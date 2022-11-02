Камбоджа направит специалистов по разминированию для обучения украинских саперов

Война в Камбодже, закончившаяся в 1998 году, длилась почти три десятилетия, поэтому это одна из стран мира с наибольшим количеством мин, а ее саперы – одни из самых опытных в мире.

Об этом говорится в материале Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Агентство со ссылкой на Министерство иностранных дел Королевства Камбоджа сообщает, что премьер-министр Гун Сен согласился направить саперов, чтобы помочь научить украинцев разминировать мины, установленные российскими войсками.

Во вторник, 1 ноября, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Гун Сен обязался направить инструкторов в сотрудничестве с Японией, говорится в сообщении министерства.

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Также во время разговора стороны договорились назначить послов в стране друг друга.

По данным издания, первую группу инструкторов отправят в декабре, а вторую – в первом квартале 2023 года.