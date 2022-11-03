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біженці (1762) Німеччина (7097)

Німецькі міста ледь справляються з напливом українських біженців, - DW

біженці,німеччина

Міста Німеччини наближаються до ліміту своїх можливостей приймати біженців з України.

Про це йдеться в матеріалі DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Передусім міста не справляються. навантаженням на соціальні сфери. Також у багатьох регіонах закінчилося доступне житло.

Так, населення Котбусу на сході Німеччини складає 100 тис. людей. Місто вже прийняло 1500 українських біженців, третина з них - діти. Житла для всіх вистачає, а от клінік, шкіл, перекладачів та соціальних працівників - ні.

Розподіл біженців у Німеччині ґрунтується на алгоритмі, що враховує чисельність населення штату та податкові надходження. Це означає, що густонаселена та порівняно багата західна земля Північний Рейн-Вестфалія приймає близько 21% біженців, тоді як східна земля Бранденбург, де розташований Котбус, - лише 3%.

Дивіться: Любитель Росії побив українця в Німеччині через Тризуб на шапці. ФОТОрепортаж

На початку вересня 12 із 16 земель Німеччини повідомили, що вони досягли межі можливостей приймати біженців.

При цьому в Німеччині готуються до нових хвиль біженців, і не лише з України. Також владу турбує можливість прибуття нових людей з Афганістану, невизначеність в Ірані та ухилення росіян від призову.

Міграція змінює демографію німецьких міст. У 2014 році менше 4,5% населення Котбуса були іноземцями, зараз - понад 10%.

Також читайте: Росіяни в Німеччині становлять загрозу, в тому числі для українок з дітьми, - посол Макеєв

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Зато наши беженцы будут работать в отличие от этих папуасов которые только сидят на социалке и воруют.
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03.11.2022 11:14
+15
Так может перестанете рашистов пускать?
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03.11.2022 11:18
+15
Интересно девки пляшут. А от кого бежат *беженцы* из рашки, ирана и афганистана которые и начали и поддерживают всю ету войну? Вы там бл*** хоть начните уже отделять жертву от преступников
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03.11.2022 11:20
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Зато наши беженцы будут работать в отличие от этих папуасов которые только сидят на социалке и воруют.
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03.11.2022 11:14 Відповісти
Це вірно. Молодь працює або навчається. До речі,я б не довіряла ресурсу,який від німців не на німецькій.
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03.11.2022 11:38 Відповісти
Це Deutsche Welle не німецькою?!
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03.11.2022 14:36 Відповісти
ох ребята, я из Австрии, и если зайти почитать что творится в группах местных то можно очень сильно удивиться. Люди спрашивают сколько максимум им можно зарабатывать чтобы не потерять социалку. Те кто сознательные, те учат язык и идут работать. Некоторые думают что "скоро все закончится" и не спешат учить язык и идти работать.у
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03.11.2022 11:52 Відповісти
+ так само в Ірландії , їм роботу пропонують . В їхніх групах ту саму стурбованість описують . На жаль
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03.11.2022 12:17 Відповісти
Все люди разные. Есть и те, которые на работу не пойдут, а социалки им хватит для чипсов и пивка вечером в общежитии для беженцев. А у этих "папуасов" война идет не одно десятилетие, и не все они виноваты в своих бедах, им тоже жить хочется.

Трезвый взгляд на вещи помогает в том числе и на войне. Есть хороший пример, как одни свинособаки в своих фантазиях Киев за 2 дня брали. Ничего хорошего из этого не вышло. Либо как наши "гении" выбрали зезидента-фантазера. Тоже ничего хорошего не вышло.
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03.11.2022 11:58 Відповісти
Нічо, нічо...
То є міжнародний поділ праці - наші воюють та гинуть під обстрілами, ваші - наших приймають.

