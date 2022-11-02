Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав повне звільнення всієї української землі ключовою метою.
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні Ставку Верховного Головнокомандувача. Порядок денний Ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорсткіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм. І я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину!" - наголосив глава держави.
Також, за словами Зеленського, на Ставці розглянули ситуацію й на інших напрямках: Харківщина, Луганщина, південь країни, ситуацію на кордонах.
"Всюди зміцнюємо позиції й працюємо на ключову мету - повне звільнення всієї української землі", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
Слуги Зеленського невиправні. Війна? Нехай за наші озброєння голова у Байдена болить, а в них асфальт і 50%-ні відкати... От лише біда: ракети асфальтом не збиваються. Але то для нас біда, не для них.
Так треба ж було не переставати стріляти, треба було звільняти Донбас.
Хуцпа
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02MWZLEUNgf5EvXAHZWrZ7m1feCxBEqtAwMj1iTFe6uqnW3o1aX3CH7rrG6UtK9bWNl?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.
В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі.
В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші у всього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих.
Як це в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації?
Чи Верховний голвнокомандувач не знає, що віддали 2,3 мільярди фітнес-тренеру, в той час коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого будівництва? Влада мусить:
1. Відсторонити негайно усіх причетних на період розслідування, зупинити усі витрати на партійно-дорожнє будівництво під час війни.
2. Негайно повернути усі гроші, які ще не витратила пані тренерка, на забезпечення та озброєння армії!
Хочу подякувати журналістам за оприлюднення фактів, і НАБУ та САП за швидкий початок розслідування. Думаю, наші західні партнери хочуть побачити, що ті гроші, які потрапляють у бюджет, йдуть на виживання та перемогу, а не на такі схеми. Бо тут усі ознаки корупції. Бо це може призвести до підриву довіри наших союзників та друзів.
Думаю, Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни, і не дозволить витрачати гроші іноземної допомоги на чергові схеми. Якщо у владі зараз прокинеться самозбереження, то сам президент має має підтримати САП та НАБУ, і зробити цю історію максимально прозорою.
Але треба розуміти що навіть і при сильній обороні і при новітній зброї війну за один день не зупинити бо Україна не воює методами другої світової війни ( НИ ШАГУ НАЗАД ) десь наступають а десь і відступають щоб зберегти життя військових
Тому не треба очікувати звільнення вже сьогодні а набратися терпіння і чекати
НАЙЖОСТОКІЩІ БОЇ ТРИВАЮТЬ ЗАРАЗ В МІЗКАХ ЛЮДЕЙ - АБО ЗАКРИТИ ОЧІ НА ВСІ МЕРЗЕНІ ЗЛОЧИНИ Зе ВЛАДИ НА КРОВІ АБО ЩОСЬ РОБИТИ.
керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі. Джерело:
заголовки статей про жорстокі бої Вашої та Юсупової майже одинакові
але вона волає що у військових нікуя нема
а Ви кажете про звільнення всієї території
хто з Вас щось недоговорює, чи бреше???