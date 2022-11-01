Любитель Росії побив українця в Німеччині через Тризуб на шапці. ФОТОрепортаж

На українця напав невідомий через те, що в нього на шапці був український Тризуб.

Про це він розповів Цензор.НЕТ.

Євген проживає у Берліні. 28 жовтня він був у місцевому ТЦ, на ньому була шапка із тризубом. До нього підійшов чоловік та почав йому погрожувати розправою за територією ТЦ через тризуб.

"Виходячи з магазину ввімкнув камеру, щоб зафіксувати їх та подати заяву за погрози і дискримінацію за національною ознакою, в цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав звісно його видирати та завдав декілька ударів в обличчя і потім зник", - розповів він.

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