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По меньшей мере 10 пыточных обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

клименко,ігор

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было обнаружено 10 мест, где оккупанты пытали украинцев. Одна из них была на территории Балаклейского отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день могу говорить о наличии минимум 10 пыточных на территории населённых пунктов (Харьковской области). 2 пыточных - в Балаклее", - сказал Клименко.

За последнюю неделю украинские правоохранители открыли 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями, совершенными оккупантами.

Смотрите также: На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Катівень.
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16.09.2022 12:59 Ответить
Катувалень
Де вчився цей очільник?
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16.09.2022 13:01 Ответить
Їсти - їдальня, прати - пральня, катувати - ...?
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16.09.2022 13:06 Ответить
Гадати - гадальня. Є такий анекдот.
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16.09.2022 13:31 Ответить
Перше, що влаштовують. Ні їдальні, ні вбиральні. Дикуни.
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16.09.2022 13:18 Ответить
То може таки катівні, чи це на малороський манер.
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16.09.2022 15:39 Ответить
 
 