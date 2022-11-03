Работа "зернового коридора" стабилизировалась, - министр обороны Турции Акар
Работа "зернового коридора" и экспорт продовольствия из Украины по морю стабилизировались.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В 12:00 в среду работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", – заявил он.
При этом министр рассказал, что после срыва Россией "зернового соглашения" он вел переговоры с украинской стороной и главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
"Мы снова поговорили с нашими украинскими коллегами, и они дали некоторые заверения. Мы передали это господину Шойгу", - уточнил Акар.
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Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
Из угроз, которыми еще может оперировать РФ осталось только ЯО. С армией уже все понятно и сейчас основная суета будет как объяснить лохторату очередные оставления территорий. Они обязательно будут, поскольку чмобики это не усиление армии, а затыкание дырок в попытке решения тактических проблем. Стратегически шансов куда-то продвинуться уже нет. Дальше закат империи и гражданская война внутри России. Бунты уже потихоньку начинаются.