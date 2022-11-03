Работа "зернового коридора" стабилизировалась, - министр обороны Турции Акар

Работа "зернового коридора" и экспорт продовольствия из Украины по морю стабилизировались.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В 12:00 в среду работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", – заявил он.

При этом министр рассказал, что после срыва Россией "зернового соглашения" он вел переговоры с украинской стороной и главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

"Мы снова поговорили с нашими украинскими коллегами, и они дали некоторые заверения. Мы передали это господину Шойгу", - уточнил Акар.

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