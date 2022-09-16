Деоккупированные населенные пункты Харьковщины планируют разминировать за месяц-два
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать за два месяца. Однако зачистка всей территории продлится до следующего года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга.
"По жилищному фонду, я думаю, к серьезным холодам мы должны успеть (разминировать. – Ред.). Стараемся работать максимально быстро. Я думаю, что населенные пункты мы разминируем за месяц-два. Десятки населенных пунктов, в которые нужно войти", – заявил он.
При этом зачистка всей освобожденной территории, включая поля, продлится до весны следующего года.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий16.09.2022 14:05 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...