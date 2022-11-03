Повністю відновлено електропостачання у Київській області

Електрику отримали всі абоненти Київської області, знеструмлені після російських обстрілів у понеділок, 31 жовтня.

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики заживили усіх абонентів, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок", - йдеться в повідомлені.

З 5 ранку на у Київській області знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 3 листопада у Києві та 10 областях діятимуть графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії