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окупація (6537) Херсон (3194) Соболевський (85)

З будівлі ОДА в окупованому Херсоні зник російський прапор. ФОТО

З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - написав Соболевський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшують масштаби депортації українців з окупованих територій Херсонщини

З будівлі ОДА в окупованому Херсоні зник російський прапор 01

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Топ коментарі
+12
Репетируют!
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03.11.2022 11:47
+11
Местные показывают пустые блокпосты, похоже жест доброй воли
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03.11.2022 11:50
+9
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03.11.2022 11:54
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03.11.2022 11:47 Відповісти
Власть мєняєтся...
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03.11.2022 11:49 Відповісти
Местные показывают пустые блокпосты, похоже жест доброй воли
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03.11.2022 11:50 Відповісти
якщо місцеве населення в основній масі викурили уже з Херсона, то і нема чого на блокпостах їм там стирчати.
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03.11.2022 14:28 Відповісти
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03.11.2022 11:54 Відповісти
Крепление, в которое вставляют флаг, называется флагалище.
)))

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03.11.2022 11:57 Відповісти
Яка "співоча" мова
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03.11.2022 12:53 Відповісти
На жаль, рідною мовою гра слів не працює.
)
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03.11.2022 12:56 Відповісти
Так это тока под мацковский оркофреш
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03.11.2022 13:06 Відповісти
они писали что администрацию переносят в Скадовск. собственно и флаг туда переехал. Забудьте вы о жесте доброй воли. Они за Херсон будут зубами держаться до конца. своего...
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03.11.2022 12:24 Відповісти
Ото москалям у Херсоні буде повне ф(в)лагаліще (українською - піхва, кацапською - пи.да, по латині -vagina)
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03.11.2022 12:24 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:35 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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03.11.2022 13:32 Відповісти
Не усе так просто та однозначно. Орки щось підступне готують. Або роблять ґвалт, що б оманити ЗСУ. Та вони кончені просто, наші то усе бачать і знають. Всьому свій час.
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03.11.2022 15:27 Відповісти
а что случилось?
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03.11.2022 18:02 Відповісти
 
 