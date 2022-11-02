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Камбоджа (12) Япония (1289) разминирование (683)

Камбоджа направит специалистов по разминированию для обучения украинских саперов

сапери,камбоджа

Война в Камбодже, закончившаяся в 1998 году, длилась почти три десятилетия, поэтому это одна из стран мира с наибольшим количеством мин, а ее саперы – одни из самых опытных в мире.

Об этом говорится в материале Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Агентство со ссылкой на Министерство иностранных дел Королевства Камбоджа сообщает, что премьер-министр Гун Сен согласился направить саперов, чтобы помочь научить украинцев разминировать мины, установленные российскими войсками.

Во вторник, 1 ноября, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Гун Сен обязался направить инструкторов в сотрудничестве с Японией, говорится в сообщении министерства.

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Также во время разговора стороны договорились назначить послов  в стране друг друга.

По данным издания, первую группу инструкторов отправят в декабре, а вторую – в первом квартале 2023 года.
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спасибо камбоджи, но уровень зели ниже
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02.11.2022 22:53 Ответить
причем здесь зеля, кремлебот?
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02.11.2022 23:44 Ответить
Это он нашел крайнего, что бы его самого не спросили - почему он не против топливо слить с тепловоза.
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03.11.2022 00:16 Ответить
👀
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02.11.2022 23:21 Ответить
В мене там живе друг. Каже що вони круті чуваки. Ті що мають зараз по 45 - 50 років дуже грамонті у військових питаннях.
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02.11.2022 23:49 Ответить
Зараз новий Пол Пот сидить у кремлі. Або в бункері.
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03.11.2022 00:18 Ответить
Молодец, Кулеба. Давайте Азию и Африку на сторону Украины перетягивать
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03.11.2022 00:21 Ответить
Дивився світ навиворіт, камбоджийці світлий добрий народ, який теж намучався і підорами такими як Пол пот, і іншим. Дякуємо
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03.11.2022 02:18 Ответить
 
 