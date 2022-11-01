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Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке. ФОТОрепортаж

На украинца напал неизвестный из-за того, что у него на шапке был украинский Тризуб.

Об этом он рассказал Цензор.НЕТ.

Евгений проживает в Берлине. 28 октября он находился в местном ТЦ, на нем была шапка с тризубом. К нему подошел мужчина и начал ему угрожать расправой по территории ТЦ из-за тризуба.

"Выходя из магазина включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку, в этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо и потом исчез", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские силовики изнасиловали и избили активиста Камардина за фразу "Слава Киевской Руси". ВИДЕО

Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке 01
Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке 02
Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке 03
Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке 04
Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке 05
Любитель России избил украинца в Германии из-за Тризуба на шапке 06

Германия (6964) избиение (9800) россия (95585) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+54
Русіш швайне.
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01.11.2022 12:10
+42
Кацап ******
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01.11.2022 12:09
+25
Попадись ти мені **** в Данії
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01.11.2022 12:10
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Кацап ******
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01.11.2022 12:09 Ответить
Русіш швайне.
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01.11.2022 12:10 Ответить
Попадись ти мені **** в Данії
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01.11.2022 12:10 Ответить
Треба дати здачі а потім знімати .
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01.11.2022 12:11 Ответить
может видео уже в полиции,а в Германии полиция это не шапито,не любят когда доказательства до оконачания следствия вываливают на публику
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01.11.2022 12:21 Ответить
Ну, конечно, из статьи и фото к ней однозначно и безусловно напрашивается именно такой вывод - "виноват украинец, специально спровоцировавший бедного русского мальчика".
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01.11.2022 12:55 Ответить
Хлопець патріот. Але чому він в Німеччині?
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01.11.2022 12:12 Ответить
в цьому і суть наших багатьох ура-патріотів.Допоки такі сидять в Німеччині,Канаді,Швеції чи Польщі то себе вони представляють як найбільших патріотів,а коли говорять,що на них повістка в Україні чекає, то ноги в руки і драпають якнайскоріше і шукають різні незаконні методи,щоб звалити
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01.11.2022 12:20 Ответить
Ну ви всіх під одну гребінку не міряйте. Не спорю, є багато й таких як ви описуєте. А є такі, що за кордоном більше користі Україні принесуть чим на передовій.
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01.11.2022 12:29 Ответить
Я мав на увазі справжніх волонтерів які знаються де як і що потрібно привезти для наших хлопців які утилізують кацапську наволоч на фронті.
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01.11.2022 12:47 Ответить
Я написав про багатьох, в якому місці ви "одну гребінку" побачили?
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01.11.2022 12:35 Ответить
Звісно Ви десь там маєте рацію...._але... якщо не має чоловік повістки і готовий повернутись на запит від воєнкома...Робить щось доцільне для держави і оборони....-то тут можливі варіанти...Не судіть....... бо дуже багато запитань до тих "хто не втік"!(до речі -я пишу з України)...
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01.11.2022 13:44 Ответить
До мене випадково нема запитань?
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03.11.2022 19:43 Ответить
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01.11.2022 13:26 Ответить
Багато хто не пригоден до служби і багато хто працює за кордоном по контракту ще до масштабного навалу орків. В мене племінник так. Допомагає мамі та бабусі. Та тільки но бабусі хрін чим допомогу передасиш; там жорстка окупація. Один раз сам встиг пару копійок перекинути і все. А зараз починають узьких підселяти, заселяти, то взагалі навіть уявити не можу, що там. Ще й та примусова евакуація...
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01.11.2022 12:17 Ответить
Ты про орка который любит ***** и разейушку а поехал в самое логово фошиздов за немецкими *******?
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01.11.2022 12:17 Ответить
Написано,що проживає в Берліні. А відколи проживає-не написано.
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01.11.2022 12:18 Ответить
В Німеччині дуже зручно бути патріотом України. Набагато зручніше, ніж в Україні. Я знаю про шо кажу
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01.11.2022 12:33 Ответить
Может он студент , лучше спросите ,почему Батальоны миллиардеров, СЫНКИ ПОРТНОВА ,СУРКИСА ………… ХОМУТЫННИКА В МОНАКО ЖИРУЮТ ⁉️
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01.11.2022 12:37 Ответить
- Ой кумцю - Ви не повірите! Мій Микола такий патріот, такий патріот! У нас на стіні в світлиці навіть портрет Шевченка повісив!!!
- Ну - мій не такий "патріотичний"! Він обережніший! Повісив при вході в хату автомат, а три дні тому - москаля у гаю на березі!

