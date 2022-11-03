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обстріл (27098) Енергоатом (1609) Запорізька АЕС (1355)

Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена, - "Енергоатом"

заес

Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

"Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!" - додали в "Енергоатомі".

Також читайте: Окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 мільярдів

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Топ коментарі
+5
Ну это понятно. Там где русские там разруха и смерть.
А вот как спится Кучме? Его народ Украины выбрал чтобы он работал на благо страны.
И что?
Где наше оружие сдерживания? Ведь для этого ядерные бомбы?
Где самолеты ракетоносцы?
Где ракеты?
Когда он проснется в тюрьме?
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03.11.2022 07:50
+1
Не лучше бы попросить зайти американцев на АЭС? Доиграются тупые скоты.
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03.11.2022 07:49
+1
Тільки треба розуміти що ЗАЕС коли вибухне то цей вибух буде набагато потужнішим ніж ядерна зброя РФ оскільки на ЗАЕС закладено тисячі тон ядерного палива Росія безумовно також постраждає
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03.11.2022 07:58
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Не лучше бы попросить зайти американцев на АЭС? Доиграются тупые скоты.
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03.11.2022 07:49 Відповісти
Ну это понятно. Там где русские там разруха и смерть.
А вот как спится Кучме? Его народ Украины выбрал чтобы он работал на благо страны.
И что?
Где наше оружие сдерживания? Ведь для этого ядерные бомбы?
Где самолеты ракетоносцы?
Где ракеты?
Когда он проснется в тюрьме?
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03.11.2022 07:50 Відповісти
Зеленського теж з такою надією вибирали. порошенка, Ющенка - теж. от Януковича вибирали з надією "показать етим западенцам, какой данбас крутой"
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03.11.2022 09:35 Відповісти
Это еще Кравчук пообещал сделать. Ткт Кучму перед фактом поставили. НО это уже история ядерки у нас уже не будет
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03.11.2022 11:38 Відповісти
Тільки треба розуміти що ЗАЕС коли вибухне то цей вибух буде набагато потужнішим ніж ядерна зброя РФ оскільки на ЗАЕС закладено тисячі тон ядерного палива Росія безумовно також постраждає
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03.11.2022 07:58 Відповісти
Ничего не взорвется. Чернобылем тоже пугали и что? Ушли орки оттуда. И тут так будет. Порешают
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03.11.2022 09:21 Відповісти
"умом россию не понять, аршіном подлость не измерить"
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03.11.2022 09:27 Відповісти
Та підірвіть її вже нахрін і Захід висловить жанепокоєння!
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03.11.2022 08:33 Відповісти
і озабочення!

бо збоченці вони якісь, а не люди розуму та здорового глузду, рішучості та мужності!
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03.11.2022 09:36 Відповісти
Дякуючи світовій толерастії до кацапів катастрофа на ЗАЕС виглядає неминучою.
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03.11.2022 12:04 Відповісти
 
 