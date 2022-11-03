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Держдепартамент США (1584) США (21024) ленд-ліз (54)

У США є багато інструментів для допомоги Україні, ми використовуємо їх, - помічниця держсекретаря США Донфрід

сша,зброя

США майже негайно відправляють військову техніку з наявних складів в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила помічниця держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю про лендліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько 18 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам у різний спосіб. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів. Ми беремо військову техніку з наявних складів та відправляємо її в Україну. Це відбувається майже негайно", - зазначила вона.

Водночас, за словами Донфрід, є ще один інструмент допомоги Україні.

"Потім у нас є ще один механізм через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Так що там більший термін. Крім того, ми маємо іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь. Тобто це набір інструментів, і ми намагаємося використовувати якнайбільше з них, щоб бути максимально корисними для України", - додала помічниця держсекретаря США.

Читайте: США намагалися запобігти повномасштабному вторгненню РФ, але Путін вирішив інакше, - помічниця держсекретаря США Донфрід

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Топ коментарі
+5
Среди актуальных инструментов просятся, аж прямо рыдают, САУ М109, желательно А5 и выше, в нашу бригадную артиллерию, которых в пустыне сотни
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03.11.2022 13:45
+2
А є такий інструмент щоб шарахнути ***** по кумполу?
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03.11.2022 13:35
+1
Все, що буде поставлене Україні за ленд-лізом (і що ми не повернемо після війни), у майбутньому має бути ОПЛАЧЕНО Україною.
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
А озброєння, що США дає нам зараз - безкоштовно (не вимагає оплати).
Ті, хто кричать по ленд-ліз - не розуміють цієї різниці.
І ленд-ліз поки що не дають тому, що діють інакше - окремими указами Байдена, і т.к. це політика - в адміністрації Байдена міжпартійні розбирання з республіканцями.
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03.11.2022 15:26
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А є такий інструмент щоб шарахнути ***** по кумполу?
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03.11.2022 13:35 Відповісти
Щось починаючи з жовтня все частіше чутно про вже надану безпрецеденту допомогу у розмірі 18 млрд, але майже нічого по суті про нові поставки (ну так, 200 мільйонів нещодавно анонсували, але ж це все).
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03.11.2022 13:44 Відповісти
Онансують потроху...
)))
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03.11.2022 13:46 Відповісти
Среди актуальных инструментов просятся, аж прямо рыдают, САУ М109, желательно А5 и выше, в нашу бригадную артиллерию, которых в пустыне сотни
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03.11.2022 13:45 Відповісти
США, дайте нам асфальт, більше асфальту.
Я нічого не переплутав?
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03.11.2022 13:58 Відповісти
США ,розказуючи про свою допомогу.котру надає Україні старається тим самим заговорити,розмазати,відтягнути відповідь на питання до них, котре напрошується"Аде ж обіцяний Вами ,з 1 го жовтня "ленд ліз"?
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03.11.2022 14:38 Відповісти
Все, що буде поставлене Україні за ленд-лізом (і що ми не повернемо після війни), у майбутньому має бути ОПЛАЧЕНО Україною.
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
А озброєння, що США дає нам зараз - безкоштовно (не вимагає оплати).
Ті, хто кричать по ленд-ліз - не розуміють цієї різниці.
І ленд-ліз поки що не дають тому, що діють інакше - окремими указами Байдена, і т.к. це політика - в адміністрації Байдена міжпартійні розбирання з республіканцями.
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03.11.2022 15:26 Відповісти
мова іде про американську "лапшу".З другого боку є надзвичайно велика різниця між тим,які види озброєння,амуніції і т.д передбачає "ленд- ліз" для постачання в Україну і ті теперішні "дозовані" постачання озброєнь,котрі вже 8 мий місяць дають впевненість рашисту.що можна вбивати українців.знищувати інфраструктуру і у відповідь нічого такого не прилетить,що могло би зупинити рашиста.Поки що Україна платить життям українського народу.знищеною інфраструктурою,котру прийдеться відбудовувати нашим дітям і онукам за міжнародні кредити під проценти.якщо їх ще Україні нададуть
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03.11.2022 16:28 Відповісти
Звідкіля ця впевненість, що при ленд-лізі американці захочуть и будуть поставляти нам дуже велику кількість критично важливого для нас озброєння?
І знову ж таки, ленд-ліз не передбачає безлімітні (за фінансами) обсяги озброєнь. Все також буде дозовано та неквапливо, як і зараз.
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03.11.2022 19:16 Відповісти
Звідкіля ця впевненість, що при ленд-лізі американці захочуть и будуть поставляти нам дуже велику кількість критично важливого для нас озброєння?- поки що маю впевненість про "американську лапшу " для України і її народу з надією.на постачання через обіцяний "ленд- ліз" необхідну кількість.критично важливого для України озброєння.А ось цю туфту не варто розказувати,позаяк вона не є прописана в "ленд лізі"(((Все, що буде поставлене Україні за ленд-лізом (і що ми не повернемо після війни), у майбутньому має бути ОПЛАЧЕНО Україною.
А не повернемо ми дуже багато (оскільки техніка під час боїв знищується). Що ж до снарядів, мін, ракет, пострілів (ПЗРК, гранатометів,...) тощо. - то їх, швидше за все, витратимо повністю. І платитимемо десятки років після (у тому числі наші діти та онуки)
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03.11.2022 20:12 Відповісти
Саму необхідну зброю ви надаєте швидко, але зі значним запізненням та в малих кількостях, через що гинуть українці.
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03.11.2022 14:55 Відповісти
Велика подяка, звичайно, Заходу за підтримку.
Але. У мантрах Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
-
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (починаючи з 41:00 інтерв'ю) прямо говорить про: Захід навмисно не дає нам танки та артилерію в нормальній кількості - воліючи за рахунок українських життів та руйнувань затягувати війну та вимотувати-перемелювати рашу.
-
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- з 17:20 - Генерал СЗР говорить про те ж - що Захід боїться давати озброєння у потрібній кількості Україні - воліючи вимотувати рашу: "якби давали - то війна закінчилася б до серпня 2022 року"
----
Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам більшу кількість потрібного озброєння?
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03.11.2022 15:21 Відповісти
 
 