Самые жесткие бои продолжаются на Донетчине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал полное освобождение всей украинской земли ключевой целью.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня Ставку Верховного Главнокомандующего. Повестка дня Ставки достаточно очевидна. Это ситуация на передовой, в частности на Донбассе, где продолжаются самые жесткие бои. Кстати, хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной бригады за стойкость при отражении атак врага именно там, на Донетчине. Там в эти дни особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донетчину!" – подчеркнул глава государства.
Также, по словам Зеленского, на Ставке рассмотрели ситуацию и на других направлениях: Харьковщина, Луганщина, юг страны, ситуацию на границах.
"Повсюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель - полное освобождение всей украинской земли", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
Слуги Зеленського невиправні. Війна? Нехай за наші озброєння голова у Байдена болить, а в них асфальт і 50%-ні відкати... От лише біда: ракети асфальтом не збиваються. Але то для нас біда, не для них.
Так треба ж було не переставати стріляти, треба було звільняти Донбас.
Хуцпа
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02MWZLEUNgf5EvXAHZWrZ7m1feCxBEqtAwMj1iTFe6uqnW3o1aX3CH7rrG6UtK9bWNl?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.
В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі.
В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші у всього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих.
Як це в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації?
Чи Верховний голвнокомандувач не знає, що віддали 2,3 мільярди фітнес-тренеру, в той час коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого будівництва? Влада мусить:
1. Відсторонити негайно усіх причетних на період розслідування, зупинити усі витрати на партійно-дорожнє будівництво під час війни.
2. Негайно повернути усі гроші, які ще не витратила пані тренерка, на забезпечення та озброєння армії!
Хочу подякувати журналістам за оприлюднення фактів, і НАБУ та САП за швидкий початок розслідування. Думаю, наші західні партнери хочуть побачити, що ті гроші, які потрапляють у бюджет, йдуть на виживання та перемогу, а не на такі схеми. Бо тут усі ознаки корупції. Бо це може призвести до підриву довіри наших союзників та друзів.
Думаю, Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни, і не дозволить витрачати гроші іноземної допомоги на чергові схеми. Якщо у владі зараз прокинеться самозбереження, то сам президент має має підтримати САП та НАБУ, і зробити цю історію максимально прозорою.
Але треба розуміти що навіть і при сильній обороні і при новітній зброї війну за один день не зупинити бо Україна не воює методами другої світової війни ( НИ ШАГУ НАЗАД ) десь наступають а десь і відступають щоб зберегти життя військових
Тому не треба очікувати звільнення вже сьогодні а набратися терпіння і чекати
НАЙЖОСТОКІЩІ БОЇ ТРИВАЮТЬ ЗАРАЗ В МІЗКАХ ЛЮДЕЙ - АБО ЗАКРИТИ ОЧІ НА ВСІ МЕРЗЕНІ ЗЛОЧИНИ Зе ВЛАДИ НА КРОВІ АБО ЩОСЬ РОБИТИ.
керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі. Джерело:
заголовки статей про жорстокі бої Вашої та Юсупової майже одинакові
але вона волає що у військових нікуя нема
а Ви кажете про звільнення всієї території
хто з Вас щось недоговорює, чи бреше???