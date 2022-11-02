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Новини Війна
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Зеленський (22448) Донецька область (7581)

Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський

зброя,зсу

Президент Володимир Зеленський назвав повне звільнення всієї української землі ключовою метою.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку Верховного Головнокомандувача. Порядок денний Ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорсткіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм. І я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину!" - наголосив глава держави.

Також, за словами Зеленського, на Ставці розглянули ситуацію й на інших напрямках: Харківщина, Луганщина, південь країни, ситуацію на кордонах.

"Всюди зміцнюємо позиції й працюємо на ключову мету - повне звільнення всієї української землі", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу ЗСУ відбивають десятки атак на Донецькому напрямку, - Міноборони

Автор: 
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Топ коментарі
+13
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Слуги Зеленського невиправні. Війна? Нехай за наші озброєння голова у Байдена болить, а в них асфальт і 50%-ні відкати... От лише біда: ракети асфальтом не збиваються. Але то для нас біда, не для них.

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03.11.2022 00:15
+9
Краще би жував ніж говорив
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02.11.2022 23:46
+4
Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський
Так треба ж було не переставати стріляти, треба було звільняти Донбас.
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03.11.2022 01:21
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Чомусь вже 2 місяці ніяких змін на карті. Хоча ні, кацапи просуватися почали!
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02.11.2022 23:35 Відповісти
Не на довго. поки що беруть кількістю. Но вони мають властивість закінчуватися
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03.11.2022 01:21 Відповісти
Краще би жував ніж говорив
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02.11.2022 23:46 Відповісти
Тени
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02.11.2022 23:52 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Слуги Зеленського невиправні. Війна? Нехай за наші озброєння голова у Байдена болить, а в них асфальт і 50%-ні відкати... От лише біда: ракети асфальтом не збиваються. Але то для нас біда, не для них.

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03.11.2022 00:15 Відповісти
Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський
Так треба ж було не переставати стріляти, треба було звільняти Донбас.
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03.11.2022 01:21 Відповісти
Лицемірство - це найвищий ступінь брехні
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03.11.2022 07:20 Відповісти
Етап лицемірства давно пройдений, це що відбувається зараз можна назвати словом
Хуцпа

Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»
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03.11.2022 08:38 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02MWZLEUNgf5EvXAHZWrZ7m1feCxBEqtAwMj1iTFe6uqnW3o1aX3CH7rrG6UtK9bWNl?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.

В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі.

В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші у всього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих.

Як це в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації?

Чи Верховний голвнокомандувач не знає, що віддали 2,3 мільярди фітнес-тренеру, в той час коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого будівництва? Влада мусить:

1. Відсторонити негайно усіх причетних на період розслідування, зупинити усі витрати на партійно-дорожнє будівництво під час війни.

2. Негайно повернути усі гроші, які ще не витратила пані тренерка, на забезпечення та озброєння армії!

Хочу подякувати журналістам за оприлюднення фактів, і НАБУ та САП за швидкий початок розслідування. Думаю, наші західні партнери хочуть побачити, що ті гроші, які потрапляють у бюджет, йдуть на виживання та перемогу, а не на такі схеми. Бо тут усі ознаки корупції. Бо це може призвести до підриву довіри наших союзників та друзів.

Думаю, Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни, і не дозволить витрачати гроші іноземної допомоги на чергові схеми. Якщо у владі зараз прокинеться самозбереження, то сам президент має має підтримати САП та НАБУ, і зробити цю історію максимально прозорою.
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03.11.2022 08:18 Відповісти
зробимо себе ще раз
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03.11.2022 08:51 Відповісти
Наш неголений Левітан!
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03.11.2022 09:47 Відповісти
Багато хто з людей дорікає владі що даремно асфальтували дороги. А чому даремно ? Коли дороги були погані всі на це скаржились а тепер скаржаться на те що погана оборона.
Але треба розуміти що навіть і при сильній обороні і при новітній зброї війну за один день не зупинити бо Україна не воює методами другої світової війни ( НИ ШАГУ НАЗАД ) десь наступають а десь і відступають щоб зберегти життя військових
Тому не треба очікувати звільнення вже сьогодні а набратися терпіння і чекати
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03.11.2022 10:12 Відповісти
не только дороги виноваты, 8 лет просрано, за которые можно было укрепить оборону и не получить войну, а не взрывать склады вместе с кумом
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03.11.2022 11:23 Відповісти
Зараз армія якраз воює на тому що було зроблено за пять років з 2014-го. Бо з квітня 2019го ЗСУ жодної одиниці зброї не отримали, я вже не кажу про каски чи броніки, яких при клоунах взагалі ніхто принципово не купляв.
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03.11.2022 13:05 Відповісти
Цікаво, будеш ти дорікати своїм родичам, чи ні, якщо ти, не дай бог захворієшь, а вони замість ліків, почнуть купувати будматеріали і почнуть ремонт.
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03.11.2022 11:37 Відповісти
100 млрд гривень у вигляді відкатів було вкрадено у держави за 2.5 роки великого асфальтування. Какая разніца! Правда? Нахєра закупляти медикаменти лікувати хворих на ковід - можна на 30млрд ковідного фонду асфальтувати дороги! Какая разніца! Правда?! Баби єщьо наражают і після ковіду, і після війни. Ти ж невоюєш - тобі похєр, що на передку немає 100% забезпечення військ, зато у таких тварюк як ти є дороги, аби вони свої сраки могли комфортно переміщати з одного дивану на інший.
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03.11.2022 13:01 Відповісти
Мистер очевидность.
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03.11.2022 12:06 Відповісти
Героїчна промова!!!! А може вже на часі відібрати корито у зеленого бидла!!!!
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03.11.2022 12:06 Відповісти
Ти або довпойоп або на зарплаті у довпойопів
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03.11.2022 13:02 Відповісти
Самые жесткие бои продолжаются на Донетчине, там, где янелохи отодвинули ВСУ с укреплённых позиций линии обороны в одном районе, а хотели ещё в нескольких - Зеленский
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03.11.2022 12:51 Відповісти
Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський Джерело:

НАЙЖОСТОКІЩІ БОЇ ТРИВАЮТЬ ЗАРАЗ В МІЗКАХ ЛЮДЕЙ - АБО ЗАКРИТИ ОЧІ НА ВСІ МЕРЗЕНІ ЗЛОЧИНИ Зе ВЛАДИ НА КРОВІ АБО ЩОСЬ РОБИТИ.

керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі. Джерело:
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03.11.2022 14:11 Відповісти
пане президент,
заголовки статей про жорстокі бої Вашої та Юсупової майже одинакові
але вона волає що у військових нікуя нема
а Ви кажете про звільнення всієї території
хто з Вас щось недоговорює, чи бреше???
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03.11.2022 14:45 Відповісти
 
 