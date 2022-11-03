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Донецька область (7581) Авдіївка (2339) Мар’їнка (622) Кириленко Павло (904)

В Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці фактично немає вцілілих будинків, - ОВА

донеччина

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються "стерти з лиця землі" міста на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами. Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці... Так само Селидівська громада страждає", - розповів він в ефірі телемарафону.

За словам Кириленка, загарбники завдають ударів, використовуючи "всі види озброєння, важку артилерію, далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню".

"А там, де не дістає по відносно віддалених містах, використовує ракети і зенітно-ракетні системи С-300, як було цього тижня в Краматорську. Ворог гатить скрізь, а його мета – стерти міста з лиця землі, тому що оборону наших військ ворог прорвати не може", – додав очільник ОВА.

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Даже наши правнуки будут помнить о зверствах "братьев" славян.
Лишить людей дома в 21м веке это верх русскости.
В ...опу ваших поэтов и вашу загадочную душу.
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03.11.2022 00:31 Відповісти
В абхазії (один з безлічі прикладів) теж саме... чому вас досі дивує, що руське робить тех саме вже 300 років?
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03.11.2022 00:40 Відповісти
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів.Тільки так можна очистити землю від зла.
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03.11.2022 00:33 Відповісти
Пам'ятаю, як там у 2014 москвороте бидло перекривало сраками дороги, щоб не дати нашій техниці з військовими дістатися фронту. Ті рюзькємирські козли за що боролися, на те й напоролися, але потерпає тепер через них уся країна.
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03.11.2022 01:12 Відповісти
що за дичина? через ту горстку ця війна почалася? не там причини шукаєш йолопе, а от за зловтіхання ще отримаєш від долі
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03.11.2022 01:26 Відповісти
Жменьку? Навіщо так себе дурити, Ванько?
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03.11.2022 01:32 Відповісти
Та "жменька" якраз і обирала у владу проросійських представників, які займались знищенням України з середини .... Подивіться результати виборів на окупованих територіях, ці дані є у відкритому доступі .... Тією "жменькою" чудово маніпулювали і робили правильні картинки для ху#ла і московитського плебсу...
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03.11.2022 09:18 Відповісти
 
 