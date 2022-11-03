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У Голій Пристані знищили будівлю "адміністрації", - окупанти

херсонщина,область,херсонська

Окупанти повідомляють, що в Голій Пристані на Херсонщині внаслідок обстрілу знищено будівлю, в якій була розташована російська "адміністрація".

Про це заявив зрадник Кирило Стремоусов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні вночі було обстріляно голопристанську адміністрацію... Під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки обстріл був уночі. Але будівля адміністрації повністю зруйнована", - заявив він.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на вибухи у Голій Пристані.

"Бавовнятко потопталося у Голій Пристані. Чекаємо підсумків", – написав він у телеграмі.

Також місцеві телеграм-канали вночі повідомляли про вибух у Голій Пристані.

Також читайте: Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини

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Тим часом у Херсоні русня зняла свій триколор з будівлі ОДА та повідомляє про початок втечі їхніх військ з міста. Інформатори на місці підтверджують залишення росіянами низки об'єктів базування.

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03.11.2022 13:35 Відповісти
Нехай щастить.
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03.11.2022 13:36 Відповісти
Гарматний постріл без дохлого кацапам - деньги на вітер!
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03.11.2022 15:50 Відповісти
 
 