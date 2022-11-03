Окупанти підривають вишки зв’язку поблизу греблі Каховської ГЕС , - Хлань
Загарбники підривають вишки мобільного зв’язку поблизу греблі Каховської ГЕС.
Про це повідомив під час брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Є така інформація, окупанти підривають вишки зв'язку, які заходяться ближче до каховської греблі ГЕС у Токарівці і в селах наближених якраз до Бериславського напрямку і до греблі Каховської ГЕС. Окупанти це роблять навмисно, щоб залишити якраз ту частину без зв'язку, без GPS, - розповів депутат.
Адже саме в цьому місці облаштована велика кількість альтернативних переправ, якими окупанти пересувають свою техніку. Вишки руйнують для того, щоб не можна було відслідкувати рух їхньої техніки.
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