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США (21024) Фінляндія (1241) РСЗВ (197)

США схвалили потенційний продаж Фінляндії РСЗВ на суму $535 млн

финляндия,фінляндія

Держдеп США повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму близько $535 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Повідомляється, що продаж зброї дасть змогу підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки "надійного партнера".

"Для національних інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", - йдеться в повідомленні.

Фінляндія має використати зброю для зміцнення потенціалу наземної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.

Рішення щодо продажу зброї відбувається на тлі переговорів щодо схвалення вступу Фінляндії до НАТО.

Також читайте: Фінляндія не підтвердила інформацію ЗМІ про контрабанду зброї з України, - МЗС

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Храни Бог Америку и ее инженеров.
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03.11.2022 07:06 Відповісти
Реклама американської зброї пройшла успішно.
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03.11.2022 07:19 Відповісти
А чому Україна не придбала?
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03.11.2022 07:59 Відповісти
тому що зеленим криворагульним чмошникацм, запроданцям і наркоманам важливіше розпил бабла на "великому крадівництві" ...
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03.11.2022 08:53 Відповісти
Все правильно. Фіни мають нагоду повернути окуповану Карелію
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03.11.2022 08:43 Відповісти
і не Тільки Карелію !!! Виборг, так званий санкт-пітер бур та увесь Кольській півострів все це фінські землі окуповані кацапами за останні 300-500 років !!!
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03.11.2022 08:56 Відповісти
Воно то так, але нам більше підгорає. Сумно що ми собі не робимо такі покупки (рсзв на 535 млн), все вбухали в асфальт
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03.11.2022 13:58 Відповісти
 
 