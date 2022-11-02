Камбоджа направить спеціалістів з розмінування для навчання українських саперів

Війна в Камбоджі, яка закінчилася у 1998 році, тривала майже три десятиліття, тому це одна з країн світу з найбільшою кількістю мін, а її сапери - одні з найдосвідченіших у світі.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Агенція із посиланням на Міністерство закордонних справ Королівства Камбоджа повідомляє, що прем’єр-міністр Гун Сен погодився надіслати саперів, щоб допомогти навчити українців розмінувати міни, встановлені російськими військами.

У вівторок, 1 листопада, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Гун Сен узяв зобов’язання направити інструкторів у співпраці з Японією, йдеться у повідомленні міністерства.

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Також під час розмови сторони домовилися призначити послів в країні один одного.

За даними видання, першу групу інструкторів відправлять у грудні, а другу - в першому кварталі 2023 року.