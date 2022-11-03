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зерно (1039) Турция (3314) Акар (14)

Работа "зернового коридора" стабилизировалась, - министр обороны Турции Акар

зерно,порт

Работа "зернового коридора" и экспорт продовольствия из Украины по морю стабилизировались.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В 12:00 в среду работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", – заявил он.

При этом министр рассказал, что после срыва Россией "зернового соглашения" он вел переговоры с украинской стороной и главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

"Мы снова поговорили с нашими украинскими коллегами, и они дали некоторые заверения. Мы передали это господину Шойгу", - уточнил Акар.

Также читайте: Зеленский провел разговор с Эрдоганом: Поблагодарил за сохранение "зернового соглашения" и обсудил шаги по возвращению пленных
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Топ комментарии
+5
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё требовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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03.11.2022 09:16
+2
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 09:04
+2
так-турецький султан нагнув лапатного обісраного сцаря...
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03.11.2022 09:07
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)(уйло смачно відс*сав в Ердогана
https://youtu.be/OKYa-mv1m-s?t=3
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03.11.2022 09:00 Ответить
так-турецький султан нагнув лапатного обісраного сцаря...
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03.11.2022 09:07 Ответить
Дважды. Пару дней назад в Сочи Алиев послал пуйло маршрутом кацапского корабля с его планом по Карабаху. Пуйло послало Пашиняна в Иран. 😊 Ну а заявление Эрдогана по этому поводу нужно было слышать в оригинале, бо непереводимо. Теперь остается дождаться прихода эскадры США в Средиземное море и остальное сделают турки с израильтянами на пару.
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03.11.2022 10:13 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 09:04 Ответить
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё требовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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03.11.2022 09:16 Ответить
ЧФ буде в безпеці коли лежатиме на дні !
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03.11.2022 09:36 Ответить
Ну так в этих целях сейчас и идут авианосцы из США в сопровождении подводных лодок. 😁
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03.11.2022 10:16 Ответить
Зеля їм гарантував що таке не повториться!
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03.11.2022 10:27 Ответить
Конфуз РФ с "выходом из зерновой сделки" показал, что на интересы России можно и нужно ложить большой болт, а Путин все больше превращается в клоуна. Что имеем в сухом остатке: газовый шантаж не прошел, Европа избавилась от газовой зависимости и переориентировалась на других поставщиков. Цены на газ упали. С нефтью такая же херня, чтобы самим не сдохнуть с голоду, придется продавать ее Индии и Китаю с таким дисконтом, на который они уломают. Когда покупателей мало, цену диктуют они, а не продавец. Продовольственный шантаж не прокатил, Россию отправили под шконку и с этого момента турки будут диктовать правила в Черном море. А поскольку они зарабатывают на зерне, то для Украины вопрос вывоза зерновых решен.

Из угроз, которыми еще может оперировать РФ осталось только ЯО. С армией уже все понятно и сейчас основная суета будет как объяснить лохторату очередные оставления территорий. Они обязательно будут, поскольку чмобики это не усиление армии, а затыкание дырок в попытке решения тактических проблем. Стратегически шансов куда-то продвинуться уже нет. Дальше закат империи и гражданская война внутри России. Бунты уже потихоньку начинаются.
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03.11.2022 10:11 Ответить
Да нафиг никому не нужна их гражданская война. И так уже все страны совка заполнены кацапскими беглецами. Пусть лучше разваливаются тихо на куски, чтобы потом ЯО не расползлось на десяток новообразований. Из одних рук выдрать будет проще в обмен на ножки Буша и ...... Будапештский меморандум 2.0.
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03.11.2022 10:22 Ответить
Так все эти истины уже давно всем известны..
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03.11.2022 10:35 Ответить
Зеля перевів стрілки на Туреччину, хоч давав сам гарантії Росії.
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03.11.2022 10:17 Ответить
Зерновий коридор якши.
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03.11.2022 14:40 Ответить
 
 