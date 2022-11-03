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Держприкордонслужба (5685) затримання (4313) колабораціонізм (1121)

Прикордонники викрили чергового колаборанта у Київській області

наручники

У Київській області прикордонники затримали чоловіка, який товаришує з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування проросійського спрямування. Як з‘ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз знаходиться у Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники викрили чергового колаборанта у Київській області 01

Прикордонники викрили чергового колаборанта у Київській області 02
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фигасе у него маникюр
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03.11.2022 14:14 Відповісти
Он пи @ ор
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03.11.2022 14:38 Відповісти
а до якого міністерства відноситься місце його роботи? Може, до великого крадівництва?
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03.11.2022 16:14 Відповісти
Воно там ще питає - дунуть есть?
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03.11.2022 16:27 Відповісти
 
 