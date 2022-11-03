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ВВП (1327) держборг (1159) економіка (913) Марченко Сергій (570)

Держборг перевищить 100% ВВП. В найближчі 2 роки це не проблема, - міністр фінансів Марченко

марченко

Перевищення державним боргом України позначки 100% від ВВП не буде проблемою у найближчі два роки.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це вимушені борги. Це об’єктивна реальність, що виникла як наслідок війни", - сказав він.

Марченко нагадав, що Україна відтермінувала значну частину платежів за зовнішнім державним боргом, тому питання фінансування виплат постане тільки у 2024 році.

"Але, звичайно, проблема боргового навісу і можливості обслуговувати та погашати боргові зобов’язання після війни може виникнути. І треба буде думати, як їх перекредитувати. Хоча якщо в нас буде можливість повернутися на ринок капіталу, зовнішніх запозичень, це взагалі не проблема. Фокус та увага до України всього світу, післявоєнні можливості та перспективи дають нам певну надію, що ми зможемо, скажімо так, більш ефективно з цим розібратися", - сказав Марченко.

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Можливості для обслуговування внутрішнього боргу в України є, додав міністр.

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Топ коментарі
+13
та ми зрозумили, для вас нема проблем, кінологи *****
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03.11.2022 10:42
+11
Українці подекуди без електрики, але не сліпі: слуги, схаменіться
https://www.youtube.com/watch?v=d4_dQ8qNddI

Не шукайте зради під часи війни… Не розхитуйте човен… не підігруйте ворогові…
Влада дещо сплутала, так - в наших оселях пропало світло, але ми точно не осліпли. І бачимо все!
Новини тільки кількох останніх тижнів від журналістів розслідувачів та депутатів!
Я залишу їх тут - а висновки ви зробите вже самі:
✔️ Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко присвоїв собі "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей…
✔️ Колишній народний депутат Максим Микитась, який намагався дати меру Дніпра Борису Філатову рекордного хабаря, заявив під запис НАБУ, що його діяльності допомагає заступник голови офісу президента Олег Татаров…
✔️ нікому невідома фітнес тренер, яку пов'язують стосунки із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком (подейкують коханка) пилить мільярди Великого будівництва…
✔️депутати знову (попри збиту правку) внесли у держбюджет 2023 року видатки на марафон «Єдині новини» майже 2 мільярди гривень…
А ви кажете війна все виправила… хіба що спотворила ще більше!
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03.11.2022 10:45
+7
звістно для зелі та йогобанди не проблема-віддавати буде український нарід а не вони!
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03.11.2022 10:45
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Ну звичайно ж що не проблема. Напєчятаєм!
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03.11.2022 10:41 Відповісти
та ми зрозумили, для вас нема проблем, кінологи *****
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03.11.2022 10:42 Відповісти
Главное что бы этот долг оплатила ********* , а не вытянули из карманов нашего и так обнищавшего народа ,еще и измученного войной!
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03.11.2022 10:43 Відповісти
Не переживайте. Все в надійних липких руках.
"Зеленський призначив Єрмака головним з розробки механізмів компенсації від війни рф".
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03.11.2022 10:48 Відповісти
Тому і не вірю владі!!!
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03.11.2022 14:52 Відповісти
звістно для зелі та йогобанди не проблема-віддавати буде український нарід а не вони!
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03.11.2022 10:45 Відповісти
Українці подекуди без електрики, але не сліпі: слуги, схаменіться
https://www.youtube.com/watch?v=d4_dQ8qNddI

Не шукайте зради під часи війни… Не розхитуйте човен… не підігруйте ворогові…
Влада дещо сплутала, так - в наших оселях пропало світло, але ми точно не осліпли. І бачимо все!
Новини тільки кількох останніх тижнів від журналістів розслідувачів та депутатів!
Я залишу їх тут - а висновки ви зробите вже самі:
✔️ Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко присвоїв собі "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей…
✔️ Колишній народний депутат Максим Микитась, який намагався дати меру Дніпра Борису Філатову рекордного хабаря, заявив під запис НАБУ, що його діяльності допомагає заступник голови офісу президента Олег Татаров…
✔️ нікому невідома фітнес тренер, яку пов'язують стосунки із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком (подейкують коханка) пилить мільярди Великого будівництва…
✔️депутати знову (попри збиту правку) внесли у держбюджет 2023 року видатки на марафон «Єдині новини» майже 2 мільярди гривень…
А ви кажете війна все виправила… хіба що спотворила ще більше!
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03.11.2022 10:45 Відповісти
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03.11.2022 10:51 Відповісти
Нам спишут эти долги, не переживайте!!! ну или

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03.11.2022 11:03 Відповісти
А за 2 роки що? я думаю ще довго країна відхаркуватиме свій вибір 2019 року.
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03.11.2022 11:26 Відповісти
это скорее результаты мудрого керовництва и мародерства.
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03.11.2022 12:32 Відповісти
 
 