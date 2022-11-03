Через російських окупантів біля Запорізької АЕС гинуть десятки диких тварин
Окупанти своїми діями на Запорізькій АЕС завдають шкоди не лише інфраструктурі АЕС, а й довкіллю і тваринам.
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Так, через мінування периметра навколо АЕС, протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30-ти підривів собак, лисиць та диких кабанів на закладених мінах", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Что это ЧМО может сейчас заявить по поводу влияния на флору и фауну (на территории Украины) кацапских градов, солнцепёков, ракет, снарядов, бомб, мин, гранат, взрывов, обстрелов и т.п. !?
Птицы и червячки, говоришь, **** плешивая !?