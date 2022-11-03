Російські військові розграбували усе комунальне майно у Херсонській області

Російські окупанти та їхні посіпаки розграбували абсолютно усе майно, яке належало до комунальних підприємств, що забезпечували життєдіяльність Херсону.

Про це повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, інформує Цензор.НЕТ.

"Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало до комунальних підприємств, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство "Херсонміськводоканал", яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і підприємства "Херсонгаз". Воно повністю спустошене. Наш автопарк, який був поповнений 30-ма автобусами, вони всі вивезли. Швидкі допомоги, які були в місті, всі вивезені, пожежні машини – жодної не залишилося", – розповіла Лугова.

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