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Окупанти нарощують застосування авіації на правому березі Дніпра, - Генштаб ЗСУ

рф,літак

Через проблеми з логістикою російські окупанти нарощують застосування військової авіації у районі Правобережжя.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через ускладнення логістичного забезпечення підрозділів артилерії противника на правому березі річки Дніпро відзначається збільшення застосування ним тактичної та армійської авіації, яка виконує свої польоти переважно з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Проте сили оборони України протягом тижня приземлили чотири літаки та дев'ять вертольотів окупантів", - зазначив він.

За його словами, з 27 жовтня українська протиповітряна оборона збила 2/3 ракет та 40% БПЛА, які РФ запустила по Україні.

Читайте: ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів, окупанти б’ють по критичній інфраструктурі України, - Генштаб

Автор: 
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Топ коментарі
+11
значит скоро вертолёты догонят самолётов.
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03.11.2022 13:01
+3
десяток-полтора "Avenger" на правобережной Херсонщине быстро посадили бы на землю армейскую и тактическую авиаию. Но шото с "Avenger" не складывается, хотя такое количество США могли бы передать с хранения.
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03.11.2022 13:11
+1
что-то медленно они бегут
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03.11.2022 13:02
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значит скоро вертолёты догонят самолётов.
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03.11.2022 13:01 Відповісти
что-то медленно они бегут
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03.11.2022 13:02 Відповісти
Отріцатєльноє бегство
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03.11.2022 13:05 Відповісти
Оскільки підрахунок Oryx складається лише з візуально підтверджених втрат, вони часто формують абсолютні мінімальні числа відліку для оцінки збитків.https://uk.wikipedia.org/wiki/Oryx_(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82)#cite_note-forbes1-14 [14]
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03.11.2022 13:11 Відповісти
Де ти був років 10? З'явився у вересні.
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03.11.2022 13:14 Відповісти
В березні 2022 року....навіщо ви тут?
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03.11.2022 13:15 Відповісти
Ця інформація від березня
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03.11.2022 13:18 Відповісти
20 березня. Німці пишуть, що убитих орків уже 120 тис. А англійський аналіз,що то правда відносно літаків,навіть більше, що Україна має в небі пріоритет по кількості
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03.11.2022 13:43 Відповісти
десяток-полтора "Avenger" на правобережной Херсонщине быстро посадили бы на землю армейскую и тактическую авиаию. Но шото с "Avenger" не складывается, хотя такое количество США могли бы передать с хранения.
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03.11.2022 13:11 Відповісти
Хіба стінгери, старстріки та ігли закінчилися?
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03.11.2022 13:23 Відповісти
нет, не закончились, но авенджер раньше обнаружит и на порядок с большей вероятностью собъёт цель или даже цели своими восемью стингерами, чем оператор одним стингером с плеча, глядя в окуляр.
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03.11.2022 19:03 Відповісти
Розбивають і ці Analogovnety.
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03.11.2022 13:30 Відповісти
Мистер Джавелин,сколько патронов отсталось?пара сотен..Мистер Стингер,у меня штук 500...
Подолаємо моцкальску гидоту...🦍🦍
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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03.11.2022 13:36 Відповісти
 
 