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Болгарія (768) зброя (7281) допомога (7890)

Болгарія зробила крок до надання Україні військової допомоги

сша,зброя,боєприпаси

Оборонний та зовнішньополітичний комітети парламенту Болгарії схвалили дві пропозиції щодо військово-технічної допомоги Україні, подані проєвропейськими партіями ГЕРБ та "Демократична Болгарія".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

Тепер, коли законопроєкт пройшов комітети, очікується, що він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні, зокрема з боку ГЕРБ, "Ми продовжуємо зміни", "Демократичної Болгарії" та ДПС.

Проти законопроєкту виступають проросійські партії БСП та " Вазраждане". Президент Румен Радев, який наразі керує виконавчою владою, неодноразово висловлювався проти такого рішення і навіть називав його ініціаторів "розпалювачами війни", метою яких є втягнення Болгарії в конфлікт.

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"Відправка зброї в Україну однозначно робить нас, хоч і опосередковано, частиною конфлікту", - заявив депутат Болгарської соціалістичної партії і колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін. "Вазраждане" звернулася до міністерства оборони з проханням проаналізувати ситуацію.

Її підтримав в.о. міністра оборони Дімітар Стоянов, який заявив, що таке рішення потребує детального аналізу. Він заявив, що Болгарія не може втратити свої зенітні ракетні комплекси С-300, додавши, що вони є основою протиповітряної оборони країни.

"Утримання старого радянського озброєння стало практично неможливим після російської військової агресії проти України, і на порядку денному стоїть питання його заміни", - сказав Атанас Славов з "Демократичної Болгарії".

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Даніель Мітов від ГЕРБ вкотре вказав на запізнілість рішення і необхідність його швидкого розгляду, пояснивши, що список країн, які допомагають Україні - це список цивілізованих країн.

"Я хочу, щоб Болгарія була частиною цього списку", - сказав Мітов, колишній міністр закордонних справ у другому уряді ГЕРБ.

Серед партій, які підтримують надання Україні військової допомоги, партія "Ми продовжуємо зміни" колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова зараз виступає за надання зброї Україні, хоча за часів правління кабінету Петкова вона відстоювала протилежну позицію.

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Ми будемо дуже вдячні болгарам за допомогу 👍🏼😊
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03.11.2022 12:39 Відповісти
Я частенько тут в Болгарії по роботі. руська пропаганда сильна тому і така справа. У населення досі ми і кацапьє брати та одін народ
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03.11.2022 12:49 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:55 Відповісти
А не відправка зброї Болгарію , може зробити Болгарію безпосередньо частиною конфлікту...
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03.11.2022 12:56 Відповісти
Президент Болгарии и другие прокацапские ублюдки в Болгарии, кроме В/г/азраждани, тысячи раз говорили що да, РаSSия агресор, да они за териториалны целосности Украини, но оружие нет потому что так мы становимся част войны. И никогда блт, не дали ответ на тысячи раз задан им вопрос - а почему тогда балтийских республик, Финляндия у которые есть общая граница с Мордором не стали част конфликта. Ето основны опорник рабсейской ********* с начале войне и к сожолению он разпространяется напрямо из част из наших урядников. Я даже не верю, що ето решение нашемо парламенту будет выполнено - кацапские слуги у нас етого не дозволят. Или що то вроде - бери там два бмп 1 и 2 гаубици модель 43го рока. Слава богу, що большая частина наш ВПК приватны и зараз працюе на макс - ето оплачиватся в основном Сполучених щатив и ЕС, и ето хорошо, потому что у ЕС нет собствеые деньги - бюджет пополняется из всех крайни, в том числе и из болгарских налогоплательщиков, в том числе и те, кто прокацапские свиньи.
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03.11.2022 13:44 Відповісти
Когда они такое говорят, то они просто просят денег. Это же прямо видно по их рожам. Если им дать взятку, то они все подпишут. Взятку должны давать олигархи и другие негосударственные структуры самой собой, но как бы это давно уже известно. Вон, например, кацапский премьер-министр Мишустин подписал закон о безвозмездной помощи МАГАТЭ в размере 1.2 млн. Это обычная взятка за послушную работу этой организации. А наши вместо того, чтобы ныть на МАГАТЭ, обязаны подписать такой же закон и тоже дать денег от какого-то спонсора-олигарха. И все будет хорошо. Так устроен мир и особенно Европа.
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03.11.2022 14:41 Відповісти
И это правильно. Иначе орки придут и к ВАМ
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03.11.2022 14:44 Відповісти
орки уже могут пойти только за Урал.
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03.11.2022 14:57 Відповісти
\это про снаряды\
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03.11.2022 14:46 Відповісти
 
 