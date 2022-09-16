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війна (56124) катування (520) Харківщина (4254) Клименко Ігор (350)

Щонайменше 10 катувалень виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

клименко,ігор

Очільник Нацполіції Ігор Клименко заявляє, що на території Харківської області було виявлено десять місць, де окупанти катували українців. Одна з них була на території Балаклійського відділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катувалень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.

За останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

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Автор: Марина Макєєва
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Катівень.
показати весь коментар
16.09.2022 12:59 Відповісти
Катувалень
Де вчився цей очільник?
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16.09.2022 13:01 Відповісти
Їсти - їдальня, прати - пральня, катувати - ...?
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16.09.2022 13:06 Відповісти
Гадати - гадальня. Є такий анекдот.
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16.09.2022 13:31 Відповісти
Перше, що влаштовують. Ні їдальні, ні вбиральні. Дикуни.
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16.09.2022 13:18 Відповісти
То може таки катівні, чи це на малороський манер.
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16.09.2022 15:39 Відповісти
 
 