Оккупанты наращивают применение авиации на правом берегу Днепра, - Генштаб ВСУ
Из-за проблем с логистикой российские оккупанты наращивают применение военной авиации в районе Правобережья.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Из-за усложнения логистического обеспечения подразделений артиллерии противника на правом берегу реки Днепр отмечается увеличение применения тактической и армейской авиации, выполняющей свои полеты преимущественно с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Однако силы обороны Украины в течение недели приземлили четыре самолета и девять вертолетов оккупантов", - отметил он.
По его словам, с 27 октября украинская противовоздушная оборона сбила 2/3 ракет и 40% БПЛА, которые РФ запустила по Украине.
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