Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар
Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"О 12:00 в середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування триває, це гуманітарна місія", - заявив він.
При цьому міністр розповів, що після зриву Росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.
"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.
Топ коментарі
+5 Anders Steiberg
показати весь коментар03.11.2022 09:16
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показати весь коментар03.11.2022 09:07
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Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
Из угроз, которыми еще может оперировать РФ осталось только ЯО. С армией уже все понятно и сейчас основная суета будет как объяснить лохторату очередные оставления территорий. Они обязательно будут, поскольку чмобики это не усиление армии, а затыкание дырок в попытке решения тактических проблем. Стратегически шансов куда-то продвинуться уже нет. Дальше закат империи и гражданская война внутри России. Бунты уже потихоньку начинаются.