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01.11.2022 15:29 Ответить
Може він до того працював або навчався. То чому йому не бути в Німеччіні?
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02.11.2022 11:04 Ответить
Очень плохо что нашим морду бьют. А то уехать додумались, а вот защитить, как минимум, самих себя мозгов и силёнок не хватает. Терпилами с расисянами никак нельзя быть
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01.11.2022 12:12 Ответить
Да и кацап какой-то дристливый попался. Всего пару раз по хлебалу дал - и тикать.
Где победные видосики расправы над укробандеровцем?
Видать, победа не была гарантирована, пришлось сделать "жест доброй воли".
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01.11.2022 12:16 Ответить
Я думаю в Німеччині в публічному місці якшо будеш довго когось бити - поліцаї спакують. А потім цюрюк нах фатерланд. А їхати в кацапію тому кацапу мабудь зовсім не хочеться.
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01.11.2022 12:37 Ответить
Хоробрий кацап навіть ізраїльської поліції не боїться.
Цей сцикливий, німецької злякався.
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01.11.2022 12:45 Ответить
Послав би атвєтку --- попав до німців на цугундер. Можна морщить русню тока в "сліпих зонах", без смартфоносвідків. Травми бажано наносити не тичкового характеру,(фейсом об тейбл). І відразу покидати місце подій, натовп, капюшон, дешева бейсболка. Олє-олє, Дінамо-с-Дніпра.
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01.11.2022 13:41 Ответить
Чому зразу тєрпіламі? Ви не знаєте, як було насправді, наскільки рівні були сили і т.д.
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02.11.2022 11:06 Ответить
А чого українці їх сук не херячить не ганяють? що із за них вимушнні тікати сімї, там нас багато,навіть чоловіків достатньо
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01.11.2022 12:15 Ответить
У меня Тризуб сзади на машине , а не балконе флаг Украины
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01.11.2022 12:16 Ответить
Гнать pyсню надо из Европы ccaными тряпками!
Пусть сидят в своей болотной недоимперии за железным занавесом.
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01.11.2022 12:16 Ответить
Как же у кацапоидов горят жопы от Украины и всего,что с ней связано. Как у чертей от ладана. Черти и есть.
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01.11.2022 12:16 Ответить
Так там внатуре дрыщь орковский,надо было навалить ему!!!
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01.11.2022 12:17 Ответить
Це може бути військовий , який там навчається ! Просто людина не очікує, що можна бути в Європі настільки диким і конченим ,щоб за Герб на шапці напасти з кулаками, та й ще у людному місці. Тут спрацював фактор несподіванки...
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01.11.2022 12:17 Ответить
ви ще не знаєте московитів?
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01.11.2022 12:19 Ответить
невеличуий кусок (4-5см) арматури міцно зажатий в кулаці кратно збільшує кінетичну енергію прильоту по кацапському ї...балу
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01.11.2022 12:18 Ответить
хоч би **** не ганьбився, не світився.
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01.11.2022 12:20 Ответить
Краще б в качалку записався
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01.11.2022 12:49 Ответить
Питання 1 - якого біса ти в Німеччині, потрібно всім цим утікачам анулювати громадянство або ж подавати у розшук, у них не повинно бути ніяких преференцій в ЄС, нехай знають якщо чоловік українець не з 3+ неповнолітніми дітьми, опікун інваліда, чи сам виховує дитину то він втікач зрадник, ви під@ри нічим не кращі за кацапських втікачів, ще гірші.
