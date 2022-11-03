У США є багато інструментів для допомоги Україні, ми використовуємо їх, - помічниця держсекретаря США Донфрід
США майже негайно відправляють військову техніку з наявних складів в Україну.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила помічниця держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю про лендліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько 18 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам у різний спосіб. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів. Ми беремо військову техніку з наявних складів та відправляємо її в Україну. Це відбувається майже негайно", - зазначила вона.
Водночас, за словами Донфрід, є ще один інструмент допомоги Україні.
"Потім у нас є ще один механізм через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Так що там більший термін. Крім того, ми маємо іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь. Тобто це набір інструментів, і ми намагаємося використовувати якнайбільше з них, щоб бути максимально корисними для України", - додала помічниця держсекретаря США.
Будь ласка, зачекайте...
)))
Я нічого не переплутав?
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
А озброєння, що США дає нам зараз - безкоштовно (не вимагає оплати).
Ті, хто кричать по ленд-ліз - не розуміють цієї різниці.
І ленд-ліз поки що не дають тому, що діють інакше - окремими указами Байдена, і т.к. це політика - в адміністрації Байдена міжпартійні розбирання з республіканцями.
І знову ж таки, ленд-ліз не передбачає безлімітні (за фінансами) обсяги озброєнь. Все також буде дозовано та неквапливо, як і зараз.
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
Але. У мантрах Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
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https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (починаючи з 41:00 інтерв'ю) прямо говорить про: Захід навмисно не дає нам танки та артилерію в нормальній кількості - воліючи за рахунок українських життів та руйнувань затягувати війну та вимотувати-перемелювати рашу.
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https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- з 17:20 - Генерал СЗР говорить про те ж - що Захід боїться давати озброєння у потрібній кількості Україні - воліючи вимотувати рашу: "якби давали - то війна закінчилася б до серпня 2022 року"
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Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам більшу кількість потрібного озброєння?