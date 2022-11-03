Радбез ООН відхилив пропозицію Росії розслідувати "військово-біологічну діяльність" України і США

Рада Безпеки ООН у середу 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють "військово-біологічну" діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю. США, Велика Британія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн утрималися.

Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в Україні відбувається "біологічна діяльність" за підтримки Міністерства оборони США.

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