22:53 Відповісти
причем здесь зеля, кремлебот?
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02.11.2022 23:44 Відповісти
Это он нашел крайнего, что бы его самого не спросили - почему он не против топливо слить с тепловоза.
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03.11.2022 00:16 Відповісти
👀
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02.11.2022 23:21 Відповісти
В мене там живе друг. Каже що вони круті чуваки. Ті що мають зараз по 45 - 50 років дуже грамонті у військових питаннях.
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02.11.2022 23:49 Відповісти
Зараз новий Пол Пот сидить у кремлі. Або в бункері.
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03.11.2022 00:18 Відповісти
Молодец, Кулеба. Давайте Азию и Африку на сторону Украины перетягивать
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03.11.2022 00:21 Відповісти
Дивився світ навиворіт, камбоджийці світлий добрий народ, який теж намучався і підорами такими як Пол пот, і іншим. Дякуємо
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03.11.2022 02:18 Відповісти
 
 