"Куме, чого ви крекчете?" (с)
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03.11.2022 11:15 Відповісти
Афганистан, Иран и Расися остаются дома, потому что совершенно непонятно, зачем вообще ехать в бездуховную, безскрепную страну, тем более которая в ЕС и НАТО
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03.11.2022 11:17 Відповісти
Так может перестанете рашистов пускать?
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03.11.2022 11:18 Відповісти
давалиб зброю в повному обсязі а не цідиди по крапильці то вчеб закінчилось раніше
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03.11.2022 11:18 Відповісти
В Німеччині серйозна допомога нашим біженцям, в тому числі, і медичне обслуговування.

А в'їзд цапів нехай обмежують. Буде менше проблем із біженцями.
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03.11.2022 11:19 Відповісти
Интересно девки пляшут. А от кого бежат *беженцы* из рашки, ирана и афганистана которые и начали и поддерживают всю ету войну? Вы там бл*** хоть начните уже отделять жертву от преступников
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03.11.2022 11:20 Відповісти
Німеччина багата країна , витримаєте.
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03.11.2022 11:21 Відповісти
Якщо викинути росіян дуже багато місця вивільниться
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03.11.2022 11:26 Відповісти
Ок, забирайте до себе ***** з його рабами, ракети теж нехай летять до вас і ми без проблем заберемо всіх своїх назад, ще й ваших молодих жінок з дітьми заберемо, повертатись їм буде також не обов'язково, якось інтегруємо та асимілюємо.
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03.11.2022 11:27 Відповісти
А як Польща справляється? Німеччина тільки ниє весь час. З арабами і турками справлялися якось???
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03.11.2022 11:28 Відповісти
Про турків не знаю але араби ніц не хочуть працювати. Що в Англії, що в Німеччині...
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03.11.2022 12:22 Відповісти
Та вони й у себе в країнах не хочуть
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03.11.2022 16:07 Відповісти
Нет, вы только посмотрите на этих поцоватых колбасников в кожаных шортах! С наплывом почти 6 000 000 ************ они справляют, а с украинскими беженцами от войны развязанной ************* они не справляются.
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03.11.2022 11:39 Відповісти
Вище написала: "Я б не довіряла ресурсу, який від німців не на німецькій (мові)"
Я з нею погоджуюсь. Це новина російською для росіян.
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03.11.2022 11:58 Відповісти
Так воно і є, не треба вестися на різні вкиди.
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03.11.2022 12:33 Відповісти
Может быть и так, но в корне и по сути я прав,.
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03.11.2022 13:43 Відповісти
Це DW не німецька та не німецькою!?

Ви сцилку відкривали, яка у цій статті?

Біженка Саюн тут безкоштовний адвокат від німецької влади. Хто їй платить, той її і танцює.
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03.11.2022 14:32 Відповісти
Саюн написала: "Це вірно. Молодь працює або навчається. До речі, я б не довіряла ресурсу,який від німців не на німецькій." Не бачу, де вона виправдовує німецьку владу.

Я відкрив посилання, воно на англійській. Забираю назад свої слова про російську.
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03.11.2022 18:28 Відповісти
зусиллями політики фрауШтазі..
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03.11.2022 12:00 Відповісти
Німецькі довб***би гребуть усіх підряд, не розрізняючи між сирійцями та афганцями, в чиїх країнах війна давно закінчилася, росіянами, що ховаються від мобілізації та українками з дітьми, що рятуються від війни. Тож і соціальна система не витримує. Якого біса в Німеччині роблять араби та афганці? Причому, це молоді здорові чоловіки. Мало німцям криміналу чи їм хочеться ще більше терактів заради ісламу? Чи може їм потрібний "руZкий мир" ?
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03.11.2022 12:57 Відповісти
Нічого, справляться. А як стане занадто, то перестануть тримати нейтралитет, виженуть расєйських біженців і активніше почнуть допомагати українським військовим із зброєю, то все швидко повернется до норми.
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03.11.2022 15:01 Відповісти
ха ха. Скорее они поступят наоборот
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05.11.2022 01:25 Відповісти
По плану пуйла этой зимой беглые росияне устроят в ЕС массовые погромы и хаос. Может тогда хоть до европейцев дойдёт, что не надо пускать к себе скрепных?
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03.11.2022 15:15 Відповісти
 
 