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обстрел (25782) Энергоатом (402) Запорожская АЭС (665)

Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

заес

Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!" - добавили в "Энергоатоме".

Читайте: Рашисты могут готовить теракт с использованием ядерных материалов и хранящихся на площадке ЗАЭС радиоактивных отходов - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+5
Ну это понятно. Там где русские там разруха и смерть.
А вот как спится Кучме? Его народ Украины выбрал чтобы он работал на благо страны.
И что?
Где наше оружие сдерживания? Ведь для этого ядерные бомбы?
Где самолеты ракетоносцы?
Где ракеты?
Когда он проснется в тюрьме?
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03.11.2022 07:50
+1
Не лучше бы попросить зайти американцев на АЭС? Доиграются тупые скоты.
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03.11.2022 07:49
+1
Тільки треба розуміти що ЗАЕС коли вибухне то цей вибух буде набагато потужнішим ніж ядерна зброя РФ оскільки на ЗАЕС закладено тисячі тон ядерного палива Росія безумовно також постраждає
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03.11.2022 07:58
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Не лучше бы попросить зайти американцев на АЭС? Доиграются тупые скоты.
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03.11.2022 07:49 Ответить
Ну это понятно. Там где русские там разруха и смерть.
А вот как спится Кучме? Его народ Украины выбрал чтобы он работал на благо страны.
И что?
Где наше оружие сдерживания? Ведь для этого ядерные бомбы?
Где самолеты ракетоносцы?
Где ракеты?
Когда он проснется в тюрьме?
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03.11.2022 07:50 Ответить
Зеленського теж з такою надією вибирали. порошенка, Ющенка - теж. от Януковича вибирали з надією "показать етим западенцам, какой данбас крутой"
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03.11.2022 09:35 Ответить
Это еще Кравчук пообещал сделать. Ткт Кучму перед фактом поставили. НО это уже история ядерки у нас уже не будет
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03.11.2022 11:38 Ответить
Тільки треба розуміти що ЗАЕС коли вибухне то цей вибух буде набагато потужнішим ніж ядерна зброя РФ оскільки на ЗАЕС закладено тисячі тон ядерного палива Росія безумовно також постраждає
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03.11.2022 07:58 Ответить
Ничего не взорвется. Чернобылем тоже пугали и что? Ушли орки оттуда. И тут так будет. Порешают
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03.11.2022 09:21 Ответить
"умом россию не понять, аршіном подлость не измерить"
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03.11.2022 09:27 Ответить
Та підірвіть її вже нахрін і Захід висловить жанепокоєння!
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03.11.2022 08:33 Ответить
і озабочення!

бо збоченці вони якісь, а не люди розуму та здорового глузду, рішучості та мужності!
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03.11.2022 09:36 Ответить
Дякуючи світовій толерастії до кацапів катастрофа на ЗАЕС виглядає неминучою.
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03.11.2022 12:04 Ответить
 
 