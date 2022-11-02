Окупанти перетворюють Мелітополь на військову базу, - мер Федоров
Окупований Мелітополь щодня стає все більш мілітаризованим.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо раніше, 2-3 місяці тому ми говорили про те, що окупанти захопили на території міста військову базу, підприємства, і звідки наші сили спротиву їх регулярно вибивали, то сьогодні можемо констатувати той факт, що рашисти використовують у цілому наше місто та район як величезну військову базу", - зазначив він.
За словами Федорова, більшість підприємств працює на окупантів у оборонній сфері.
"На захопленому заводі залізобетонних виробів вони виготовляють залізобетонні доти, які везуть для оборони херсонського та запорізького напрямку. Машинобудівні заводи вони використовують для ремонту своєї техніки", - додав очільник міста.
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Во сюжет!
Що Мери - теж люди? Чи яка торгівля є в Херсоні? Чи те, що евакуація - це не прикриття передислокації окрівських танків під нашими громадянами????
Мелітополь був прокацапським, але на початку вторгнення там люди кожного дня виходили на мітинги проти окупації. Схоже, що усіх зламали та тимчасово підкорили.
Ну, нічого, головне, щоб люди вижили, а хто був проукраїнським чи прокацапським, усе це з'ясується одразу після деокупації .