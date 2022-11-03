Держборг перевищить 100% ВВП. В найближчі 2 роки це не проблема, - міністр фінансів Марченко
Перевищення державним боргом України позначки 100% від ВВП не буде проблемою у найближчі два роки.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це вимушені борги. Це об’єктивна реальність, що виникла як наслідок війни", - сказав він.
Марченко нагадав, що Україна відтермінувала значну частину платежів за зовнішнім державним боргом, тому питання фінансування виплат постане тільки у 2024 році.
"Але, звичайно, проблема боргового навісу і можливості обслуговувати та погашати боргові зобов’язання після війни може виникнути. І треба буде думати, як їх перекредитувати. Хоча якщо в нас буде можливість повернутися на ринок капіталу, зовнішніх запозичень, це взагалі не проблема. Фокус та увага до України всього світу, післявоєнні можливості та перспективи дають нам певну надію, що ми зможемо, скажімо так, більш ефективно з цим розібратися", - сказав Марченко.
Можливості для обслуговування внутрішнього боргу в України є, додав міністр.
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надійнихлипких руках.
"Зеленський призначив Єрмака головним з розробки механізмів компенсації від війни рф".
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Не шукайте зради під часи війни… Не розхитуйте човен… не підігруйте ворогові…
Влада дещо сплутала, так - в наших оселях пропало світло, але ми точно не осліпли. І бачимо все!
Новини тільки кількох останніх тижнів від журналістів розслідувачів та депутатів!
Я залишу їх тут - а висновки ви зробите вже самі:
✔️ Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко присвоїв собі "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей…
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А ви кажете війна все виправила… хіба що спотворила ще більше!