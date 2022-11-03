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росія (63594) Радбез ООН (839) біологічна зброя (27)

Радбез ООН відхилив пропозицію Росії розслідувати "військово-біологічну діяльність" України і США

небензя

Рада Безпеки ООН у середу 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють "військово-біологічну" діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю. США, Велика Британія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн утрималися.

 Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в Україні відбувається "біологічна діяльність" за підтримки Міністерства оборони США.

Також читайте: Звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", - ООН

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Топ коментарі
+17
Та попріть їх вже з того Радбезу!!! Створили міжнародний балаган з війсковими злочинціями на сцені,та вистави ставлять!
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03.11.2022 00:07
+14
Китай - гниди рідкісні. ***** зробило світову продовольчу та енергетичну кризу, владі Китаю нічим годувати 200 млн. жебраків, але вони, як справжні імперці підіграють *****.
Бажаю розпад цього колоса на глиняних ногах. Вони негідні мати таку велику країну з підкоренними народами.
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03.11.2022 00:13
+13
тут надо не расследовать а обследовать
обследовать небензю на предмет того, какое насекомое сьело его мозг, раз он на полном серьезе такую пургу несет
или какими грибами он закидывается, чтоб его так штырило
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03.11.2022 00:10
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Та попріть їх вже з того Радбезу!!! Створили міжнародний балаган з війсковими злочинціями на сцені,та вистави ставлять!
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03.11.2022 00:07 Відповісти
"Любила бы лето Украину я,
Кабы не комары и мухи..."
кацап ас Пушкин 😂
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03.11.2022 00:14 Відповісти
тут надо не расследовать а обследовать
обследовать небензю на предмет того, какое насекомое сьело его мозг, раз он на полном серьезе такую пургу несет
или какими грибами он закидывается, чтоб его так штырило
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03.11.2022 00:10 Відповісти
Комари зимою?
Тут бєлочка скоро, в сенсі білі мухи, полетять, вони про комарів талдичать і узкопльоночні кітаьощи дурників строять
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03.11.2022 00:17 Відповісти
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03.11.2022 00:27 Відповісти
Професор, комары детей в детском садике доедают!
Дай "гвоздики"! 😂

То ж нехай Кислиця даст небезі "гвоздики", щоб опохмелився ! 😕
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03.11.2022 01:20 Відповісти
То вони відволікають увагу від навали вошей у пунктах мобілізації у себе! А там, де воші - там і тиф! І якщо у них з"явиться спалах епідемії тифу ,то у них уже готова "відмазка" - "Эти вши были заражены в американских лабораториях, развёрнутых в Украине, и заброшены к нам украинскими боевыми гусями во время осенней миграции!"
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03.11.2022 06:41 Відповісти
Китай - гниди рідкісні. ***** зробило світову продовольчу та енергетичну кризу, владі Китаю нічим годувати 200 млн. жебраків, але вони, як справжні імперці підіграють *****.
Бажаю розпад цього колоса на глиняних ногах. Вони негідні мати таку велику країну з підкоренними народами.
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03.11.2022 00:13 Відповісти
плотно присмоткталася бо брудного кєтайського куя?
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03.11.2022 05:51 Відповісти
Ты рашку с Китаем перепутал, неук.
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03.11.2022 08:16 Відповісти
В цьому році у Радбезі половина вати, але чому утрималися Норвегія, Ірландія та Албанія?
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03.11.2022 00:16 Відповісти
Минулого разу албанець прямо нєбєзі сказав: "Задовбали ви своїми комарами"
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03.11.2022 00:19 Відповісти
Наші не проголосували за Канаду в Радбез ООН, одного голоса не вистачило. Канада точно б не утримувалася.
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03.11.2022 00:41 Відповісти
наші, ненаші, але зебілльна влада...
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03.11.2022 08:11 Відповісти
Я й кажу, що цього разу албанець чомусь здувся.
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03.11.2022 00:53 Відповісти
Норвежці на лижах - сезон почався
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03.11.2022 00:42 Відповісти
Лижі не асфальт - людину не курвлять.
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03.11.2022 00:57 Відповісти
А Буковель?
Коли зненацька на лижах серед оманський пісків....?
Це ж повна курва ті лижі!! 😕
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03.11.2022 01:46 Відповісти
Військово-біологічну?! Які ще терміни рашисти винайдуть?
Хто їх покусав, цих недоумків - бойові комарі?
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03.11.2022 01:18 Відповісти
Блохастих блохи заїли 😂
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03.11.2022 01:47 Відповісти
Чому замовчують бойових слимаків!?
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03.11.2022 05:27 Відповісти
З юності залишаюся любителем фантастики Правдами й неправдами за життя перечитав майже всю доступну мені класику літератури Зараз дещо перечитую по-новій Але часто потрапляє мені в руки і "фантастичний спам" І з кожним роком його все більше й більше І в основному цей "спам" видають російські "писарчуки" Здається вони заміняють реальність якоюсь "віртуальною героїкою" де "русские люди всех пабеждают в барьбе с апокалиптическим Злом"!
"Гибель народа начинается тогда когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда он факты действительной жизни начинает подменять фантазией; начинает мечтать и засыпать Мне вспоминаются рассказы о том что когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах одерживаемых турецкими армиями Забвение действительности - сон нации - это смерть!" (Генерального штаба штабс-капитан Свечин А А "Предрассудки и боевая действительность")
Саме все це зараз відображається на прикладі Росії Хтось може назвать реальні романи, повісті, оповідання чи фільми про реальну армію СРСР чи Росії за останні півстоліття? Одні "казочки" надумані! Хоч цикл про десантників чи морпіхів, хоч про моряків В Афгані провоювали десять років - хоч щось написане з цього приводу? А 2 "чеченські" війни? Навіть "9 рота" не врятувала!
А якщо глянуть на "пративастаяние каварным империалистам" - так там взагалі "фантазія зашкалює"! У них атомні підводні човни гинуть і тонуть з-за виходу з ладу реакторів, а вони знімають фільм з Міхаєм Волентіром у головній ролі - як вони геройськи рятують світ від аварії на американському підводному човні!
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03.11.2022 06:29 Відповісти
До речі, у фільмі "Случай в квадрате 36-80", цікава хрень, на яку мало хто звернув увагу. Так у літаку заправнику на базі Ту-16, увесь екіпаж у померанчових ВМСК-4 (висотний морський рятувальний костюм). Вся муйня малята у тому що ВМСК не підходив до бортових приладів Ту-16, а Ту-16 не міг бути підключений до цих костюмів.
Наїбалово навіть у такому!
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03.11.2022 07:57 Відповісти
Не "вникав" - бо не тямлю! Хоча - не дивуюся!
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03.11.2022 14:08 Відповісти
Чего?
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03.11.2022 08:44 Відповісти
 
 