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01.11.2022 12:22 Ответить
А в Молдове таких сколько, правда по большей части на Панамерах, Майбахах и Геликах - не иначе как многодетные или за инвалидами приглядывают.
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01.11.2022 20:49 Ответить
Вы что такое несёте ?
Здесь многие хлопцы которые проживают по 20-25 лет ( привезли родители) , у них ПМЖ , но они украинцы , то давай их всех запишем в предатели ???
А то что они помогают финансово, собирают гуманитарку, покупают машины для наших воинов, грузят фуры, достают лекарства на фронт и тд - это не в счёт ?
Капец , у вас крышу рвёт..
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02.11.2022 01:20 Ответить
у меня был знакомый в Аликанте, сам вернулся в Украину и пошел мочить русню. На прошлой неделе похоронили....
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02.11.2022 11:31 Ответить
Сочувствую вам…, но это был его выбор. 😢
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02.11.2022 14:28 Ответить
Шо ви таке говорите за брєд? З яких ... він втікач і зрадник? Він там певно давно живе, то що?
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02.11.2022 11:11 Ответить
Сподіваюсь, німецьки копи швидко його знайдуть
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01.11.2022 12:23 Ответить
З кацапом усе ясно...Два питання до співвітчизника: 1)як так? 2) навіщо після отриманої від лаптя пі.дюліни "світитися в ЗМІ"?
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01.11.2022 12:24 Ответить
Північні імбецили реально небезпечні для всього людства. виродків вишвирювати з всіх країн світу на московщину без пояснень причин, а тільки за ознакою країни походження як носіїв шкідливих для цивілізації якостей. Позбавити їх будь-яких контактів, торгівлі. Єдиний контакт це боєзіткнення.
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01.11.2022 12:25 Ответить
Якщо не залишився свій дім захищати, то буде люлей від всілякої наволочі будь-де отримувати
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01.11.2022 12:26 Ответить
Кацапи вони псують життя і європейцям вони ж ненавидять весь світ і хотять щоб все було за їхніми законами а коли не по їхньому то погрожують і починають застосовувати силу
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01.11.2022 12:26 Ответить
Вони навіть нашого тризуба на капелюсі бояться,що казати вже про зброю))
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01.11.2022 12:27 Ответить
Получаються невигідні умови. Українців випустили жінок і дітей, а кацапів запустили натовп самців призовного віку. Треба шоб Рада дозволила виїзжати українським чоловікам, насамперед військовим. Пара мільонів українських чоловіків приїзжають до Європи, пару місяців киздячать місцеву кацапню і з гарним настроєм, відпочивші і натхненні їдуть додому відстоювати свою країну. Як вам план?
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01.11.2022 12:31 Ответить
Плохой .
За такой план наших хлопцев здесь могут посадить .
Здесь всё через суд и полицию делается !
Многие здесь выступают - почему нет сдачи ?
Потому что в правовом государстве, ты не сдачи должен давать , а вызывать полицию. Потому что если не дай бог ты немного перестараешься со сдачей , то кругленькую сумму уже ты будешь платить , а не твой обидчик тебе .
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02.11.2022 01:33 Ответить
Найдут обезьяну!
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01.11.2022 12:37 Ответить
Тобто?
А чим це принципово відрізняється від позиції "Нам ламають енергосистему країни, але дивіться всі, як ми в крові, в темряві і без води сидимо, але ні в якому разі не будемо завдавати симетричних ударів по ворогу!"

