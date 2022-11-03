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Російські військові розграбували усе комунальне майно у Херсонській області

херсон

Російські окупанти та їхні посіпаки розграбували абсолютно усе майно, яке належало до комунальних підприємств, що забезпечували життєдіяльність Херсону.

Про це повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, інформує Цензор.НЕТ

"Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало до комунальних підприємств, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство "Херсонміськводоканал", яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і підприємства "Херсонгаз". Воно повністю спустошене. Наш автопарк, який був поповнений 30-ма автобусами, вони всі вивезли. Швидкі допомоги, які були в місті, всі вивезені, пожежні машини – жодної не залишилося", – розповіла Лугова.

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Что, неужели, и гамнокачки повывозили?
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03.11.2022 14:26 Відповісти
А те що не можуть вкрасти - знищують… Повідомляють, що підривають суда які не можуть переправити на лівий берег.
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03.11.2022 14:40 Відповісти
Асвабадители, ватани ви ще чекаєте на москалів ?
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03.11.2022 14:49 Відповісти
терористи-мародери,нащадки монголотатарви часів золотої орди. Покидьки та бездушні варвари. Максимальне нищення рашистів без варіантів.
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03.11.2022 14:51 Відповісти
По самому московському улусу Джучі треба буде пройтися по повній, може і дистанційно але без заморочек та з скасуванням прав і свобод в рамках боротьби з терроризмом. Відплата має бути з коефіцієнтом 5. Те саме стосується і відшкодування та повернення майна або його еквіваленту. Життя самих північних варварів навіть не обговорюється.
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03.11.2022 15:21 Відповісти
 
 