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Новини Агресія Росії проти України
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мінування (1214) Енергоатом (1609) Запорізька АЕС (1355)

Через російських окупантів біля Запорізької АЕС гинуть десятки диких тварин

заес

Окупанти своїми діями на Запорізькій АЕС завдають шкоди не лише інфраструктурі АЕС, а й довкіллю і тваринам.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, через мінування периметра навколо АЕС, протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову намагаються під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, - "Енергоатом"

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Іх тре відстрілювати шоб дичину не шугали .
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03.11.2022 14:00 Відповісти
Алєні це хіба тварини??? Хоча так - тварини..
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03.11.2022 14:09 Відповісти
А з другого боку - хтось хотів-би щоб на них гинули наші люди? Так що якщо не можем щось змінить - спробуємо бачить в цьому "позитив"
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03.11.2022 14:53 Відповісти
Помните, как кремлёвское чучело в 2019 году причитало, что ветряки убивают птиц, а червячки выскакивают из земли !?

Что это ЧМО может сейчас заявить по поводу влияния на флору и фауну (на территории Украины) кацапских градов, солнцепёков, ракет, снарядов, бомб, мин, гранат, взрывов, обстрелов и т.п. !?

Птицы и червячки, говоришь, **** плешивая !?
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03.11.2022 15:11 Відповісти
 
 