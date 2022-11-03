Повністю відновлено електропостачання у Київській області
Електрику отримали всі абоненти Київської області, знеструмлені після російських обстрілів у понеділок, 31 жовтня.
Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок", - йдеться в повідомлені.
З 5 ранку на у Київській області знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії.
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