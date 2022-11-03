У Голій Пристані знищили будівлю "адміністрації", - окупанти
Окупанти повідомляють, що в Голій Пристані на Херсонщині внаслідок обстрілу знищено будівлю, в якій була розташована російська "адміністрація".
Про це заявив зрадник Кирило Стремоусов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Сьогодні вночі було обстріляно голопристанську адміністрацію... Під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки обстріл був уночі. Але будівля адміністрації повністю зруйнована", - заявив він.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на вибухи у Голій Пристані.
"Бавовнятко потопталося у Голій Пристані. Чекаємо підсумків", – написав він у телеграмі.
Також місцеві телеграм-канали вночі повідомляли про вибух у Голій Пристані.
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Максім ХОЙ 07fb0949
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Алекс Мышкевич
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