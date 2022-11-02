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Мелітополь (767) окупація (6537) Федоров Іван (640)

Окупанти перетворюють Мелітополь на військову базу, - мер Федоров

мелітополь

Окупований Мелітополь щодня стає все більш мілітаризованим.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше, 2-3 місяці тому ми говорили про те, що окупанти захопили на території міста військову базу, підприємства, і звідки наші сили спротиву їх регулярно вибивали, то сьогодні можемо констатувати той факт, що рашисти використовують у цілому наше місто та район як величезну військову базу", - зазначив він.

За словами Федорова, більшість підприємств працює на окупантів у оборонній сфері.

"На захопленому заводі залізобетонних виробів вони виготовляють залізобетонні доти, які везуть для оборони херсонського та запорізького напрямку. Машинобудівні заводи вони використовують для ремонту своєї техніки", - додав очільник міста.

Також читайте: Мешканці Мелітополя відписуються від українських каналів, бо окупанти перевіряють телефони, – Федоров

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Тобто і залізобетонні і машинобудівні заводи самі роблять продукцію для окупанта без людей...
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02.11.2022 23:47 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо зʼясується, що Україна платить робітникам гроші.
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03.11.2022 00:04 Відповісти
А заводи податки в бюджет України...
Во сюжет!
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03.11.2022 00:11 Відповісти
Ви пам'ятайте як були здані Енергодар і Мелітополь. Як реагували на ту лиху годину мери......Як Херсон виходив на танки,поки сезон торгівлі не почався,а тепер якась дивна евакуація. Люди до сьогодні не розуміють,що руські не друзі.
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03.11.2022 00:19 Відповісти
Я нічого не зрозумів.... Якийсь набір фраз... Що ви конкретно хотіли сказати?
Що Мери - теж люди? Чи яка торгівля є в Херсоні? Чи те, що евакуація - це не прикриття передислокації окрівських танків під нашими громадянами????
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03.11.2022 00:38 Відповісти
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03.11.2022 00:47 Відповісти
Жах!

Мелітополь був прокацапським, але на початку вторгнення там люди кожного дня виходили на мітинги проти окупації. Схоже, що усіх зламали та тимчасово підкорили.

Ну, нічого, головне, щоб люди вижили, а хто був проукраїнським чи прокацапським, усе це з'ясується одразу після деокупації .
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03.11.2022 00:53 Відповісти
Идиоты , там самая вкусная, черешня,
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03.11.2022 06:24 Відповісти
 
 