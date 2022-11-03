З будівлі ОДА в окупованому Херсоні зник російський прапор. ФОТО

З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - написав Соболевський.

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