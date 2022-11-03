В Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці фактично немає вцілілих будинків, - ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються "стерти з лиця землі" міста на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами. Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці... Так само Селидівська громада страждає", - розповів він в ефірі телемарафону.

За словам Кириленка, загарбники завдають ударів, використовуючи "всі види озброєння, важку артилерію, далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню".

"А там, де не дістає по відносно віддалених містах, використовує ракети і зенітно-ракетні системи С-300, як було цього тижня в Краматорську. Ворог гатить скрізь, а його мета – стерти міста з лиця землі, тому що оборону наших військ ворог прорвати не може", – додав очільник ОВА.

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