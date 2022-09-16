Деоккупированные населенные пункты Харьковщины планируют разминировать за месяц-два

Деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать за два месяца. Однако зачистка всей территории продлится до следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга.

"По жилищному фонду, я думаю, к серьезным холодам мы должны успеть (разминировать. – Ред.). Стараемся работать максимально быстро. Я думаю, что населенные пункты мы разминируем за месяц-два. Десятки населенных пунктов, в которые нужно войти", – заявил он.

При этом зачистка всей освобожденной территории, включая поля, продлится до весны следующего года.

Читайте: Бербок в Большой Дымерке пообещала дальнейшую помощь с разминированием: "То, что я здесь вижу, более чем ужасно"