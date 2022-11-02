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Зеленский (19056) Донецкая область (8780)

Самые жесткие бои продолжаются на Донетчине, - Зеленский

зброя,зсу

Президент Владимир Зеленский назвал полное освобождение всей украинской земли ключевой целью.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку Верховного Главнокомандующего. Повестка дня Ставки достаточно очевидна. Это ситуация на передовой, в частности на Донбассе, где продолжаются самые жесткие бои. Кстати, хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной бригады за стойкость при отражении атак врага именно там, на Донетчине. Там в эти дни особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донетчину!" – подчеркнул глава государства.

Также, по словам Зеленского, на Ставке рассмотрели ситуацию и на других направлениях: Харьковщина, Луганщина, юг страны, ситуацию на границах.

"Повсюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель - полное освобождение всей украинской земли", - подытожил президент.

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Топ комментарии
+13
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Слуги Зеленського невиправні. Війна? Нехай за наші озброєння голова у Байдена болить, а в них асфальт і 50%-ні відкати... От лише біда: ракети асфальтом не збиваються. Але то для нас біда, не для них.

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03.11.2022 00:15
+9
Краще би жував ніж говорив
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02.11.2022 23:46
+4
Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський
Так треба ж було не переставати стріляти, треба було звільняти Донбас.
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03.11.2022 01:21
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Чомусь вже 2 місяці ніяких змін на карті. Хоча ні, кацапи просуватися почали!
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02.11.2022 23:35 Ответить
Не на довго. поки що беруть кількістю. Но вони мають властивість закінчуватися
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03.11.2022 01:21 Ответить
Краще би жував ніж говорив
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02.11.2022 23:46 Ответить
Тени
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02.11.2022 23:52 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Слуги Зеленського невиправні. Війна? Нехай за наші озброєння голова у Байдена болить, а в них асфальт і 50%-ні відкати... От лише біда: ракети асфальтом не збиваються. Але то для нас біда, не для них.

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03.11.2022 00:15 Ответить
Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський
Так треба ж було не переставати стріляти, треба було звільняти Донбас.
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03.11.2022 01:21 Ответить
Лицемірство - це найвищий ступінь брехні
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03.11.2022 07:20 Ответить
Етап лицемірства давно пройдений, це що відбувається зараз можна назвати словом
Хуцпа

Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0#cite_note-2 [2] , «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»
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03.11.2022 08:38 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02MWZLEUNgf5EvXAHZWrZ7m1feCxBEqtAwMj1iTFe6uqnW3o1aX3CH7rrG6UtK9bWNl?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.

В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі.

В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші у всього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих.

Як це в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації?

Чи Верховний голвнокомандувач не знає, що віддали 2,3 мільярди фітнес-тренеру, в той час коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого будівництва? Влада мусить:

1. Відсторонити негайно усіх причетних на період розслідування, зупинити усі витрати на партійно-дорожнє будівництво під час війни.

2. Негайно повернути усі гроші, які ще не витратила пані тренерка, на забезпечення та озброєння армії!

Хочу подякувати журналістам за оприлюднення фактів, і НАБУ та САП за швидкий початок розслідування. Думаю, наші західні партнери хочуть побачити, що ті гроші, які потрапляють у бюджет, йдуть на виживання та перемогу, а не на такі схеми. Бо тут усі ознаки корупції. Бо це може призвести до підриву довіри наших союзників та друзів.

Думаю, Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни, і не дозволить витрачати гроші іноземної допомоги на чергові схеми. Якщо у владі зараз прокинеться самозбереження, то сам президент має має підтримати САП та НАБУ, і зробити цю історію максимально прозорою.
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03.11.2022 08:18 Ответить
зробимо себе ще раз
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03.11.2022 08:51 Ответить
Наш неголений Левітан!
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03.11.2022 09:47 Ответить
Багато хто з людей дорікає владі що даремно асфальтували дороги. А чому даремно ? Коли дороги були погані всі на це скаржились а тепер скаржаться на те що погана оборона.
Але треба розуміти що навіть і при сильній обороні і при новітній зброї війну за один день не зупинити бо Україна не воює методами другої світової війни ( НИ ШАГУ НАЗАД ) десь наступають а десь і відступають щоб зберегти життя військових
Тому не треба очікувати звільнення вже сьогодні а набратися терпіння і чекати
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03.11.2022 10:12 Ответить
не только дороги виноваты, 8 лет просрано, за которые можно было укрепить оборону и не получить войну, а не взрывать склады вместе с кумом
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03.11.2022 11:23 Ответить
Зараз армія якраз воює на тому що було зроблено за пять років з 2014-го. Бо з квітня 2019го ЗСУ жодної одиниці зброї не отримали, я вже не кажу про каски чи броніки, яких при клоунах взагалі ніхто принципово не купляв.
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03.11.2022 13:05 Ответить
Цікаво, будеш ти дорікати своїм родичам, чи ні, якщо ти, не дай бог захворієшь, а вони замість ліків, почнуть купувати будматеріали і почнуть ремонт.
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03.11.2022 11:37 Ответить
100 млрд гривень у вигляді відкатів було вкрадено у держави за 2.5 роки великого асфальтування. Какая разніца! Правда? Нахєра закупляти медикаменти лікувати хворих на ковід - можна на 30млрд ковідного фонду асфальтувати дороги! Какая разніца! Правда?! Баби єщьо наражают і після ковіду, і після війни. Ти ж невоюєш - тобі похєр, що на передку немає 100% забезпечення військ, зато у таких тварюк як ти є дороги, аби вони свої сраки могли комфортно переміщати з одного дивану на інший.
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03.11.2022 13:01 Ответить
Мистер очевидность.
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03.11.2022 12:06 Ответить
Героїчна промова!!!! А може вже на часі відібрати корито у зеленого бидла!!!!
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03.11.2022 12:06 Ответить
Ти або довпойоп або на зарплаті у довпойопів
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03.11.2022 13:02 Ответить
Самые жесткие бои продолжаются на Донетчине, там, где янелохи отодвинули ВСУ с укреплённых позиций линии обороны в одном районе, а хотели ещё в нескольких - Зеленский
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03.11.2022 12:51 Ответить
Найжорсткіші бої тривають на Донеччині, - Зеленський Джерело:

НАЙЖОСТОКІЩІ БОЇ ТРИВАЮТЬ ЗАРАЗ В МІЗКАХ ЛЮДЕЙ - АБО ЗАКРИТИ ОЧІ НА ВСІ МЕРЗЕНІ ЗЛОЧИНИ Зе ВЛАДИ НА КРОВІ АБО ЩОСЬ РОБИТИ.

керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі. Джерело:
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03.11.2022 14:11 Ответить
пане президент,
заголовки статей про жорстокі бої Вашої та Юсупової майже одинакові
але вона волає що у військових нікуя нема
а Ви кажете про звільнення всієї території
хто з Вас щось недоговорює, чи бреше???
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03.11.2022 14:45 Ответить
 
 