Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке. ФОТОрепортаж

На украинца напал неизвестный из-за того, что у него на шапке был украинский Тризуб.

Об этом он рассказал Цензор.НЕТ.

Евгений проживает в Берлине. 28 октября он находился в местном ТЦ, на нем была шапка с тризубом. К нему подошел мужчина и начал ему угрожать расправой по территории ТЦ из-за тризуба.

"Выходя из магазина включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку, в этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо и потом исчез", - рассказал он.

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