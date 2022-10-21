МВФ очікує стабілізації ВВП України наступного року

МВФ оприлюднив оцінки економічної ситуації в Україні в період війни, а також прогнози на наступні роки, відзначивши позитивні тенденції для економіки вже наступного року, якщо активність боїв зменшиться, а зовнішнє фінансування надходитиме за планом.

Про це йдеться в доповіді Фонду по Україні, оприлюдненій на офіційному сайті МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За попередніми даними, зростання ВВП у другому кварталі 2022 року знизилося на 37,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - зазначається в аналізі.

У той час, як бойові дії перемістилися до східних і південних регіонів, економічна активність у зонах, не охоплених боями, почала стабілізуватися, особливо в Київській області, на яку припадала третина довоєнного ВВП країни. Однак, приватне споживання та інвестиції залишаються неміцними через ерозію купівельної спроможності.

"Зараз очікується, що ВВП скоротиться приблизно на 35% за підсумками року – на тому самому рівні, що і у квітневому прогнозі "Перспективи світової економіки", - зауважили у Фонді.

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При цьому зазначається, що війна триває довше, ніж очікувалося, однак з іншого боку, в Україні відзначається відновлення економічної активності. Водночас, постійні перебої з поставками, пов’язані з війною, а також тиск високих світових цін на енергоносії та девальвація гривні підштовхнули загальну інфляцію в країні до 23,8% річних у серпні. Прогнозується, що до кінця 2022 року загальна інфляція сягне 30%.

МВФ констатує зростання тиску на гривню та валютні резерви України, який вдалося зменшити після зміни обмінного курсу, а також отримання суттєвих зовнішніх надходжень. До зниження курсу гривні в червні різниця між офіційною вартістю національної валюти та тіньовим продажом становила 25%, що вимагало постійних фінансових інтервенцій з боку НБУ – до $4 млрд на місяць. Тим не менше, попри продаж валюти НБУ, станом на 23 вересня валові міжнародні резерви становили $24,3 млрд порівняно з $30,9 млрд на кінець 2021 року – завдяки значним траншам зовнішнього фінансування.

На ситуацію, крім того, впливають проблеми з експортом з України та збільшення попиту на валюту через постійні потреби в імпорті, а також відтік мігрантів та очікування девальвації.

МВФ спрогнозував базові показники економічної ситуації на нинішній і наступні роки за умови, що активність бойових дій зменшиться, а зовнішнє фінансування продовжить надходити в Україну, в тому числі впродовж 2024 року.

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Так, очікується, що в 2023 році ВВП України відновить позитивне зростання та досягне рівня 3,5% (у порівнянні з очікуваними "мінус" 35% за підсумками нинішнього року). Державний борг цього року зросте до 87,8% від ВВП, у 2023 очікується його поступове зменшення до 87,5%. Валові потреби у фінансуванні в 2022 році становитимуть 29,7%, у 2023 році вони зменшаться до 21,5%.