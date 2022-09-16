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Деокуповані населені пункти Харківщини планують розмінувати за місяць-два

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу.

"Щодо житлового фонду, я думаю, до серйозних холодів ми повинні встигнути (розмінувати. – Ред.). Намагаємося працювати максимально швидко. Я думаю, що населені пункти ми розмінуємо за місяць-два. Десятки населених пунктів, до яких потрібно увійти", - заявив він.

При цьому зачистка усієї визволеної території, включаючи поля, триватиме до весни наступного року.

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Автор: Наталя Джума
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А тим часом Таджики з Киргізами знайшли чудовий привід, щоб не віддавати ***** зброю: замутили між собою войнушку.
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16.09.2022 14:05 Відповісти
 
 