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На окупованих територіях Луганщини після фільтрації зникають люди, - Гайдай

гайдай

На окупованих територіях щодня посилюються фільтраційні заходи. В Міловому та Новопскові після вибіркових обшуків зникають люди.

Про це повідомив голова Луганського ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"В Міловому та Новопскові посилено фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків в цих населених пунктах зникають люди. Щось дізнатися – живий родич чи ні – практично неможливо. Заспокоюються, коли затриманий повертається – зазвичай через місяць-другий", - йдеться в повідомленні. 

Погіршується гуманітарна ситуація і в інших населених пунктах окупованої Луганської  області. 

" Вже неодноразово повідомлялося про значні проблеми із наявністю продуктів харчування в Лисичанську. Але зараз ситуація там "налагоджується". Разом із поліетиленовою плівкою із Татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає", - повідомив Гайдай.

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Ну и что Серёга Гайдай предлагает со всем этим делать и чем вообще сейчас занята Луганская ОДА?
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03.11.2022 10:21 Відповісти
Хоча б попіариться !
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03.11.2022 10:28 Відповісти
Можна мовчати. Нічого ж зробити не можна, то навіщо гундіти? Це так по- кацапські.
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03.11.2022 10:30 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.11.2022 10:27 Відповісти
 
 