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Байден (2858) Європа (1567) США (21024)

Додаткові сили США зберігатимуть присутність у Європі тривалий час, - Байден

військові,американські

Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.

"Вони будуть там тривалий час", - сказав він.

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"Україна стала епіцентром глобального конфлікту; хаб, спиці якого з'єднуються з кожною країною, кожним життям. Агресія Росії - її іранські безпілотники, цивільні об'єкти та озброєння голоду - вже завдала глобальних збитків, знизивши рівень життя у всьому світі та підвищивши міжнародну напруженість.

Якщо Росії дозволять перемогти, війна Путіна ознаменує початок нової ери глобальної нестабільності, з меншою свободою, меншим миром і меншим процвітанням для світу."
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03.11.2022 06:53 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 09:01 Відповісти
 
 