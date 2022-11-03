Прикордонники викрили чергового колаборанта у Київській області
У Київській області прикордонники затримали чоловіка, який товаришує з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"У телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування проросійського спрямування. Як з‘ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз знаходиться у Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.
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