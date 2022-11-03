Через російських окупантів біля Запорізької АЕС гинуть десятки диких тварин

Окупанти своїми діями на Запорізькій АЕС завдають шкоди не лише інфраструктурі АЕС, а й довкіллю і тваринам.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, через мінування периметра навколо АЕС, протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться в повідомленні.

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