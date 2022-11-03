Радбез ООН відхилив пропозицію Росії розслідувати "військово-біологічну діяльність" України і США
Рада Безпеки ООН у середу 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють "військово-біологічну" діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю. США, Велика Британія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн утрималися.
Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в Україні відбувається "біологічна діяльність" за підтримки Міністерства оборони США.
Топ коментарі
+17 Виктор Гончарук
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летоУкраину я,
Кабы не комары и мухи..."
кацап ас Пушкин 😂
обследовать небензю на предмет того, какое насекомое сьело его мозг, раз он на полном серьезе такую пургу несет
или какими грибами он закидывается, чтоб его так штырило
Тут бєлочка скоро, в сенсі білі мухи, полетять, вони про комарів талдичать і узкопльоночні кітаьощи дурників строять
Дай "гвоздики"! 😂
То ж нехай Кислиця даст небезі "гвоздики", щоб опохмелився ! 😕
Бажаю розпад цього колоса на глиняних ногах. Вони негідні мати таку велику країну з підкоренними народами.
Коли зненацька на лижах серед оманський пісків....?
Це ж повна курва ті лижі!! 😕
Хто їх покусав, цих недоумків - бойові комарі?
"Гибель народа начинается тогда когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда он факты действительной жизни начинает подменять фантазией; начинает мечтать и засыпать Мне вспоминаются рассказы о том что когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах одерживаемых турецкими армиями Забвение действительности - сон нации - это смерть!" (Генерального штаба штабс-капитан Свечин А А "Предрассудки и боевая действительность")
Саме все це зараз відображається на прикладі Росії Хтось може назвать реальні романи, повісті, оповідання чи фільми про реальну армію СРСР чи Росії за останні півстоліття? Одні "казочки" надумані! Хоч цикл про десантників чи морпіхів, хоч про моряків В Афгані провоювали десять років - хоч щось написане з цього приводу? А 2 "чеченські" війни? Навіть "9 рота" не врятувала!
А якщо глянуть на "пративастаяние каварным империалистам" - так там взагалі "фантазія зашкалює"! У них атомні підводні човни гинуть і тонуть з-за виходу з ладу реакторів, а вони знімають фільм з Міхаєм Волентіром у головній ролі - як вони геройськи рятують світ від аварії на американському підводному човні!
Наїбалово навіть у такому!