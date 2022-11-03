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Оккупанты наращивают применение авиации на правом берегу Днепра, - Генштаб ВСУ

рф,літак

Из-за проблем с логистикой российские оккупанты наращивают применение военной авиации в районе Правобережья.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из-за усложнения логистического обеспечения подразделений артиллерии противника на правом берегу реки Днепр отмечается увеличение применения тактической и армейской авиации, выполняющей свои полеты преимущественно с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Однако силы обороны Украины в течение недели приземлили четыре самолета и девять вертолетов оккупантов", - отметил он.

По его словам, с 27 октября украинская противовоздушная оборона сбила 2/3 ракет и 40% БПЛА, которые РФ запустила по Украине.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 000 человек (+730 в сутки), 1 442 БПЛА, 2 734 танка, 1 755 артсистем, 5 552 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+11
значит скоро вертолёты догонят самолётов.
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03.11.2022 13:01
+3
десяток-полтора "Avenger" на правобережной Херсонщине быстро посадили бы на землю армейскую и тактическую авиаию. Но шото с "Avenger" не складывается, хотя такое количество США могли бы передать с хранения.
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03.11.2022 13:11
+1
что-то медленно они бегут
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03.11.2022 13:02
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значит скоро вертолёты догонят самолётов.
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03.11.2022 13:01 Ответить
что-то медленно они бегут
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03.11.2022 13:02 Ответить
Отріцатєльноє бегство
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03.11.2022 13:05 Ответить
Оскільки підрахунок Oryx складається лише з візуально підтверджених втрат, вони часто формують абсолютні мінімальні числа відліку для оцінки збитків.https://uk.wikipedia.org/wiki/Oryx_(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82)#cite_note-forbes1-14 [14]
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03.11.2022 13:11 Ответить
Де ти був років 10? З'явився у вересні.
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03.11.2022 13:14 Ответить
В березні 2022 року....навіщо ви тут?
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03.11.2022 13:15 Ответить
Ця інформація від березня
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03.11.2022 13:18 Ответить
20 березня. Німці пишуть, що убитих орків уже 120 тис. А англійський аналіз,що то правда відносно літаків,навіть більше, що Україна має в небі пріоритет по кількості
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03.11.2022 13:43 Ответить
десяток-полтора "Avenger" на правобережной Херсонщине быстро посадили бы на землю армейскую и тактическую авиаию. Но шото с "Avenger" не складывается, хотя такое количество США могли бы передать с хранения.
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03.11.2022 13:11 Ответить
Хіба стінгери, старстріки та ігли закінчилися?
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03.11.2022 13:23 Ответить
нет, не закончились, но авенджер раньше обнаружит и на порядок с большей вероятностью собъёт цель или даже цели своими восемью стингерами, чем оператор одним стингером с плеча, глядя в окуляр.
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03.11.2022 19:03 Ответить
Розбивають і ці Analogovnety.
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03.11.2022 13:30 Ответить
Мистер Джавелин,сколько патронов отсталось?пара сотен..Мистер Стингер,у меня штук 500...
Подолаємо моцкальску гидоту...🦍🦍
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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03.11.2022 13:36 Ответить
 
 