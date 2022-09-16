Щонайменше 10 катувалень виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківщини

Очільник Нацполіції Ігор Клименко заявляє, що на території Харківської області було виявлено десять місць, де окупанти катували українців. Одна з них була на території Балаклійського відділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катувалень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії", - сказав Клименко.

За останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

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