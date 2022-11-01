Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке. ФОТОрепортаж
На украинца напал неизвестный из-за того, что у него на шапке был украинский Тризуб.
Об этом он рассказал Цензор.НЕТ.
Евгений проживает в Берлине. 28 октября он находился в местном ТЦ, на нем была шапка с тризубом. К нему подошел мужчина и начал ему угрожать расправой по территории ТЦ из-за тризуба.
"Выходя из магазина включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку, в этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо и потом исчез", - рассказал он.
Топ комментарии
+54 Дмитрий Анатольевич #460218
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+42 Serhiy Talatynnik
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+25 Serhiy Talatynnik
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- Ну - мій не такий "патріотичний"! Він обережніший! Повісив при вході в хату автомат, а три дні тому - москаля у гаю на березі!
Где победные видосики расправы над укробандеровцем?
Видать, победа не была гарантирована, пришлось сделать "жест доброй воли".
Цей сцикливий, німецької злякався.
Пусть сидят в своей болотной недоимперии за железным занавесом.
Здесь многие хлопцы которые проживают по 20-25 лет ( привезли родители) , у них ПМЖ , но они украинцы , то давай их всех запишем в предатели ???
А то что они помогают финансово, собирают гуманитарку, покупают машины для наших воинов, грузят фуры, достают лекарства на фронт и тд - это не в счёт ?
Капец , у вас крышу рвёт..
За такой план наших хлопцев здесь могут посадить .
Здесь всё через суд и полицию делается !
Многие здесь выступают - почему нет сдачи ?
Потому что в правовом государстве, ты не сдачи должен давать , а вызывать полицию. Потому что если не дай бог ты немного перестараешься со сдачей , то кругленькую сумму уже ты будешь платить , а не твой обидчик тебе .
А чим це принципово відрізняється від позиції "Нам ламають енергосистему країни, але дивіться всі, як ми в крові, в темряві і без води сидимо, але ні в якому разі не будемо завдавати симетричних ударів по ворогу!"
А по суті - європейцям вже давно ***** ЧАС ПРОКИНУТИСЯ і перестати сприймати кацапів я бєднєнькіх рускіх яких каварно абманул нєхароший ************ *****. ***** насправді є нічим іншим як відображенням колективної точки зору русні, тому ніяких хороших рускіх шукать не варто, варто просто не пускати узьке лайно до себе в дім.
Kolj šitj umejut, nexaj kepki šjut s trezubom.
Za takuju i 15 evro ne budet žalko. Beru dve srazu. Černuju i siniuju.
І чомусь мені цього терпілу зовсім не шкода, бо за себе треба вміти постояти.
Но он украинец и что теперь ???
Такая версия в голову не приходила ? Или вам лишь бы обосрать украинца ?
судячи з фото , в нього були фізичні можливості порвати кацапа.
то треба було це робити , а не вмикати гея пацифіста
Таке ж саме твориться і на державному рівні: кацапи творять військові злочини, але недостатньо привезти папу римського та показувати йому Бучу, бо коли дійде до діла, то міжнародний кримінальний суд чи трибунал по військоіим злочинам не візьме свідчень папи римського , а затребує документально належним чином зафіксовані факти. У нас юристів як собак нерізаних - чи вони фіксують ті злочини як годиться??? чи всі сподіваються на кадри зі смартфонів невідомого походження. Там же не зрозуміло хто де, бо наші по сруському ******* і кацапи також - їх рідна мама не відрізнить, а не те шо якийсь німець