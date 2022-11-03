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АЕС (1124) Енергоатом (1609) Запорізька АЕС (1355)

Росіяни знову намагаються під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, - "Енергоатом"

заес

Росіяни вкотре намагаються під’єднати Запорізьку АЕС до Криму та захопленого сходу України.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатому", найближчим часом загарбники намагатимуться відремонтувати та під'єднати лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена, - "Енергоатом"

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Топ коментарі
+3
"повернуть реки вспять", дегенерати.
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03.11.2022 09:37
+3
нет покоя кривожопым пардон и дурдому.. как сцарь такова и ОРДА....
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03.11.2022 09:55
+1
Як рашисти думають під'їднати лінії ЗАЕС до Криму ? Але достатньо артилерійського удару щоб знищити ті лінії і це буде як з Антонівським мостом тільки відремонтували знову нанесли удар.
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03.11.2022 10:16
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"повернуть реки вспять", дегенерати.
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03.11.2022 09:37 Відповісти
нет покоя кривожопым пардон и дурдому.. как сцарь такова и ОРДА....
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03.11.2022 09:55 Відповісти
Тоді треба робити так, щоб не було до чого приєднувати
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03.11.2022 10:11 Відповісти
Як рашисти думають під'їднати лінії ЗАЕС до Криму ? Але достатньо артилерійського удару щоб знищити ті лінії і це буде як з Антонівським мостом тільки відремонтували знову нанесли удар.
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03.11.2022 10:16 Відповісти
Царь сказав - треба виконувати. А те, що воно не працюватиме, то вже виконавців не є... хвилює.
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03.11.2022 10:38 Відповісти
Пуйло свою деятельность начинал с воровства, когда ушел вагон меди, и вся страна такая.Да и страны то по сути нет. Одно ворье, насильники и убийцы. Если уже зек с ******** безграмотным снимают генералов, выпускают из зоны убийц и насильников, о какой стране можно говорить. Армии так никакой не было и нет. Стадо марадеров и насильников, которое бросает военную технику, чтобы вывезти награбленное. Такого позора не знает ни одна страна мира, а вы этого маньяка и террориста еще хотите на двадцатку пригласить. Вы что обу дались?От этого лепрозория миру надо отгораживаться, причем срочно, если не хотите помочь Украине покончить с этим гнойником.
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03.11.2022 10:34 Відповісти
Як вони вже за...ли, ну справді!
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03.11.2022 10:40 Відповісти
Шо цим ущербним,знову хочеться вкрасти!
ніщеброди,ублюдки - орда кацапська!
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03.11.2022 10:48 Відповісти
А де МАГАТЕ та ООН, де всілякі правові організації, куди Україна сплачує внески та спрямовує своїх членів, не представників, а саме членів.
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03.11.2022 11:43 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:25 Відповісти
 
 