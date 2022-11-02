За добу ЗСУ відбивають десятки атак на Донецькому напрямку, - Міноборони

Найактивніші бойові дії продовжуються на Донецькому напрямку – там війська РФ здійснюють десятки атак на добу.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Епіцентром бойових дій, за словами чиновниці, залишаються Бахмут, Соледар і взагалі весь Донецький напрямок.

"Там ворог здійснює за добу десятки атак, і ми їх відбиваємо. Там фактично відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогу вдається просунутися вперед у якихось населених пунктах, то миттєво є реакція сил оборони, і ми миттєво повертаємо ці території", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що українські сили "не здають жодного сантиметра", а російські окупанти продовжують активні спроби вийти на адмінкордони Донецької області. "Бої там тривають запеклі. Потрібно розуміти, що там дуже складна оборона зараз", – сказала Маляр.

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Коментуючи ситуацію на фронтах загалом, за словами заступниці міністра оборони, її можна охарактеризувати як підготовку до визволення українських територій від росіян та закріплення на вже визволених територіях.