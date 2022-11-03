Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.



В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние.



Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени", – говорится в сообщении.



Отмечается, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.



"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!" - добавили в "Энергоатоме".

Читайте: Рашисты могут готовить теракт с использованием ядерных материалов и хранящихся на площадке ЗАЭС радиоактивных отходов - "Энергоатом"