Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав повне звільнення всієї української землі ключовою метою.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку Верховного Головнокомандувача. Порядок денний Ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорсткіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм. І я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину!" - наголосив глава держави.

Також, за словами Зеленського, на Ставці розглянули ситуацію й на інших напрямках: Харківщина, Луганщина, південь країни, ситуацію на кордонах.

"Всюди зміцнюємо позиції й працюємо на ключову мету - повне звільнення всієї української землі", - підсумував президент.

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