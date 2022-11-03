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Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар

зерно,порт

Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"О 12:00 в середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування триває, це гуманітарна місія", - заявив він.

При цьому міністр розповів, що після зриву Росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.

"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.

Також читайте: Росія відновлює участь у "зерновій ініціативі", бо отримала "письмові гарантії від України", – Міноборони РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё требовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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03.11.2022 09:16
+2
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 09:04
+2
так-турецький султан нагнув лапатного обісраного сцаря...
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03.11.2022 09:07
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)(уйло смачно відс*сав в Ердогана
https://youtu.be/OKYa-mv1m-s?t=3
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03.11.2022 09:00 Відповісти
так-турецький султан нагнув лапатного обісраного сцаря...
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03.11.2022 09:07 Відповісти
Дважды. Пару дней назад в Сочи Алиев послал пуйло маршрутом кацапского корабля с его планом по Карабаху. Пуйло послало Пашиняна в Иран. 😊 Ну а заявление Эрдогана по этому поводу нужно было слышать в оригинале, бо непереводимо. Теперь остается дождаться прихода эскадры США в Средиземное море и остальное сделают турки с израильтянами на пару.
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03.11.2022 10:13 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 09:04 Відповісти
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё требовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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03.11.2022 09:16 Відповісти
ЧФ буде в безпеці коли лежатиме на дні !
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03.11.2022 09:36 Відповісти
Ну так в этих целях сейчас и идут авианосцы из США в сопровождении подводных лодок. 😁
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03.11.2022 10:16 Відповісти
Зеля їм гарантував що таке не повториться!
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03.11.2022 10:27 Відповісти
Конфуз РФ с "выходом из зерновой сделки" показал, что на интересы России можно и нужно ложить большой болт, а Путин все больше превращается в клоуна. Что имеем в сухом остатке: газовый шантаж не прошел, Европа избавилась от газовой зависимости и переориентировалась на других поставщиков. Цены на газ упали. С нефтью такая же херня, чтобы самим не сдохнуть с голоду, придется продавать ее Индии и Китаю с таким дисконтом, на который они уломают. Когда покупателей мало, цену диктуют они, а не продавец. Продовольственный шантаж не прокатил, Россию отправили под шконку и с этого момента турки будут диктовать правила в Черном море. А поскольку они зарабатывают на зерне, то для Украины вопрос вывоза зерновых решен.

Из угроз, которыми еще может оперировать РФ осталось только ЯО. С армией уже все понятно и сейчас основная суета будет как объяснить лохторату очередные оставления территорий. Они обязательно будут, поскольку чмобики это не усиление армии, а затыкание дырок в попытке решения тактических проблем. Стратегически шансов куда-то продвинуться уже нет. Дальше закат империи и гражданская война внутри России. Бунты уже потихоньку начинаются.
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03.11.2022 10:11 Відповісти
Да нафиг никому не нужна их гражданская война. И так уже все страны совка заполнены кацапскими беглецами. Пусть лучше разваливаются тихо на куски, чтобы потом ЯО не расползлось на десяток новообразований. Из одних рук выдрать будет проще в обмен на ножки Буша и ...... Будапештский меморандум 2.0.
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03.11.2022 10:22 Відповісти
Так все эти истины уже давно всем известны..
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03.11.2022 10:35 Відповісти
Зеля перевів стрілки на Туреччину, хоч давав сам гарантії Росії.
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03.11.2022 10:17 Відповісти
Зерновий коридор якши.
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03.11.2022 14:40 Відповісти
 
 