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ГЕС (207) Каховка (125) мобільний зв'язок (1001) Херсонщина (5366) Хлань (119)

Окупанти підривають вишки зв’язку поблизу греблі Каховської ГЕС , - Хлань

гес,каховська

Загарбники підривають вишки мобільного зв’язку поблизу греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомив під час брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Є така інформація, окупанти підривають вишки зв'язку, які заходяться ближче до каховської греблі ГЕС у Токарівці і в селах наближених якраз до Бериславського напрямку і до греблі Каховської ГЕС. Окупанти це роблять навмисно, щоб залишити якраз ту частину без зв'язку, без GPS, - розповів депутат.

Адже саме в цьому місці облаштована велика кількість альтернативних переправ, якими окупанти пересувають свою техніку. Вишки руйнують для того, щоб не можна було відслідкувати рух їхньої техніки. 

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Їм вже нічого не допоможе. Триндець!
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03.11.2022 14:37 Відповісти
Але мабуть на щось же вони розраховують? Цікавно на що ?
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03.11.2022 14:47 Відповісти
Очередную подлость мрази готовят.
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03.11.2022 14:38 Відповісти
правильно роблять! Тепер на них не буде світити 5Ж! ви думаєте чого вони не дійшли до Києва за три дні? В бурятів гіпоталамус не адаптований до таких випромінювань.
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03.11.2022 14:39 Відповісти
Американским спутникам как-то похх ..
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03.11.2022 15:01 Відповісти
Какже так, вас же не услышат рускаязычные.
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03.11.2022 15:21 Відповісти
 
 