А по суті - європейцям вже давно ***** ЧАС ПРОКИНУТИСЯ і перестати сприймати кацапів я бєднєнькіх рускіх яких каварно абманул нєхароший ************ *****. ***** насправді є нічим іншим як відображенням колективної точки зору русні, тому ніяких хороших рускіх шукать не варто, варто просто не пускати узьке лайно до себе в дім.
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01.11.2022 13:03 Ответить
Де я сказав, що їх треба сприймати як "бєднєньких рускіх"? Їх треба знищувати, як на полі бою, так і по всьому світу, куди б вони не поїхали на відпочинок! Труїти їх в готелях і топити на пляжах тропічних курортів! Є можливість відпістити, щоб ніхто не бачив, то відпістити! А не відхопити пісти і плакатись усьому світу... Досить вже плакатись. Якщо ти мужик, ти маєш відмудохати будь-якого кацапа! А якщо відхопив, то тихенько тренуйся і готуйся помститись! А не світи свою побиту морду з тризубом на голові! Скоро у всіх буде асоціація, що якщо тризуб на голові, то це значить якийсь терпіла! Тьфу ти! Ще й заспамили, сцикуни!
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01.11.2022 13:31 Ответить
Щось дуже багато прихильників кацапні тут розвелось. Може цей хлопець вже давно живе там. може вчиться .... А то якось виходить. що зайшли в коменти. що б обісрати українця
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01.11.2022 13:06 Ответить
РАЗБОЙ !!! 5-10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ !!!
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01.11.2022 13:11 Ответить
Нападающий какой-то малановатый - в Германию их схлынуло много.
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01.11.2022 13:14 Ответить
НЕОБХОДИМО КЕПКИ С ТРЕЗУБЦЕМ В ЕС БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ !)
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01.11.2022 13:20 Ответить
Podkinjte ideju ukrainkam, što v evropeiskix stranax na vremenno uexali.
Kolj šitj umejut, nexaj kepki šjut s trezubom.
Za takuju i 15 evro ne budet žalko. Beru dve srazu. Černuju i siniuju.
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02.11.2022 02:51 Ответить
Фашиста рабсейского за такое надо депортировать.
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01.11.2022 13:25 Ответить
Думаю что можно открыть сезон охоты на кацапов на западе любыми способами. Сдать полиции и если придирается, нещадно *******. Этому дебилу надо было дать в рожу с любим тяжёлым предметом, что под рукой.
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01.11.2022 13:29 Ответить
Бей первым Фреди(с)
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01.11.2022 13:45 Ответить
Треба було увімкнути не камеру а у того мудака пику. Декілька разів.
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01.11.2022 13:52 Ответить
Мабуть, ще й російськомовний "українець".
І чомусь мені цього терпілу зовсім не шкода, бо за себе треба вміти постояти.
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01.11.2022 14:54 Ответить
почему не носит с собой нунчаки с привареным к ним кастетом и ножом и саблю...для самообороны
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01.11.2022 14:59 Ответить
Никакого сочувствия этот заклеенный пальчик не вызывает. Как этот "патриот" очутился в Берлине? Наверное, пол сменил, а в паспорте осталось написано "жен". Иначе границу не прошел бы.
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01.11.2022 15:53 Ответить
Погранці грощі теж *******.
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01.11.2022 22:07 Ответить
А если его родители привезли когда ему была 3 года и он там вырос и прожил там 20 лет, всю сознательную жизнь ?
Но он украинец и что теперь ???
Такая версия в голову не приходила ? Или вам лишь бы обосрать украинца ?
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02.11.2022 01:50 Ответить
Чому таких ідіотів не депортувати до м.скалії?
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01.11.2022 17:50 Ответить
прикро коли молодий україниць дає себе бити.
судячи з фото , в нього були фізичні можливості порвати кацапа.
то треба було це робити , а не вмикати гея пацифіста
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01.11.2022 18:33 Ответить
Згоден, краще в дільницю попасти і щоб розголос був, ніж виставляти себе жертвою.
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01.11.2022 22:06 Ответить
Руську свиню видно всюди.
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01.11.2022 22:04 Ответить
охота началась... ой как охота кацапам хорю набить ,ой как охота.
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01.11.2022 22:21 Ответить
а шо той українець - інвалід? Смиренно получав по ґембі та навіть не дав здачі??? Якась хєрня! Тра' як тільки то почало рохкати по кацапськи, бити межи очі та копняком по ґалоґенах
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01.11.2022 23:28 Ответить
Де написано, що смиренно?
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02.11.2022 11:14 Ответить
у нього на писку
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02.11.2022 15:49 Ответить
о да, хорошіє русскіє, ну ті, що проти війни, втікли від мобілізації, курви обіссяні.
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02.11.2022 01:41 Ответить
до речі, важлива проблема... от цей лох дав себе побити, а потім нафоткав і розіслав чвою розбиту ґембу по інтернету... і який від цього ефект? Показав себе тєрпілою і дурачком. Бо потрібно було діяти рішуче та набити мордяку тому кацапу. Але якщо вже таке сталося, що ти потерпів, то безглуздо ото селфитись з синяками, а тра заявляти до поліції та фіксувати побої документально, інакше оці селфі суд в якості доказів геть не візьме.
Таке ж саме твориться і на державному рівні: кацапи творять військові злочини, але недостатньо привезти папу римського та показувати йому Бучу, бо коли дійде до діла, то міжнародний кримінальний суд чи трибунал по військоіим злочинам не візьме свідчень папи римського , а затребує документально належним чином зафіксовані факти. У нас юристів як собак нерізаних - чи вони фіксують ті злочини як годиться??? чи всі сподіваються на кадри зі смартфонів невідомого походження. Там же не зрозуміло хто де, бо наші по сруському ******* і кацапи також - їх рідна мама не відрізнить, а не те шо якийсь німець
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02.11.2022 03:13 Ответить
Пощастило рашковану, в німецькій в'язниці мабуть на пляшку не саджають 😉
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02.11.2022 10:17 Ответить
Ну что же ты ******** не отвесил борзому кацапоиду!Хоть бы полицаи нашли русише швайнэ и покарали!
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03.11.2022 23:37 Ответить
 
 