Самые жесткие бои продолжаются на Донетчине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал полное освобождение всей украинской земли ключевой целью.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку Верховного Главнокомандующего. Повестка дня Ставки достаточно очевидна. Это ситуация на передовой, в частности на Донбассе, где продолжаются самые жесткие бои. Кстати, хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной бригады за стойкость при отражении атак врага именно там, на Донетчине. Там в эти дни особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донетчину!" – подчеркнул глава государства.

Также, по словам Зеленского, на Ставке рассмотрели ситуацию и на других направлениях: Харьковщина, Луганщина, юг страны, ситуацию на границах.

"Повсюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель - полное освобождение всей украинской земли", - подытожил президент.

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